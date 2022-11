Lincoln-Way East survit à Neuqua Valley – Shaw Local

NAPERVILLE – Si quoi que ce soit, la victoire courageuse 17-14 de Lincoln-Way East sur Neuqua Valley vendredi soir a impressionné les Griffins à quel point la route de classe 8A sera dure le reste du chemin.

Les Griffins ont peut-être une fiche de 11-0 et la tête de série n ° 1 de leur classe, et ils pourraient profiter du terrain à domicile la semaine prochaine contre Warren – leur ennemi dans le match de championnat 8A 2019 – ou Andrew, qu’ils ont déjà vaincu cette année. , mais ce ne sera pas facile.

East a dû travailler jusqu’à l’arrivée, notamment en mettant ses bonnes mains sur l’équipe de récupération des coups de pied sur le terrain avec 51,7 secondes à faire après que les Wildcats (8-3) ne partaient tout simplement pas.

“Ils sont un sacré adversaire de deuxième ronde”, a déclaré l’entraîneur de Lincoln-Way East, Rob Zvonar. “Notre objectif est maintenant d’être de meilleurs finisseurs. Nous avons eu une chance en deuxième mi-temps d’en frapper un offensivement et nous ne l’avons pas fait, et nous avons abandonné deux scores en défense qui étaient un peu suspects – nous avons soufflé une couverture sur les deux.

“Parfois, il s’agit simplement d’avancer.”

Les Wildcats ont commencé fort, allant contre le vent avec un entraînement de 80 verges au premier trimestre couronné par la passe de touché de 46 verges du senior Mark Mennecke à Grant Larkin, lié à la Division I, qui a battu JT Poynton au 15 et s’est précipité dans le coin droit de la zone d’extrémité.

Poynton a pris sa revanche plus tard avec une interception de Mennecke, qui n’effectuait que son cinquième départ de la saison grâce à une fracture du pied en début de saison puis à un retour trop rapide de celui-ci. Mais le senior a fait preuve d’un sang-froid incroyable contre une défense de l’Est qui l’a limogé deux fois et l’a éliminé du match au milieu du dernier quart-temps après une course de 11 verges dans laquelle il s’est abandonné et a quand même été touché, casque contre casque, par un défenseur plongeant de l’Est.

«Ce fut une longue bataille avec des blessures; Je n’étais pas là pour mes frères », a déclaré Mennecke, qui a réussi 200 verges. “Je ne sais pas. C’est juste triste en ce moment.

“Mark a un bras si fort, il a raté quelques passes depuis longtemps parce qu’il est si fort”, a déclaré l’entraîneur Bill Ellinghaus. “C’est un talent incroyable.”

Les Griffins n’ont pas été pénalisés pour le coup sûr sur Mennecke, mais les Wildcats l’ont fait pour s’être plaints du non-appel.

East semblait avoir le match en main après que la course de 10 verges de James Kwiecinski ait porté le score à 17-7 avec 2:31 à faire au troisième quart. Mais Neuqua Valley, qui a fini par battre East 331-238, n’était pas fini, même après que Mennecke ait été mis à l’écart.

Les Wildcats se sont ralliés derrière le quart-arrière remplaçant Ryan Mohler, un junior qui a commencé les matchs que Mennecke n’a pas pu. Son achèvement de 58 verges à Larkin a aidé à préparer une passe de touché de 27 verges à Carter Stare, réduisant l’écart à trois points dans la dernière minute.

“Nos sauvegardes se sont intensifiées pour nous tout au long de l’année”, a déclaré Ellinghaus alors que des joueurs en larmes se serraient autour de lui. « Notre équipe a un grand cœur.

C’était 7-7 après que le quart-arrière de l’Est Braden Tischer ait frappé Jimmy Curtin du Neuqua 45 avec un soulèvement au milieu. À ce moment-là, la défense des Griffins a commencé à prendre le dessus, les Wildcats n’atteignant que le Lincoln-Way 22 lors de ses quatre prochains trajets. Les Griffins ont pris les devants sur le panier de 26 verges de Carter Nair contre le vent avec 6:22 à jouer en première mi-temps, bouclant un entraînement de 46 verges qui a consommé 5:57.

“J’espérais juste que notre défensive ferait un jeu pour nous sauver le match”, a déclaré Tischer à propos de l’arrivée. «Nous sommes sortis plutôt plats, pensai-je. Nous ne terminions tout simplement pas, nous avions des pénalités. Beaucoup de choses ne se sont pas passées dans notre sens, mais certaines choses se sont passées et cela s’est reflété sur le tableau de bord.