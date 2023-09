L’incroyable maillot d’échauffement de l’anniversaire de l’Angleterre sera disponible à l’achat aux enchères

L’Angleterre portera un maillot d’échauffement unique avant son match amical contre l’Écosse demain soir, tous les maillots étant disponibles à l’achat aux enchères.

Les Trois Lions affrontent l’Auld Enemy à Hampden Park pour le match du patrimoine du 150e anniversaire, qui marque l’anniversaire du tout premier match de football international.

Avec la marque américaine Nike créant un maillot unique pour commémorer l’occasion, le partenaire caritatif officiel de la FA, Société Alzheimer, devraient bénéficier des ventes des chemises. Aucune réplique n’est en vente, seules les éditions portées lors des matchs sont mises aux enchères.

Harry Kane d’Angleterre et Andy Robertson d’Écosse posent pour une photo portant des chemises uniques avant le match du patrimoine du 150e anniversaire entre l’Angleterre et l’Écosse à Hampden Park, au McCrea West of Scotland Cricket Club (Crédit image : Eddie Keogh – La FA/La FA via Getty Images)

Le maillot présente l’écusson original des Trois Lions qui figurait sur le tout premier maillot de l’Angleterre. L’insigne est dérivé de Richard Cœur de Lion et est depuis lors le logo officiel de l’équipe anglaise.

L’Écosse a également un maillot d’anniversaire qu’elle est prête à porter d’Adidas, qui comporte son propre blason de lion dépouillé et des poignets rayés en référence à Queens Park, le club pour lequel les 11 joueurs écossais ont joué en 1872.

Le maillot de l’Angleterre lui-même est basé sur un modèle Nike d’il y a quelques saisons et présente subtilement le Swoosh de la marque sur la poitrine en blanc. Le sponsor de l’équipe anglaise, « EE », est également imprimé sur le dessus.

Le capitaine Harry Kane a été photographié dans le kit commémoratif lors d’une visite à Hamilton Crescent à Glasgow, où a eu lieu le premier match international le 30 novembre 1872.

Le maillot d’échauffement unique de l’Angleterre (Crédit image : Eddie Keogh – La FA/La FA via Getty Images)

Bien sûr, il y a 150 ans, l’Angleterre était en pleine Coupe du monde 2022. Les deux équipes se sont cependant rencontrées pour la dernière fois à l’Euro 2020, au stade de Wembley.

L’Écosse entre dans le match sur une série de cinq victoires consécutives, tandis que l’Angleterre a fait match nul contre l’Ukraine lors des qualifications pour l’Euro 2024 ce week-end. Les deux équipes sont en passe de se qualifier pour l’Euro 2024.

