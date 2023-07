Lincoln-Way West obtient une deuxième chance contre Sycamore – Shaw Local

Quelle est la qualité de Lincoln-Way West, de toute façon?

Le Herald-News a placé les Warriors dans le top cinq du classement régional toute la saison, mais pas au-dessus de la quatrième place. Ces spots ont appartenu à Bolingbrook, Lincoln-Way East et Joliet Catholic, dans n’importe quel ordre. Trois excellentes équipes, bien sûr, mais West a prouvé qu’il appartient à l’image de l’équipe avec les meilleurs de la région.

Les Warriors se rendent à Sycamore pour un quart de finale de classe 5A samedi à 13 heures. Les Spartans (11-0) ont infligé à West (10-1) un revers de 34-21 lors de la semaine 1, la deuxième année consécutive qu’ils ont battu les Warriors. Battre une bonne équipe deux fois dans la même saison, cependant, peut être une proposition difficile, donc c’est un match effrayant du point de vue de l’une ou l’autre équipe.

West a affronté un adversaire auparavant invaincu lors de la deuxième manche à Glenbard South et s’est précipité pour 444 verges en route vers une victoire de 46-0, Javier Montalvo récoltant 315 en 19 courses. La défense, dirigée par les secondeurs Zach Speaker, Trey Tellez et Nick Watson, ainsi que les deux interceptions du demi de coin Pete King, était superbe. Président, Keegan McShane et Tellez, un étudiant de première année, avaient des sacs.

Les chiffres diminuent

Pour les conférences qui incluent les écoles de la région, peu d’équipes sont en vie dans les séries éliminatoires à l’arrivée des quarts de finale.

La Catholic League Blue a encore trois équipes en séries éliminatoires (Providence, Loyola et Mount Carmel). Pas de choc là. L’East Suburban Catholic (Joliet Catholic and Marist) et le SouthWest Suburban Red (Lincoln-Way West et Lincoln-Way North) en ont chacun deux. Le SouthWest Suburban Blue (Lincoln-Way East), le Southwest Prairie (Oswego) et l’Interstate Eight Small (Seneca) en ont encore un.

L’Interstate Eight Large et le South Suburban Blue sont sortis.

Ennemis familiers

Lorsque Lincoln-Way East (9-2) se rendra à Edwardsville (11-0) pour un quart de finale samedi à 15 heures en classe 7A, ce sera la quatrième année consécutive que les équipes se rencontreront. East a gagné 37-14 lors du premier match de la saison 2010 à l’Illinois State University, 45-14 lors du premier match de 2011 à l’ISU et 40-14 l’an dernier lors de la deuxième ronde des séries éliminatoires.

Cependant, Edwardsville a sa meilleure équipe ces dernières années. Les Tigres ont une moyenne de 43,6 points et en accordent 9,4. Leur seul appel serré a été une victoire 29-28 contre East St. Louis lors de la troisième semaine.

Joueur de la semaine

Mike Ivlow, de Joliet Catholic, est le joueur de football de la semaine du Herald-News.

L’ailier senior a couru neuf fois pour 219 verges et quatre touchés en première mi-temps, lorsque Joliet Catholic a pris une avance de 28-0 contre Kaneland. Il a terminé avec 220 verges. Les touchés ont couvert 67, 80, 24 et 16 verges.