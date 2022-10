L’incroyable performance d’arts martiaux d’une fille laisse Internet étonné

Les arts martiaux et le karaté sont des formes de combat généralement associées aux hommes. Bien que ces tactiques d’autodéfense soient lentement devenues la norme pour les femmes également; il n’y a encore qu’une poignée d’interprètes féminines. Comme on le voit, les arts martiaux ne sont pas pour les timides. Cela vous oblige à développer une force énorme dans votre corps et à apprendre les compétences avec la plus grande perfection. Cependant, cette artiste martiale nommée Jesse Jane McParland brise lentement la stigmatisation autour du stéréotype féminin.

Récemment, une vieille vidéo de Jesse, qui a maintenant 16 ans, a fait surface sur les réseaux sociaux, ce qui montre pourquoi la femme est saluée comme l’une des meilleures pratiquantes d’arts martiaux au monde. Le clip désormais viral a été téléchargé sur Twitter par un compte nommé Not Weary. « Absolument Ledge. La fin… » lit la légende. Découvrez l’incontournable vidéo :

La vidéo s’ouvre sur le petit Jesse marchant avec confiance dans un couloir, prêt à accomplir l’exploit apparemment dangereux. Elle salue les spectateurs d’une manière typique des arts martiaux japonais. Mais ce sont ses expressions fougueuses et sa posture rigide qui ont volé la vedette, surtout pour une enfant de son âge.

Quelques instants plus tard, on peut voir la jeune Jesse de l’époque prendre sa position et exécuter un splendide numéro de combat à l’épée chorégraphié. Elle fait des backflips incroyables et des roues de charrette, balançant l’épée tranchante comme un rasoir dans ses mains dans différentes positions, sans une once de peur dans ses yeux. Les mouvements rapides et rapides de Jesse ainsi que ses tactiques de combat gracieuses sont un festin visuel absolu. L’incroyable vidéo se termine avec la foule qui applaudit et crie pour le courageux gamin.

Les utilisateurs des médias sociaux ne semblent pas cesser de louer le petit Jesse et la section des commentaires Twitter débordant de réactions enthousiastes en est la preuve. “Merci d’avoir identifié cet athlète redoutable”, s’est exclamé un internaute. « Est-elle libre le 28 octobre ? Il nous faut un nouveau Premier ministre », a noté un deuxième internaute impressionné. “Un affichage brillant et bien exécuté, un contrôle merveilleux, l’expression parfaite de l’agressivité, bravo jeune femme”, a salué un autre.

Merci d’avoir identifié cet athlète redoutable ! — BleuZ00m (@BleuZ00m) 22 octobre 2022

Est-elle libre le 28 octobre ? Nous avons besoin d’un nouveau premier ministre. – Michèle Wheeler (@MicheleLWheeler) 21 octobre 2022

Affichage brillant et bien exécuté, contrôle merveilleux, expression parfaite de l’agressivité, bravo jeune femme 👍👏👏👏 — Éric Cartwright (@EricCartwright9) 21 octobre 2022

Jusqu’à présent, la vidéo a amassé plus de 9,8 millions de vues sur Twitter et a reçu plus de 151,7 000 likes.

Selon The Indian Express, Jesse Jane McParland est devenue célèbre à l’âge de 9 ans après avoir participé à l’émission de chasse aux talents, Britain’s Got Talent en 2015. Plus tard, elle a également participé à de nombreux championnats et émissions de télévision comme X-Factor et Ellen. Spectacle De Genre. Elle a également joué dans le film The Martial Arts Kid.

