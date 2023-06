L’incroyable fond d’écran Pixel Emoji de Google se faufile tôt

Révélé pour la première fois dans une première version d’Android 14 en mars avant de devenir officiel à Google I/O il y a quelques semaines, le prochain Emoji Wallpaper pour les téléphones Pixel est l’une des fonctionnalités que nous attendons le plus avec impatience cette année. Nous adorons les emoji mignons, en particulier dans les modèles aléatoires ou les configurations de notre choix répartis sur nos écrans d’accueil et de verrouillage.

Les premières images que nous avons vues de ce nouveau fond d’écran, y compris une démo d’I/O, nous ont un peu étourdi quant aux possibilités de nos configurations. OK, c’est un mensonge – nous sommes plus qu’étourdis. Nous sommes tellement enthousiasmés par ce fond d’écran emoji que nous en avons parlé deux fois et l’avons qualifié de « meilleure fonctionnalité » d’Android 14 Developer Preview 2.

En raison de cette excitation, nous n’avons pas pu nous empêcher de vous faire savoir que le fond d’écran Emoji Workshop (nom officiel) est apparu dans un Groupe de télégrammes pour un petit groupe d’utilisateurs exécutant le dernier Android 14 Beta 3 aujourd’hui. C’est ici!

Parce qu’il s’agit d’Android, ces gens ont ensuite extrait le fichier .apk et ont commencé à le partager avec le monde, afin que nous puissions tous l’essayer. Eh bien, les propriétaires de téléphones Pixel peuvent au moins. Tim et moi avons pu le faire fonctionner sur nos appareils Pixel 7 avec le dernier Android 14 Beta 3. Votre kilométrage peut varier en fonction de la version du système d’exploitation et du téléphone.

Une fois installé (et avec un redémarrage ou deux), vous trouverez une option pour « Emoji Workshop » dans votre sélecteur de papier peint. Taper dessus vous permet de plonger dans la création de fonds d’écran, mais il affichera également les fonds d’écran précédemment créés via l’atelier. Vos créations étonnantes peuvent perdurer au fur et à mesure que votre humeur change ou que vous devez changer les choses tout au long de la journée.

L’Emoji Workshop Wallpaper vous livre un premier onglet qui vous permet de choisir un maximum d’emoji pour composer votre motif de fond d’écran emoji. Vous pouvez également « randomiser » la mise en page si vous n’êtes pas motivé pour le moment. À partir de là, vous pouvez choisir parmi les motifs Mosaic, Lotus, Stacks, Sprinkle et Prism, ainsi que la taille affichée. Le dernier onglet avant de définir le fond d’écran est un sélecteur de couleurs avec 20 couleurs.

Pour en trouver la fiche sur Google Play, Tu peux le voir ici si vous possédez un téléphone Pixel compatible. C’est apparemment là que le premier groupe de personnes l’a trouvé avant de partager le fichier .apk. Je suppose que Google ne voulait pas l’envoyer pour l’instant. Cependant, une fois qu’il est passé par là en tant que mise à jour, les gens ont pu le saisir.

Allez vous amuser.

