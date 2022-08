L’incroyable métamorphose d’une femme africaine alors que la mariée indienne gagne des cœurs

Une vidéo montrant le relooking nuptial indien d’une femme originaire d’Afrique devient virale sur les réseaux sociaux. Le clip a été partagé par une maquilleuse du Pendjab nommée Neha Waraich Grover. La femme africaine, dont le nom n’a pas été révélé, porte un lehenga fortement brodé pendant les premières parties de la vidéo. Ses mains portent des bracelets de mariage rouges. Au fur et à mesure que le clip avance, la femme continue de s’équiper de bijoux, de maquillage et de guirlandes de fleurs, fixées à son chignon. Partageant le clip, Neha, dans la légende, a écrit: “Attendez que ses sourcils parfaits twerk.” Neha a en outre écrit que c’était son rêve de travailler ses talents de relooking sur un modèle africain en tant que mariée indienne. “Je cherchais un modèle africain pour ça et puis j’ai eu cette vraie mariée. Je me suis sentie tellement chanceuse d’avoir eu l’occasion de la coiffer pour son grand jour. Regardez le clip ici : Voir ce message sur Instagram Un message partagé par Neha waraich Grover NWG (@neha_waraich_grover_nwg)

Depuis son partage, la vidéo a réussi à accumuler plus de 67 lakh vues et environ 5,6 lakh likes. Les internautes ont couvert le travail de l’artiste et la mariée dans le cadre. Un utilisateur a écrit: «Elle est vraiment si jolie. Adorable.” Un autre a dit: “Pas de mots pour votre travail”, a écrit un autre. Des mots comme beau, charmant et incroyable ont inondé la section des commentaires.

Plusieurs autres clips du relooking de la mariée ont fait surface sur le compte Instagram. Jetez un oeil à ce clip qui accompagne la légende, “Heureuse parce qu’elle a obtenu ce qu’elle voulait.” Dans la vidéo, la mariée est vue en train de sourire pendant que les maquilleurs lui donnent les dernières retouches.

Cette vidéo est également devenue virale et a amassé près de cinq millions de vues et des milliers de likes. Alors, que pensez-vous de cette mariée africaine en tenue indienne ?

