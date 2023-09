L’incroyable ascension de la légende du pain Jean Boht, passant de stagiaire à 1 £ par semaine à l’une des matriarches les plus célèbres de la télévision

ELLE a gagné des millions de fans et a mis la nation en difficulté dans le rôle de Nellie « Ma » Boswell dans la sitcom à succès des années 80 Bread.

Jean Boht, qui a remporté un British Comedy Award pour son interprétation de la matriarche à la langue acide, est décédée à l’âge de 91 ans des suites de la démence.

Jean Boht est décédé à l’âge de 91 ans des suites d’une démence[/caption] Getty

Jean a joué le rôle de la matriarche à la langue acide Nellie ‘Ma’ Boswell dans la sitcom à succès des années 80 Bread[/caption]

Hier, sa famille a annoncé qu’elle était décédée mardi dans la prestigieuse maison de retraite pour acteurs Denville Hall, au nord-ouest de Londres, six semaines seulement après son mari, le compositeur Carl Davis.

Jean était une actrice de théâtre accomplie qui a également joué des rôles à la télévision dans Some Mothers Do ‘Ave ‘Em, Last Of The Summer Wine et Boys From The Blackstuff.

Sur les planches, elle a côtoyé Sean Connery, Cilla Black, Jeremy Irons, Sir Patrick Stewart et Sir Anthony Hopkins.

Mais c’est son rôle de Nellie dans l’émission de la BBC centrée sur une famille ouvrière du centre-ville de Liverpool qui a fait d’elle un nom connu.

Sa renommée était telle que Jean est apparu dans un épisode de This Is Your Life en 1989, avec l’animateur Michael Aspel retraçant son ascension.

Diffusé pour la première fois en mai 1986, Bread a vu Nellie diriger la vie de sa famille d’une main de fer – tout en essayant d’éloigner son mari errant de sa rivale amoureuse « Lilo Lil », qu’elle qualifiait souvent de « tarte ».

Au cours de huit séries, les téléspectateurs sont tombés amoureux de Nellie, de son mari errant Freddie, joué par Liverpudlian Ronald Forfar, et de leurs cinq enfants, dont la fille glamour Aveline, le poète rêveur Adrian et l’aîné des garçons en pantalon de cuir et conduisant une Jaguar, Joey.

Lorsqu’Aveline a épousé un vicaire en 1988, l’épisode a été regardé par 21 millions de téléspectateurs, soit plus que l’audience britannique de la finale de la Coupe du monde 2010.

Le programme est devenu synonyme d’une poule en céramique montrée dans la scène titre, dans laquelle Nellie a stocké les contributions ménagères de ses enfants.

Écrite par Carla Lane, la sitcom était si politique que la BBC a refusé de la diffuser à la veille des élections générales de 1987.

Malgré sa popularité, la série a été critiquée pour se moquer des Liverpudliens après que la ville ait subi un ralentissement économique qui a laissé une personne sur cinq au chômage au milieu des années quatre-vingt.

Mais l’écrivain Lane a déclaré que Nellie et sa famille n’avaient pas été créées pour faire des commentaires sociaux sur la ville.

Après la fin du programme en novembre 1991, Boht fit une tournée en Grande-Bretagne dans la version scénique Bread — The Final Slice.

Malgré la popularité de Bread, Jean a déclaré qu’elle n’avait jamais écouté l’émission lors de sa diffusion.

Elle a déclaré en 2012 : « Je ne l’ai jamais regardé à l’époque, c’est trop horrible pour que les acteurs se voient à l’écran donc je n’avais aucune idée de ce à quoi ça ressemblait.

« Mais maintenant, quand je l’attrape, je suis tout simplement étonné de voir à quel point c’était bon et très drôle.

« Je peux comprendre pourquoi le public a tant apprécié.

« Mais il y avait tellement de spectacles et de personnages charmants à l’époque. »

Hier, les hommages ont afflué. Le dramaturge Jonathan Harvey a salué le tour « mémorable » de Jean dans Bread.

Le conseil municipal de Liverpool, où Jean a débuté sa carrière, l’a qualifiée de « brillante actrice » et de « fabuleuse défenseure » des arts.

Le Royal Liverpool Philharmonic a déclaré qu’il était « profondément attristé » d’apprendre le décès de Jean.

Jean avec son mari Carl Davis et ses filles Hannah et Jessie[/caption]

Né à Bebington sur le Wirral, Jean a été inspiré par son père Thomas Dance, un importateur de confiseries qui était également chef du divertissement pour les pompiers locaux.

Thomas, acteur, magicien et pianiste amateur, avec Edna, la mère pianiste de Jean – connue sous le nom de Teddy – et sa sœur Maureen ont formé une troupe présentant des spectacles dans les camps et les hôpitaux pendant le blitz de guerre.

Jean a commencé sa carrière sur scène en tant qu’étudiante à 1 £ par semaine au Liverpool Playhouse et a ensuite joué au Bristol Old Vic, au Royal Court et au National Theatre.

Elle a épousé Bill Boht, le patron du cinéma et théâtre Ritz à Birkenhead – surnommé la « vitrine du Nord » – en 1954, mais leur mariage s’est effondré.

Elle a déclaré plus tard : « C’était un gros buveur et je pensais que si je l’épousais, je pourrais m’occuper de lui. »

Peu de temps après leur séparation officielle en 1970, elle épousa le chef d’orchestre et compositeur américano-britannique Carl Davis, qui a travaillé sur l’adaptation de la BBC en 1995 de Orgueil et préjugés.

Le couple a deux filles, Hannah et Jessie, qui travaillent toutes deux dans le cinéma, et trois petits-enfants.

Ils étaient tous deux producteurs exécutifs du film d’Hannah The Understudy, sur une actrice en difficulté, projeté au Festival d’Avignon en 2008.

Carl est décédé à l’âge de 86 ans le 3 août des suites d’une hémorragie cérébrale.

En annonçant le décès de Jean, sa famille a déclaré qu’elle luttait contre la démence vasculaire et la maladie d’Alzheimer avec « l’esprit infatigable pour lequel elle était à la fois aimée et renommée ».

L’association caritative Dementia UK les a félicités pour avoir parlé de sa maladie.

Ils ont déclaré : « Nous sommes désolés d’apprendre que Jean Boht est décédé après avoir vécu plusieurs années avec la maladie d’Alzheimer et la démence vasculaire, et présentons nos condoléances à sa famille.

« En discutant publiquement des expériences de Jean, sa famille contribuera à sensibiliser la population à la démence et à la maladie d’Alzheimer, les encourageant à rechercher le soutien dont elles ont besoin pour cette maladie.

« Nous sommes reconnaissants pour leur honnêteté et espérons qu’ils reçoivent le soutien dont ils ont besoin en cette période difficile. »

Le mari de Jean, Carl, est décédé six semaines seulement avant elle.[/caption]