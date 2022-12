L’incroyable passe décisive de Lionel Messi pour le but de Julian Alvarez contre la Croatie

Lionel Messi a été le point culminant du match Argentine-Croatie mardi au stade Lusail. Le joueur de 35 ans a marqué un but magique et une superbe passe décisive qui a mené son équipe en finale.

À la 34e minute, Messi a marqué depuis le point de penalty, donnant à l’Argentine une avance de 1-0, ce qui a également fait de lui le meilleur buteur de son pays dans l’histoire de la Coupe du monde. Le travail n’a pas été fait jusque-là car il a produit une course de marque à partir de la ligne médiane pour sceller le match en seconde période alors que Julian Alvarez a marqué sur sa passe décisive pour porter le score de but de l’Argentine à trois.

Alvarez a produit son premier but tout seul mais le mérite de son deuxième but de la soirée revient à Messi. Le capitaine argentin a reçu le ballon juste un peu avant la ligne médiane sur le flanc droit, puis il a couru avec le ballon sur le côté de la surface de réparation. Le défenseur croate Josko Gvardiol poursuivait Messi depuis le début, mais sans succès car même lorsqu’il semblait que Messi ne serait pas en mesure de se débarrasser du jeune défenseur, il s’est détourné du but et avec des secondes en arrière pour laisser Gvardiol du mauvais pied.

Par la suite, Messi a couru le long de la ligne de touche et a pressé une passe entre les jambes du défenseur, la donnant à l’intérieur de la surface de réparation à Julian Alvarez, qui n’a commis aucune erreur pour porter le score à 3-0 pour l’Argentine.

REGARDER | Le superbe penalty de Lionel Messi contre la Croatie en demi-finale de la Coupe du Monde de la FIFA

L’excellence de Messi contre la Croatie l’a également amené à inscrire son nom dans le livre des records. Son but contre la Croatie était son cinquième but du tournoi, faisant de lui le co-meilleur buteur avec le Français Kylian Mbappe. Il a marqué son 11e but en carrière – lors d’une 25e participation à la Coupe du monde, un record. Il a également dépassé Gabriel Batistuta en tant que meilleur buteur argentin de la Coupe du monde.

L’Argentine affrontera désormais la France ou le Maroc en finale dimanche (décembre 218). Ce sera une très belle opportunité pour l’Argentin de soulever le trophée de la Coupe du monde. Ce moment sera pour eux après 2014. À cette époque, ils n’étaient que deuxièmes, mais chercheront à décrocher le titre cette fois au Qatar.

