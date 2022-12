L’incroyable critique de Maurice : Le conte animé retiendra l’attention des adultes tout en divertissant les jeunes

L’INCROYABLE MAURICE

(PG) 93 minutes

★★★☆☆

Les animaux ANIMÉS sont exprimés par un casting de stars dans cette adaptation d’un conte d’aventure fantastique à succès de Sir Terry Pratchett.

L’astucieux chat tigré parlant Maurice (Hugh Laurie) et sa bande tout aussi éloquente de compagnons rongeurs, dont Peaches (Gemma Arterton), Dangerous Beans (David Tennant) et Sardines (Joe Sugg), voyagent à travers le pays en exécutant une escroquerie sophistiquée contre les rats.

Avec leur complice humain Keith (Himesh Patel), ils se font passer pour une infestation soudaine de parasites, puis chargent des parieurs crédules qui paient pour qu’il les enlève par magie.

Mais lorsqu’ils se heurtent aux forces obscures de Boss Man (David Thewlis) et du joueur de flûte (Rob Brydon), seul le rat de bibliothèque Malicia (Emilia Clarke) peut les aider à s’échapper intacts.

Il y a plus d’ombre que de lumière, sachant que la moralité fait un signe de tête à qui est réellement la vermine. Notre intrépide canaille de rats aspire à une vie dans l’utopie animale fictive de Furry Bottom, tirée d’un livre fantaisiste de style Peter Rabbit intitulé Mr Bunsy.

La structure de métafiction offre des rebondissements post-modernes ironiques pour retenir l’attention des adultes tout en divertissant les jeunes.

LIONNESS : COMMENT LE FOOTBALL EST ARRIVÉ À LA MAISON

(12A) 77 minutes

★★★☆☆

CE documentaire sur les femmes anglaises remportant l’Euro est parfaitement chronométré pour tous ces fans hantés par le penalty raté de la Coupe du monde de Harry Kane le week-end dernier.

Mais peut-être aurait-il été préférable de le publier avant le tournoi au Qatar, car l’équipe de Gareth Southgate aurait pu se contenter d’un guide pour soulever un trophée majeur.

Les Lionnes montrent l’acier et la résilience qui manquent peut-être aux hommes.

En regardant Lioness: How Football Came Home, il est difficile de nier que les femmes ont dû surmonter bien plus que les hommes pour jouer au sommet.

La capitaine Leah Williamson se souvient que les parents de garçons criaient « attrapez la fille » lorsqu’elle prenait le dessus sur leurs fils lors des matchs de la jeunesse.

De manière rafraîchissante, les joueuses sont beaucoup plus honnêtes et beaucoup moins formées aux médias que les hommes.

L’attaquant Fran Kirby admet même que le penalty de l’Angleterre lors du match d’ouverture était “le plus doux que j’aie jamais vu”.

Pourtant, ces héros méritent un meilleur film que celui-ci, qui a été rapidement reconstitué, manque de séquences en coulisses et n’a pas eu accès à de nombreux buteurs.