L’incontinence chez les femmes pourrait être le signe d’un futur handicap : recherche | Santé

Si vous faites partie des 30 à 50 pour cent de femmes qui souffrent d’incontinence urinaire, de nouvelles recherches révèlent que cela peut devenir un problème de santé majeur.

L’IVU fait référence à une infection dans n’importe quelle partie du système urinaire. (Freepik)

Selon les chercheurs de RUSH dans une étude publiée dans le numéro de janvier de Menopause, une incontinence urinaire et des fuites urinaires plus fréquentes sont associées à des risques plus élevés d’invalidité.

“Souvent, les symptômes de l’incontinence urinaire sont ignorés jusqu’à ce qu’ils deviennent gênants ou limitent les activités physiques ou sociales”, a déclaré Sheila Dugan, MD, directrice du département de médecine physique et de réadaptation de RUSH. “Étant donné que cette étude suggère que l’incontinence urinaire est associée à un handicap, l’exploration d’options de traitement dès les premiers stades pourrait contribuer à réduire ce résultat chez les femmes d’âge moyen.”

L’incontinence urinaire touche de nombreuses femmes à un moment donné de leur vie, a-t-elle déclaré. Certaines femmes ont des fuites d’urine lorsqu’elles éternuent ou toussent, ce qu’on appelle l’incontinence à l’effort.

“Lorsque vous éternuez ou toussez, il y a une pression mécanique de votre ventre qui submerge le sphincter et vous avez des fuites”, a-t-elle déclaré.

D’autres souffrent d’incontinence par impériosité, c’est-à-dire une envie irrésistible d’uriner, par exemple lorsqu’ils s’approchent des toilettes. Les femmes qui souffrent des deux souffrent de ce qu’on appelle l’incontinence urinaire mixte, a déclaré Dugan.

Les chercheurs ont pris en compte l’ampleur et la fréquence de l’incontinence et si le participant à l’étude souffrait d’incontinence d’effort, d’incontinence par impériosité ou les deux.

Les chercheurs ont ensuite mesuré le handicap selon l’échelle d’évaluation du handicap de l’Organisation mondiale de la santé comme résultat d’intérêt.

“Nous avons constaté que l’incontinence mixte était la plus fortement corrélée au handicap, avec l’incontinence quotidienne et de plus grandes quantités d’incontinence”, a déclaré Dugan.

Dugan a contribué à la création du programme de santé abdominale et pelvienne chez RUSH, qui traite plusieurs types de pathologies, dont l’incontinence urinaire. Chaque patient est examiné pour déterminer les causes et les options de traitement. Par exemple, les muscles sont évalués pour déterminer si des bandes serrées dans les muscles sont à l’origine de l’incontinence ou si la faiblesse des muscles est à blâmer.

“En cas de tensions musculaires, une femme peut essayer de contracter davantage ses muscles en faisant plus d’exercice, sans savoir que cela pourrait aggraver son incontinence”, a déclaré Dugan. “Les muscles du plancher pelvien soutiennent les organes pelviens et les problèmes d’organes peuvent entraîner des problèmes musculaires ou vice versa. Un patient peut souffrir d’incontinence due à une arthrite de la hanche, un autre à un accouchement difficile, ou cela peut être causé par un traitement contre le cancer, par exemple une radiothérapie dans le région pelvienne.”

Il existe un certain nombre de causes potentielles, voire une combinaison de causes, de l’incontinence. Les données utilisées provenaient d’un essai clinique plus vaste appelé SWAN (l’étude des femmes à travers la nation) qui comprenait plus de 1 800 participantes. SWAN a été lancé en 1994 avec sept sites aux États-Unis pour identifier les changements qui se produisent pendant la transition vers la ménopause chez les femmes d’âge moyen et leurs effets sur la santé ultérieure et le risque de maladies liées à l’âge.

“Des études supplémentaires sont nécessaires pour montrer les causes de cette association, en mettant l’accent sur la prévention”, a déclaré Dugan.

Cette histoire a été publiée à partir d’un fil d’agence sans modification du texte. Seul le titre a été modifié.