L’incontournable VE : 10 technologies révolutionnaires 2023

Un mélange de forces a propulsé les véhicules d’un choix de niche à une option grand public.

Les gouvernements ont adopté des politiques obligeant les constructeurs automobiles à se rééquiper et incitant les consommateurs à faire le changement. Notamment, la Californie et New York exigeront que toutes les nouvelles voitures, camions et SUV soient à zéro émission d’ici 2035, et l’UE avait presque finalisé une règle similaire au moment de mettre sous presse.

Les constructeurs automobiles, à leur tour, mettent en place des chaînes d’approvisionnement, renforcent leurs capacités de fabrication et lancent davantage de modèles offrant de meilleures performances, dans tous les prix et types de produits.

La Hongguang Mini, une petite voiture qui démarre un peu en dessous de 5 000 dollars, est devenue le véhicule électrique le plus vendu au monde, renforçant la domination de la Chine en tant que plus grand fabricant de véhicules électriques.

Une gamme croissante de véhicules à deux et trois roues de Hero Electric, Ather et d’autres sociétés a aidé les ventes de véhicules électriques à tripler en Inde au cours de l’année dernière (bien que le nombre total ne soit toujours que d’environ 430 000). Et des modèles dont la taille et le prix varient, du Chevy Bolt au Ford F-150 Lightning, amènent davantage d’Américains dans le giron électrique.

Il reste encore de grands défis à relever. La plupart des véhicules doivent devenir moins chers. Les options de charge doivent être plus pratiques. La production d’électricité propre devra augmenter considérablement pour faire face à l’augmentation de la recharge des véhicules. Et ce sera une entreprise colossale de fabriquer suffisamment de batteries. Mais il est maintenant clair que l’âge d’or du consommateur d’essence s’estompe.