L’incroyable mercato du PSG offre les meilleures chances de gloire en Ligue des champions

« De grosses signatures ? Nous en ferons, nous en ferons. »

Alors que Nasser Al-Khelaifi répond à une question de L’Equipe sur les transferts cet été, le président du Paris Saint-Germain a le sourire aux lèvres. Nous sommes en mai et la saison vient de se terminer. Déjà, le mercato est dans tous les esprits. Le PSG peut-il vraiment renforcer son effectif ? Combien peuvent-ils dépenser ? Qui obtiendront-ils ?

Environ deux mois plus tard, il est juste de dire qu’Al-Khelaifi ne mentait pas.

Les grosses signatures sont là, et le shopping n’est pas encore terminé non plus. Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma sont tous de nouveaux joueurs du PSG. Et il y a encore de grands noms qui intéressent le club. Paul Pogba est la priorité au milieu de terrain, comme l’ont dit des sources à ESPN la semaine dernière. Moise Kean serait de retour en prêt si Everton était d’accord. La star du stade rennais Eduardo Camavinga est une alternative à Pogba si Les Parisiens sont incapables de ramener le vainqueur de la Coupe du monde 2018 à la maison. L’attaquant de la Lazio Joaquin Correa est un joueur que le directeur sportif Leonardo et le manager Mauricio Pochettino aiment beaucoup, ont déclaré des sources à ESPN.



Et, pas pour rien, le PSG était déterminé à tenter sa chance en amenant également Lionel Messi dans la capitale française. C’est pour rien maintenant, avec des sources disant à ESPN qu’il a signé un nouveau contrat à Barcelone, mais l’intention était là.

ESPN a rapporté en février que le club allait cibler les agents libres. C’est exactement ce que le PSG a fait avec Wijnaldum, Donnarumma et Ramos. C’est sans doute la meilleure liste d’agents libres signant pour le même club dans la même fenêtre – jamais. Ils ont également étendu leur recherche aux joueurs n’ayant plus qu’un an sur leurs contrats, ce qui pourrait représenter une grande valeur et des opportunités abordables, telles que Pogba et Camavinga.

Hakimi est la seule exception. L’Inter Milan avait besoin de lever des fonds en déplaçant l’international marocain de 22 ans, et le PSG était à la recherche d’un arrière droit. Il est probablement le meilleur d’Europe à son poste, et 60 millions d’euros sont des frais de transfert équitables.

N’oublions pas qu’au cours de la saison, Neymar (jusqu’en 2025) et Angel Di Maria (2022) ont également prolongé leurs contrats, tout comme Juan Bernat (2025) et Julian Draxler (2024).

Sergio Ramos n’est que l’une des rares signatures de haut niveau à arriver au PSG cet été. Photo du Paris Saint-Germain Football/PSG via Getty Images

Leonardo était sous pression. Il devait livrer une fenêtre réussie. Il reste encore un long chemin à parcourir, en particulier pour trouver de nouvelles maisons pour les joueurs qui ne sont plus dans les plans de Pochettino, mais il a jusqu’à présent dépassé les attentes avec les joueurs qu’il a amenés. Pochettino est ravi de la force de l’équipe. Certains joueurs partiront (Mitchel Bakker a déjà rejoint le Bayer Leverkusen, tandis que Leandro Paredes, Pablo Sarabia, Ander Herrera, Layvin Kurzawa et Thilo Kehrer sont tous disponibles) mais déjà le potentiel de cette équipe fait peur.

Bien sûr, les nouvelles recrues, en particulier les grands noms, apportent souvent un peu de tension dans le vestiaire. Le gardien Keylor Navas n’était pas content de l’arrivée de Donnarumma, qui sera un concurrent direct pour sa place dans l’équipe. Après une belle saison pour lui, le vice-capitaine du Costa Rica n’a pas compris pourquoi ils recruteraient un autre gardien. Presnel Kimpembe était également agacé par l’arrivée de Ramos, qui ne sera pas là pour s’asseoir sur le banc.

« Nous ne cesserons jamais d’être ambitieux », a déclaré Al-Khelaifi. Après deux étés calmes sur le marché, le PSG a tenu à faire une déclaration. Après avoir perdu une finale et une demi-finale de Ligue des champions deux années consécutives, ils voulaient montrer aux autres grands clubs européens qu’ils étaient sérieux, en particulier avec l’assouplissement des règles du fair-play financier.

Ils voulaient aussi montrer à un certain Kylian Mbappe ce qu’ils faisaient. Les négociations sur un nouveau contrat sont en cours et la compétitivité de l’équipe a toujours été centrale. Le message de Mbappe, qui est dans la dernière année de son contrat, peut se résumer en : « Montrez-moi que nous pouvons construire une équipe capable de remporter la Ligue des champions. » Le convaincre de rester, c’est ce qu’ils font. Le Français est impressionné par les signatures et il pense que Pochettino fera quelque chose de spécial de cette équipe. Mais il n’a toujours pas signé de nouveau contrat.

Pour l’instant, le PSG remporte ce mercato. Pourtant, le sentiment au sein du club et de l’équipe de recrutement est que le shopping n’est pas terminé, et qu’il y a plus à venir.

Il y a dix ans, Qatar Sports Investments a repris le club et poursuit depuis la Ligue des champions. Il y a une ferme conviction qu’avec Pochettino dans la pirogue et une équipe aussi fantastique à sa disposition, couplée aux expériences des deux dernières saisons, ils n’ont jamais été aussi près d’atteindre cet objectif.