Laura Whitmore et Iain Stirling ont réussi à se marier en secret le mois dernier – célébrant leur amour avec une petite cérémonie à Dublin, conformément aux règles de Covid.

Depuis lors, la présentatrice de Love Island, Laura, est plus occupée que jamais sur les réseaux sociaux, publiant des mises à jour quotidiennes sur Instagram.

Mais alors qu’elle fait la promotion de tout, de son travail sur Celebrity Juice à son amour d’un bon café, une chose que ses 1,2 million d’abonnés n’ont pas vue est son incroyable alliance.

Que ce soit en plongeant sa main gauche dans un tapis de fourrure, en la rentrant juste hors de vue derrière une tasse à café ou un sac à provisions, ou simplement en recadrant l’image pour couper complètement son annulaire, Laura a utilisé toutes les astuces du livre pour garder sa bague. caché.







(Image: Instagram)







(Image: Instagram)



Cependant, il y a eu le plus bref aperçu, dans lequel seuls les plus aux yeux d’aigle auraient remarqué le joli carré d’argent délicatement exposé.

Sur une image de son Instagram le 6 décembre, la jeune mariée a posé dans une chemise blanche et une veste de smoking, faisant la promotion de l’ITV Palooza.

Elle redresse son nœud papillon en ruban pour une photo, affichant une main remplie d’anneaux – y compris un nouvel ajout à son annulaire.







(Image: thewhitmore / Instagram)







(Image: Instagram)



La bague, que l’on peut voir à son doigt, est distincte de la bague en diamant jaune de l’humoriste Iain, 32 ans, conçue et proposée à l’animateur de télévision irlandais, 35 ans, avec un retour en avril.

Quant à Iain, il a fait parler les fans jeudi, quand il a donné un aperçu d’un anneau d’argent sur son doigt de mariage lors d’une apparition sur Loose Women.







(Image: ITV)



Selon un certificat de mariage publié par The Sun, Laura et Iain se sont mariés lors d’une cérémonie humaniste à la mairie de Dublin le 11 novembre.

On dit qu’ils se sont mariés devant 25 invités, le maximum autorisé selon les règles de niveau cinq de l’Irlande à l’époque.

Le demi-frère de Laura, Adam, et la sœur de Iain, Kirsten, étaient les témoins, a rapporté le journal.







(Image: Instagram)







(Image: Instagram)



Le couple est ensemble depuis 2017 et est fiancé depuis que Iain a posé la question en Afrique du Sud, où Love Island tournait alors.

Laura est l’hôte de l’émission après avoir remplacé Caroline Flack dans la dernière série tandis que Iain a raconté Love Island depuis sa première saison.

Une source a déclaré à la publication: « Iain et Laura sont tellement amoureux qu’ils voulaient vraiment se marier le plus tôt possible ».