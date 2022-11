Lincoln-Way East se dirige vers le match pour le titre 8A avec une gestion de 31-7 de Glenbard West – Shaw Local

FRANCFORT – Les équipes de football ne pratiquent pas leur jeu de passes par temps comme celui qui est arrivé samedi, avec le vent glacial soufflant de l’ouest et les bourrasques de neige frappant à des moments inopportuns.

Ils pratiquent le jeu de course – de gros bloqueurs poussant l’autre équipe de côté sur 3 ou 4 mètres à la fois.

Alors, comment Lincoln-Way East a-t-il battu Glenbard West 31-7 lors de la demi-finale de classe 8A de samedi? Avec une paire de passes de touché, une paire d’interceptions dans la zone des buts et un quart-arrière de 99 verges, sans précédent dans ces régions depuis des générations.

La marge de 24 points, qui fait avancer les Griffins (13-0) au match de championnat de samedi prochain contre la Loyola Academy (12-1), a été durement acquise et bien méritée.

Braden Tischer, un junior qui pèse 165 livres et semble susceptible de souffler dans le vent de travers violent qui a créé un refroidissement éolien de 14 degrés, a lancé les deux passes de touché, toutes deux captées par Jimmy Curtin. L’un était une réception de 19 verges pour donner aux Griffins une avance de 17-7 avec 6:35 à faire au troisième quart; le second un score de 57 verges, Curtin attrapant le ballon au 35 des Hilltoppers et se précipitant vers la zone des buts pour un avantage de 24-7.

“Jimmy trouve toujours un moyen de s’ouvrir”, a déclaré Tischer. “Le premier, il s’est mis derrière les secondeurs en oblique, et l’autre, il a juste battu son gars et a fait un excellent travail pour le transporter.”

David Wuske (90) de Lincoln-Way East s’attaque à Julius Ellens (4) de Glenbard West lors des demi-finales de classe 8A de l’IHSA le samedi 19 novembre 2022 à Francfort. (Dean Reid pour Shaw Local News Network/Dean Reid)

Les interceptions étaient tout aussi importantes, chacune écrite par Stephon Gist-Gardner Jr. Il a volé une balle à Ju Ju Ellens dans la zone des buts pour mettre en place le terrain court qui a abouti à la première réception de touché de Curtin, puis a attrapé une autre passe errante de Korey Tai près de la ligne de but des Griffins avec 26,2 secondes à jouer.

Le premier choix était critique, empêchant Glenbard West de réduire l’avance de l’Est à trois points. Le deuxième lui a valu d’innombrables claques dans le dos de la part de la joyeuse foule locale alors qu’il se dirigeait vers les vestiaires.

“J’étais receveur l’année dernière”, a déclaré Gist-Gardner. “Le ballon est en l’air, je suis juste monté et j’ai fait un jeu.”

Il a coupé devant Ellens dans le coin gauche de la zone d’extrémité nord et a fait le choix alors que les deux frappaient le gazon gelé.

“Je glissais et glissais”, a déclaré Gist-Gardner. « C’est plus difficile pour moi, parce que je lui tourne le dos. Mais ça fait du bien. Vous venez de jouer votre jeu. Ne pensez pas à la météo.

“Nous l’avons fait fonctionner!”

Gist-Gardner était le clocher d’une défense qui a maintenu les Hilltoppers, l’un des principaux programmes de l’État, à 252 verges, 136 au sol, et Tai à une passe de 13 sur 24, 116 verges. Le seul score de Glenbard West a été une passe de 4 verges de Tai à Filip Maciorowski au début du deuxième quart pour une avance de 7-0.

Les Griffins ont répondu sur la course de 3 verges de James Kwiecinski autour de l’extrémité gauche pour couronner un entraînement de 10 jeux avec 2:21 à faire dans la demie, puis ont pris les devants sur le placement de 43 verges de Carter Nair avec 1:10 à faire dans la demie après Kolin Kennebeck de Glenbard a craché le coup d’envoi.

Carter Nair (49 ans) de Lincoln-Way East tente le point après tentative lors des demi-finales de la classe 8A de l’IHSA le samedi 19 novembre 2022 à Francfort. (Dean Reid pour Shaw Local News Network/Dean Reid)

“Il y avait beaucoup de persévérance dans cette première mi-temps”, a déclaré l’entraîneur de l’Est, Rob Zvonar. « C’est un environnement différent, mais avoir une avance de 10-7 à la mi-temps – ce qui était génial à voir, c’est la réponse de l’offensive. Et quel beau coup de pied, pour obtenir un panier de 43 verges par ce temps. C’est gros. Puis nous nous sommes installés en deuxième mi-temps.

Et le sneak de 99 mètres? Vraiment, c’était plutôt 99 mètres et demi, pour citer Don Meredith. Tischer, après avoir regardé le match des Buffalo Bills la semaine dernière, savait qu’il était essentiel de tenir fermement le snap alors qu’il se tenait dans la zone des buts. Il l’a fait, s’est précipité en avant et a continué à se précipiter pendant que la ligne offensive faisait son travail.

“Nous avons juste continué à pousser, ça s’est ouvert et Josh Janowski a fait tomber son gars du ballon”, a déclaré Tischer. « Et je viens de me libérer. C’était une pièce assez malade.

Il a senti le dernier Hilltopper lui pincer les talons à l’East 35, puis s’est lancé dans une escapade qui a pris 18 secondes de bout en bout pour le score final des Griffins.

Le tacle de quatrième et de but qui a donné à East le ballon derrière sa ligne de 1 mètre? Par Gist-Gardner, bien sûr.

“Notre défensive était décousue aujourd’hui”, a déclaré Zvonar. «Nous avons vu Glenbard West marquer 37 points sur Maine South la semaine dernière. Nous nous sommes pliés un peu mais nous n’avons pas rompu.

Le dernier mot appartient à Gist-Gardner : “Tout ce que je peux dire, c’est que nous allons à Champaign.”