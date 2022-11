Lincoln-Way East étouffe les avances de Warren en demi-finale – Shaw Local

FRANKFORT – Au début du premier quart du match de quart de finale de samedi après-midi entre Lincoln-Way East et Warren, le quart-arrière de Warren, Adam Behrens s’est libéré pour un gain de 17 verges.

Le jeu a suscité un large éventail de critiques véhémentes de la part du personnel d’entraîneurs de Lincoln-Way East qui n’avait pas l’impression que son unité défensive remplissait ses obligations attendues.

Mais le message exubérant a fait son effet alors que les Griffins ont permis cette explosion offensive et à peu près rien d’autre pour assurer sa place dans les demi-finales de classe 8A avec une victoire de 35-12 qui n’était pas aussi proche que ce score pourrait indiquer.

Cette victoire propulse Lincoln-Way East (12-0) en demi-finale le week-end prochain. C’est la quatrième fois au cours des cinq dernières saisons complètes que les Griffins accèdent à la demi-finale et accueilleront le vainqueur du match de samedi soir entre Maine South et Glenbard West. Warren termine sa saison à 10-2.

« Nous savions en entrant que n’importe quel jeu pouvait mettre fin à notre saison », a déclaré l’ailier défensif de Lincoln-Way East Caden O’Rourke. «Nous avons donc dû faire en sorte que chaque petite chose soit parfaite. Il s’agissait vraiment de travailler plus dur et de le vouloir plus qu’eux, c’est ce que nous recherchions.

Après ce premier incident, la défense de Lincoln-Way East était presque sans faille, gardant les Blue Devils sous les 100 mètres d’attaque totale pendant presque tout le concours avec seulement quelques métrages en fin de match permettant à Warren de franchir finalement le cap du siècle.

“Nous allons rester attentifs aux détails dès le premier jour”, a déclaré l’entraîneur de Lincoln-Way East, Rob Zvonar. «Nous allons maintenir ces enfants à un niveau élevé. Nous n’étions pas contrariés ou de manière négative, nous veillons simplement à ce qu’ils suivent le plan de match. Ce sont des enfants très coachables.

Lincoln-Way East s’est donné pour mission de mettre le jeu de course Warren en échec, en particulier Charley Thompson. Thompson a couru pour 215 verges lors de la victoire de Warren au deuxième tour contre Andrew, mais les Griffins l’ont bourré à chaque tour alors qu’il a terminé avec seulement 13 verges en neuf courses.

“Nous savions que c’était une bonne équipe, mais nous devions simplement les battre et les battre”, a déclaré O’Rourke. «Nous devions arrêter la course, nous savions que si nous pouvions arrêter le jeu de course, nous les forcerions à passer et nous serions partout. Nous jouons onze hommes comme un seul. Nous sommes tous une unité. Nous travaillons dur, tous ensemble, comme une famille.

Après ce petit hoquet au début, Lincoln-Way East a posé les pinces, forçant finalement un botté de dégagement que Lincoln-Way East a transformé en l’un de ses longs trajets méticuleux qui s’est finalement terminé par une passe de touché de 13 verges de Braden Tischer à Jimmy Curtin qui a couronné un entraînement de 14 matchs qui a pratiquement clôturé le quatrième trimestre.

Ce n’était pas une conduite facile pour les Griffins car Warren les a fait travailler pour les points. Le coureur de pointe James Kwiecinski n’a pas eu les voies de course les plus dégagées pendant une grande partie de la journée et n’a pas franchi la barrière des 100 verges pour l’une des rares fois cette saison.

C’était bien parce que les Griffins ont fait un peu plus de dégâts dans les airs qu’ils ne le font habituellement. Au milieu du deuxième quart, les Griffins ont cassé un gros jeu lorsque Tischer et Curtin se sont à nouveau connectés et après que Curtin a obtenu un bloc pour le libérer, a allumé les jets et est allé chercher un score de 80 verges. Cela a permis aux Griffins de conserver une avance de 14-0 pendant la pause.

Après la pause, la défense a continué à détourner Warren et a refusé de lui laisser le moindre élan. Un trois et retrait a commencé la seconde mi-temps et un court botté de dégagement a laissé les Griffins avec seulement 41 verges à couvrir.

Tischer, qui a terminé 11 passes sur 15 pour 149 verges, a conçu un entraînement qui s’est terminé par une passe de touché de 6 verges à Petey Olaleye qui a semblé à peu près cimenter le résultat.

Mais les Griffins n’en avaient pas fini. Kwiecinski a arraché un touché de 24 verges au début du quatrième quart et au coup d’envoi qui a suivi, Warren a craché le ballon et Dylan Weathers a récupéré le ballon et poussé l’avance de Lincoln-Way East à 35-0.

Warren a interrompu l’offre de jeu blanc de Lincoln-Way East en bloquant un botté de dégagement de Griffin qui a été rapidement repris par Jaden Turner et l’a fait reculer de 35 mètres pour un score avec 5:14 à jouer. Les Blue Devils ont bloqué un autre botté de dégagement quelques minutes plus tard, ce qui conduirait à une réception de touché de 7 verges pour Niko Mantzoros sur une passe de Behrens qui clôturerait le score du match.

“Vous ne vous attendez pas à 35-0 contre ces gars comme c’était à un moment donné”, a déclaré Zvonar. «C’était juste un excellent effort global en attaque, en défense et en spéciales pour pouvoir contrôler le match contre les Warren Blue Devils, c’est incroyable. Je suis fier de notre groupe, ils se sont fixé des objectifs après notre défaite contre Loyola en quart de finale, et un objectif était de jouer plus longtemps que nous l’avons fait l’an dernier, alors nous l’avons eu. Et c’est sur le Final Four pour nous.