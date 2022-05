L’inconnaissabilité de la douleur des autres

Tard à chaque réveillon de Noël, il m’en reparlait. PJ, huit ans, avait marché sur une vieille boîte de conserve qui avait transpercé sa chaussure en lambeaux. La plaie perforante s’est infectée par le tétanos – mortelle encore aujourd’hui dans 10% des cas, bien plus encore dans l’Irlande rurale au milieu du siècle. L’hôpital le plus proche était à des heures de route et personne dans le village de pêcheurs de mon père ne possédait de voiture. Finalement, un homme riche est venu conduire PJ, mais trop tard : Sur la banquette arrière, le corps déjà raide et la mâchoire verrouillée, PJ est mort, raide, allongé sur les genoux de mon père de 13 ans et de son père.

Chaque fois que mon père racontait l’histoire, je me retrouvais à regarder hors de ses yeux, son petit frère mourant, âgé de seulement 8 ans. Le corps de PJ était devenu son cercueil. Cela a dû être si terrifiant. Mon père a dû se sentir tellement impuissant.

De garçon sans défense, mon père est devenu un homme intimidant, en partie grâce à sa détermination. Il n’avait eu aucun contrôle sur la mort de PJ, et pas beaucoup sur celle de ma mère. Et pourtant, la rage engendrée par son impuissance est devenue une énergie motivante qui s’est transformée en force physique. Il a réussi à travailler si dur et si régulièrement, à être si altruiste et déterminé à économiser de l’argent, qu’il a payé mes études dans une université de l’Ivy League.

Sa force a peut-être fait ses preuves surtout, cependant, dans la façon dont il a enduré ses souffrances physiques pendant si longtemps. Au moment où il a atteint ses 70 ans, il était constamment, de manière imprévisible, mis à l’écart par des maux d’estomac ou des troubles intestinaux, qu’aucun médecin ne pouvait traiter de manière adéquate, ni même diagnostiquer. L’intraitabilité de ses maladies aurait dû me faire plus soucieux de lui. Au lieu de cela, il est devenu le père qui criait au loup. Je ne pouvais pas ou ne voulais pas me mettre dans son corps tourmenté ; et dans la mesure où je me suis mis dans son esprit, j’ai décidé que sa maladie était exacerbée par sa tendance à ruminer.

Une chose que je n’ai apprise qu’après le suicide de mon père, c’est que la dépression peut provoquer des tourments gastro-intestinaux chroniques, tout comme le stress peut provoquer des maux de dos ou la tristesse peut provoquer des larmes. Je doute qu’un médecin ait suffisamment expliqué cela à mon père. La simple suggestion que sa souffrance aurait pu avoir un élément “psychosomatique” l’a fait protester que ce qui lui arrivait n’était pas tout “dans sa tête”. Bien sûr que non. Et pourtant, le cerveau fait autant partie du corps que l’intestin. Non seulement le cerveau perçoit la douleur physique, mais il peut aussi aider à déclencher des réactions corporelles douloureuses.

Si mon père avait une meilleure compréhension de la connexion corps-esprit, cela l’aurait-il sauvé ? Je ne peux pas dire. Mais alors que je pouvais imaginer sa souffrance émotionnelle ou psychologique, j’ai résisté à l’empathie physique avec lui. Je pouvais me mettre dans sa vision, alors qu’il regardait son frère mourant. Mais j’ai résisté à son corps blessé. Et peut-être à cause de cela – parce que nous pensons que la dépression est tellement dans l’esprit alors qu’elle peut aussi être dans la chair, le sang et les organes – j’ai essayé de le pousser à changer sa perception. Ce que j’aurais dû demander, c’était de meilleurs soins médicaux pour son corps, malgré toute cette douleur.

Maura Kelly travaille sur un mémoire sur son père. Elle encourage toute personne en crise de santé mentale à se rendre aux urgences, à appeler la National Suicide Prevention Lifeline (1-800-273-8255) ou à visiter le site de la National Alliance on Mental Illness (nami.org).