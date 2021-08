L’incroyable histoire de la transformation stellaire de l’équipe indienne de hockey féminin

Ces longues heures d’entraînement, le régime strict, le régime de remise en forme quotidien, la collecte de données, l’écrasement des données et l’analyse des données. La sortie de tout cela s’appelle le résultat. Les fans ne voient pas la formation d’un athlète, le travail acharné, la sueur et le sang qui y sont mis. Mais comme les critiques de cinéma, ils rejettent tout effort en regardant 60 minutes de jeu sur le terrain. Et si ce résultat ne leur convient pas, le mieux est de cliquer sur le bouton de la télécommande de leur téléviseur et de se remettre au travail.

Score en direct de l’Inde contre l’Argentine pour le hockey féminin, Jeux olympiques de Tokyo 2020, mises à jour des demi-finales

Heureusement, le hockey féminin indien a incité de nombreuses personnes à s’asseoir et à remarquer la performance. Les fans étaient ravis de la façon dont l’équipe féminine indienne a tenu le fort contre une équipe championne comme l’Australie en quart de finale des Jeux olympiques de Tokyo 2020. Ce que vous avez vu en 60 minutes était scénarisé depuis 2017. Ce que vous avez vu sur le terrain était prévu pour l’année dernière dans les salles des joueurs à l’intérieur du complexe Sports Authority of India à Bangalore par une équipe de stars de l’entraîneur Sjoerd Marijne, coach analytique Janneke Schopman, conseiller scientifique Wayne Lombard et psychologue de l’équipe Priyanka. Les matchs ne se gagnent pas sur le terrain de hockey, ils y sont simplement joués. Ce sont les séances d’entraînement qui peuvent transformer les coureurs également en médaillés potentiels. Le hockey d’aujourd’hui exige une équipe plus rapide et plus en forme, ce qui à son tour contribue à améliorer leur compréhension et leur mise en œuvre de la structure et des tactiques.

Équipe de hockey féminin aux Jeux olympiques de Tokyo en Inde : rencontrez les 16 magnifiques

Le passage de Marijne avec le hockey indien

En 2017, le Néerlandais Sjoerd Marijne a été nommé entraîneur de l’équipe indienne de hockey féminin. Un nom inconnu dans les cercles de hockey, juste un joueur qui a représenté des clubs comme Den Bosch dans la Hoofdklasse. Lorsque Reoland Oltmans, un autre Néerlandais, a été limogé en tant qu’entraîneur masculin, Marijne était en tournée européenne avec des femmes. Lors d’une tournée en Europe (Pays-Bas), Marinje a reçu un appel sur son téléphone l’informant qu’il était en train de se voir confier la responsabilité du côté des hommes. L’équipe masculine était opposée à l’approche révolutionnaire du Néerlandais nouvellement intronisé. Beaucoup ne savaient même pas comment prononcer son nom, encore moins ses méthodes d’entraînement et de fitness. Harender Singh s’occupait de l’équipe féminine. Après la débâcle masculine aux Jeux du Commonwealth de Gold Coast en 2018 et la performance féminine qui a remporté le bronze dans le même tournoi, Hockey India a cédé à la pression des garçons. Dans un autre mouvement imprévu, Marijne a été renvoyée dans l’équipe féminine et Harender a été nommé entraîneur masculin. Ce qui était considéré comme une promotion pour Harendra et une punition pour Marijne s’est avéré être une bénédiction pour les femmes. Marijne n’a pas pris la peine. Il s’est remis au travail.

Le voyage de remise en forme commence

Les filles n’ont eu aucun problème avec l’approche de Marinje. Comme l’a dit la gardienne Savita Punia, « Après notre performance nonchalante aux Jeux olympiques de Rio 2016, nous étions impatients non seulement de nous qualifier pour Tokyo, mais aussi de faire n’importe quoi, à tout prix pour faire sentir notre présence dans le hockey mondial. » Aux yeux du Néerlandais, lorsqu’il a pris le relais, les filles manquaient de confiance en elles. « Le problème le plus courant auquel les filles sont confrontées est le (manque de) confiance en soi. Certaines filles ressentent beaucoup de pression avant le match. Quelques-uns ressentent la pression de la famille », avait déclaré Marijne. C’est ici qu’est intervenu le nouveau conseiller scientifique Wayne Lombard. Nommé en août 2017, Wayne a tout de suite appris à connaître le physique des joueuses.

Les filles étaient sceptiques à l’arrivée de Wayne. Il a découvert que les filles avaient l’impression qu’elles s’entraînaient beaucoup mais n’avaient pas l’impression qu’elles s’amélioraient. Leur perception du hockey féminin indien était que physiquement elles sont vraiment pauvres et c’est là qu’elles ont beaucoup lutté. Ils ont eu du mal à suivre beaucoup d’équipes occidentales d’un point de vue physique. Ainsi, lorsqu’un test Yo-Yo a été effectué, a déclaré Wayne, les scores étaient d’environ 17 à 17,5. D’un point de vue international qui est assez bas, les joueurs de hockey internationaux devraient marquer 18 points au minimum. « Quand vous avez une moyenne de 17 ans, cela signifie peut-être que 20 % des athlètes courent un 18 ans, puis les autres 17 ou moins. En fait, nous avons couru notre meilleur Yo-Yo juste avant la tournée en Angleterre où nous avions une moyenne d’équipe d’environ 19,5. Les améliorations étaient donc énormes », avait alors déclaré le conseiller scientifique.

Sessions d’entrainement

La course à grande vitesse est un seuil que vous définissez pour quelque chose, donc cela s’appelle quelque chose d’environ quatre mètres et demi par seconde, ce qui correspond à environ 15 km à l’heure. Et chaque fois qu’ils ont atteint cela, c’est un effort à grande vitesse, puis combien de mètres ils parcourent au-dessus de ce seuil. « Quand nous avons commencé, selon contre qui nous jouons, nous jouons à environ 9-10-12% et la plupart de nos milieux de terrain et attaquants obtiendront toujours environ 15 à 20%. Et les défenseurs seront assez bas car ils ne courent pas aussi vite que les attaquants. La chose la plus importante pour moi est qu’ils sont capables de répéter ces efforts encore et encore », avait révélé Wayne. Selon Wayne, il a fallu environ trois ans pour l’ensemble du processus, s’entraînant six jours par semaine, jusqu’à 10 séances par semaine, nous l’avons planifié de manière à ce que l’équipe ait atteint un sommet pour les deux matchs de qualification olympique contre les États-Unis en novembre 2019. Mais pour l’ensemble du processus et des exercices, les données étaient très importantes et cela signifiait également que les joueurs eux-mêmes devaient fournir beaucoup de données. Et les filles étaient prêtes, comme le dit Savita, « à tout faire, à tout prix ».

Filles férus de technologie

Monika a participé aux Jeux olympiques de Rio 2016 en tant que membre de l’équipe, a déclaré que les séances du samedi matin étaient les plus difficiles. « C’est toujours une séance rouge. Les sessions rouges sont principalement des sessions d’entraînement de plus haute intensité où nous nous concentrons sur l’intensité du match avec l’idée de remplacer l’intensité du match par des variations mineures », avait-elle déclaré dans un communiqué publié par Hockey India. « Chaque session est soit axée sur la vitesse ou l’endurance, soit sur la direction. Nous avons environ deux-trois sessions de ce type par semaine. Ce sont les jours où nos niveaux de forme physique sont vraiment testés. Notre conscience de chaque session, comment cela aide, à quoi cela sert, etc. est bien meilleure maintenant qu’avant. Auparavant, nous nous concentrions aveuglément sur ce que les entraîneurs disaient. « L’objectif est maintenant de continuer à améliorer nos points forts et de travailler sur les points faibles. Notre objectif est de culminer au bon moment. La charge de travail de chaque joueur est prise en compte et l’amélioration est mappée en conséquence.

Chaque joueur a été invité à conserver un tableau et à le télécharger sur Google docs où Wayne Lombard surveillerait des aspects cruciaux tels que le sommeil, la récupération, etc. Les joueurs ont religieusement maintenu un tableau contenant des détails sur ce qu’ils font toute la journée. Ils devaient mentionner les détails de l’activité poursuivie pour les récupérations telles que le nombre de minutes consacrées au massage ou au bain de glace ou à la piscine, etc. Ils devaient également enregistrer le nombre d’heures de sommeil. « Je pense qu’en faisant ces activités par nous-mêmes, le personnel d’entraîneurs a également inculqué beaucoup plus de sensibilisation sur la façon dont nous devons prendre soin de notre corps et rester sans blessure », a ajouté Monica.

Wayne disait toujours « Mangez pour la performance » !

Selon lui, changer les habitudes alimentaires est le plus difficile, surtout dans un endroit comme l’Inde. Avec un parcours si diversifié, où les joueurs du Nord-Est ont un régime différent de ceux du Sud de l’Inde. Il y a aussi ce concept de régime végétarien et non végétarien. En tant qu’athlète, vous devez avoir un apport élevé en protéines. « Nous avons également eu beaucoup de tests différents. Des tests de composition corporelle aux tests sanguins, en passant par l’évaluation de leur production d’énergie jusqu’à l’apport énergétique dont ils ont besoin », avait-il déclaré à un site Web sportif.

La nourriture indienne, selon Wayne, a l’air très savoureuse! Il a ajouté: «Mais je pense que cela dépend de la façon dont il est préparé. Donc, peu importe qu’il s’agisse de poulet au beurre ou autre, c’est la façon dont il est préparé qui devient important. Et ce que vous avez avec. Une grande partie du régime indien est généralement à base de glucides. Donc, beaucoup de rotis ou de riz, ce genre de choses. C’est ce que nous essayons d’encourager les filles à éviter d’en avoir beaucoup. Parce que lorsque vous consommez beaucoup de glucides, cela augmente le poids corporel. Ce n’est tout simplement pas ce dont nous avons besoin pour la performance athlétique. Les joueurs ont été sensibilisés à la nécessité d’une bonne alimentation. Plus de protéines, beaucoup de légumes, les salades ont été encouragées et on leur a dit d’éviter d’avoir à la fois du riz et du roti.

L’effort a payé. Avant de partir pour Tokyo, Savita a déclaré : « Nous avons réussi deux tournées en Allemagne et en Argentine. Ils ont découvert qu’ils étaient à égalité avec ces formidables équipes dans tous les aspects. Si les Allemands avaient 17 entrées dans le cercle, nous en avions 15. Si nous sommes entrés dans le cercle 17 fois contre les Argentins, ils sont entrés 15 fois. Nous les égalons en vitesse, en endurance et en agilité. C’est le travail acharné des cinq dernières années qui les a menés jusqu’ici dans le tournoi. Et ce ne serait pas une surprise s’ils parviennent à entrer en finale, ils ont beaucoup sacrifié pour arriver ici. Victoire ou défaite, les filles font partie des quatre meilleures équipes mondiales. De la 12e place à Rio au top quatre en cinq ans a été un long, long voyage.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici