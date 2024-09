L’incroyable gentillesse de John Wayne a été refusée à deux reprises par Oliver Hardy | Films | Divertissement

Au départ, il a refusé le rôle car il craignait que les fans pensent que Laurel et Hardy avaient rompu.

Après avoir joué sur scène avec Duke dans une production caritative itinérante de What Price Glory ? de John Ford, Hardy s’est vu offrir le rôle de Willie.

C’était l’une des cinq fois où Hardy a travaillé sans Stan Laurel, en dehors de leur partenariat Laurel et Hardy.

Cette semaine marque le 75e anniversaire du western de John Wayne The Fighting Kentuckian.

Hardy a mentionné à Laurel, qui souffrait de diabète, l’offre de Wayne de jouer avec lui dans The Fighting Kentuckian. Pourtant, son partenaire de comédie malade lui a dit que ce n’était pas parce qu’il ne pouvait pas travailler que les deux ne pouvaient pas le faire et a donc insisté pour qu’il accepte le rôle. Hardy a accepté et a tourné le film avec Duke, qui a fini par être vraiment impressionné par lui.