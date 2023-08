L’incroyable façon dont j’ai découvert

Oh, ne regarderas-tu pas l’heure ? C’est Faites-vous-vous-sentir-vieillir. Oui, c’est un de ces jours nous écrivons quelque chose c’est comme si c’était hier, mais ce n’était certainement pas hier. Et aujourd’hui que quelque chose est Le casting de Ben Affleck dans le rôle de Batman.

La date était le 22 août 2013 et la nouvelle du casting d’Affleck dans le film qui s’appellera plus tard Batman v Superman : L’aube de la justice cassé en début de soirée. Pour ma part, je n’étais pas en ligne pour lire cette nouvelle. J’étais au cinéma Arclight à Hollywood, en Californie (DÉCHIRER) pour un triple long métrage de la trilogie Cornetto d’Edgar Wright : Shaun des morts, Hot Fuzz, et enfin la fin du monde, qui venait d’ouvrir ce jour-là. (Joyeux 10e anniversaire, Gary King !)

Honnêtement, je ne me souviens pas de grand-chose de cette soirée. Je sais que j’ai passé un bon moment. Ce sont de grands films que j’aimais déjà et je savais que j’allais apprécier la fin du mondepour l’avoir déjà vu plusieurs fois en ma qualité de journaliste de divertissement. Ce dont je me souviens cependant, très clairement en fait, c’est le moment où un membre du public a trouvé une petite pépite de silence et a lâché ces quatre mots inoubliables : « Ben Affleck est Batman. »

La phrase a explosé dans le théâtre comme un éclair, arrivant de nulle part et laissant un impact dévastateur. Tant d’informations en si peu de mots. Et la première réaction de cette foule hollywoodienne était celle à laquelle je ne m’attendais pas. Ils ont commencé à huer.

Affleck n’avait même pas encore mis de cape et le public a hué. Lequel, bien sûr. A l’époque c’était assez marrant. Maintenant, 10 ans plus tard, c’est presque triste parce que nous savons à quel point ce trajet allait être terrible pour le cinéaste oscarisé. Il allait se présenter dans Batman v Superman : L’aube de la justice, et cela allait instantanément diviser le public. Cette réaction allait changer complètement la portée du prochain film, Ligue des Justiciers, qui a commencé une longue, sauvage, triste, et maintenant infâme saga des coulisses. Il réapparaîtrait dans un autre film avec un presque aussi drame mémorable dans les coulisses, Escouade suicidece qui conduirait alors Affleck à aller aller et retour, maintes et maintes fois, à propos de jouer et de réaliser son propre film Batman. Il avait puis quittez le rôleseulement pour qu’il le reprenne dans une nouvelle version de Ligue des Justiciers (La Ligue des Justiciers de Zack Snyder bien sûr) et puis, enfin, cette année Le flash. Et il est bon dans tous ces films ! Tous! Quel trajet.

Et, pour moi, ça a commencé dans une salle de cinéma avec ces quatre mots simples, il y a 10 ans aujourd’hui.

Vous voulez plus de nouvelles io9? Découvrez quand attendre la dernière merveille, Guerres des étoileset Star Trek versions, quelle est la prochaine pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.