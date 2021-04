La 14e saison de la Premier League indienne a débuté vendredi avec le premier match disputé entre les champions en titre des Indians de Mumbai et les Royal Challengers Bangalore. RCB attend peut-être encore son premier trophée des champions IPL, mais le match de la nuit dernière a réussi à choquer le camp des Indiens de Mumbai. Le quilleur RCB Harshal Patel a livré une performance mémorable. Le joueur polyvalent a remporté trois guichets lors du dernier match du premier match de la dernière saison IPL 2021. Le joueur de 30 ans n’a également donné qu’une seule course pour terminer son premier transport de cinq guichets au format IPL ainsi qu’au format T20. Et si cela ne suffisait pas, Patel est également devenu le premier quilleur à prendre un fifer contre MI dans la longue histoire du cricket IPL. Hardik Pandya, Ishan Kishan, Kieron Pollard, Krunal Pandya, Marco Jansen étaient ses scalps.

La tournure impressionnante des événements a même incité les internautes à partager une série de mèmes.

S’exprimant à la fin du match, Patel a révélé que c’était le ballon qui avait commencé à s’infiltrer légèrement lorsqu’il est arrivé au 16e, et c’est ce qui l’a poussé à prendre les guichets. Il a ajouté qu’il avait exécuté son plan parfaitement et qu’on ne pouvait pas regarder l’opposition tout le temps. Un joueur doit se concentrer sur sa planification et son exécution et pour lui, il était très clair dès le début qu’il en jouerait deux à la fin, mais heureusement, il a réussi à en obtenir trois.

