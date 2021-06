L’incroyable parcours de la joueuse danoise Nadia

« Je n’ai que 32 ans, mais j’ai l’impression d’avoir vécu beaucoup plus, comme 200 ans de vie, de mauvaises et de bonnes manières », a déclaré Nadia Nadim. Le gardien début 2020.

Ce n’est un secret pour personne dans le football féminin que Nadia a été une combattante toute sa vie et que beaucoup s’en inspirent. Mais son histoire est encore quelque peu méconnue en dehors du football féminin.

Née dans la ville afghane d’Herat, au lieu d’étudier et de passer du temps avec des amis, elle s’est vue empêchée d’aller à l’école et a ensuite vu son père assassiné par les talibans alors qu’elle n’avait que 11 ans.

En conséquence, Nadia et sa famille, dont sa mère et ses quatre sœurs, ont fui vers le pays voisin, le Pakistan. En raison de circonstances imprévues, la famille a dû à nouveau changer de base, cette fois en Europe.

La décision de Londres étant leur meilleur pari était due à la présence de certains parents dans le pays. Cependant, le camion qui, selon eux, les emmenait dans la capitale anglaise les a en fait emmenés dans le pays nordique du Danemark.

En tant que réfugiés afghans, les choses n’étaient pas faciles. Mais Nadia s’en fichait quand elle réalisa quelle était sa véritable vocation pour le football.

C’est ainsi que sa vie a pris une tournure positive. Elle a trouvé de l’espoir et du réconfort dans le football plus que tout. Nadia a commencé sa carrière professionnelle en tant que footballeuse en 2009 pour le club danois B52 Aalbor. Elle a ensuite représenté son pays d’adoption, le Danemark, sur la scène internationale.

Elle a bouclé la boucle et joué dans différents clubs dans des villes comme le New Jersey, Portland, Manchester et maintenant Paris. « Quand j’ai le temps de réfléchir, je me dis ‘Putain de merde ! » elle dit. « Je ne pense pas que beaucoup de gens puissent dire qu’ils ont vécu tout cela au cours de leur vie. »

C’est une femme pleine d’action, qui cherche maintenant à devenir chirurgienne professionnelle, lorsque sa carrière de footballeur touche à sa fin.

En 2018, Forbes l’a classée numéro 20 dans leur « Femmes les plus puissantes dans les sports internationaux ». Et très peu de gens peuvent avoir des arguments à ce sujet. Elle est une inspiration non seulement pour les femmes mais pour la société dans son ensemble.

