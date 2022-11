Lincoln-Way East et Loyola se battent à nouveau pour terminer dans le match pour le titre de classe 8A – Shaw Local

CHAMPAGNE – La préparation du championnat d’État de classe 8A entre Loyola et Lincoln-Way East a été jonchée de déclarations des deux côtés sur le respect que chaque équipe avait de l’autre.

Cela a débordé sur le match pour le titre de samedi, qui s’est transformé en une guerre montée sur plusieurs fronts. En fin de compte, Loyola a obtenu une victoire 13-3 et le quatrième championnat d’État du programme.

Loyola a démontré extrêmement rapidement à quel point il estimait qu’il devait s’écarter de son plan clairement établi en puisant dans son sac de trucs lors de son premier jeu de mêlée, en allant à un scintillement aux puces qui est allé chercher une passe de touché de 80 verges de Jake Stearney à Declan Fordé.

“Certainement tout au long de l’année, nous avons lancé beaucoup de sets lourds aux équipes, et une fois que nous avons lancé nos gros joueurs sur la ligne, les équipes s’attendent à ce que ce soit un jeu de course lourd”, a déclaré Stearney. « Et vous ne vivez qu’une fois. C’est le match du championnat d’État. Pourquoi pas?

“Declan et moi sommes allés à l’école primaire ensemble et c’était notre premier match à chaque match à l’époque et c’était plutôt cool de le voir porter ses fruits dans un match de championnat d’État.”

L’entraîneur de Loyola, John Holecek, pensait que le premier appel peu orthodoxe pourrait aider d’autres façons, même s’il ne finissait pas par marquer le score qu’il a fait.

“Dans le pire des cas, cela empêche les sécurités de descendre si vite”, a déclaré Holecek. “J’ai pensé que c’était un excellent appel.”

La défense de Lincoln-Way East n’est généralement pas battue par ces choses. Et après ce faux pas, les Griffins ont rapidement repris pied, limitant les Ramblers à seulement 12 mètres et deux premiers essais sur le reste de la première mi-temps.

“C’était un gros jeu pour eux”, a déclaré le secondeur de Lincoln-Way East, Jake Scianna, à propos du scintillement aux puces. “Mais nous nous sentions toujours très confiants, nous les avons affrontés l’année dernière et n’avons perdu que trois points, et nous avons senti que notre défense était bien meilleure et beaucoup plus rapide, donc nous étions définitivement confiants tout au long du match.”

Les Griffins savaient également que les choses n’allaient pas venir facilement non plus contre Loyola. Bien qu’il ait essayé de faire des gains plus importants au début du match, Lincoln-Way East a finalement utilisé ses forces offensives et mis en place une conduite durable. Son objectif final semblait presque endormir les Ramblers.

Dans un entraînement qui comprenait 19 jeux, Lincoln-Way East n’a eu aucun jeu qui a duré plus de 11 verges, mais a continué à déplacer les bâtons sur une séquence de petits gains. Les Griffins semblaient prêts à poursuivre cette philosophie jusqu’à la zone des buts, mais un sac au troisième essai (et le seul jeu négatif de l’entraînement) a forcé Lincoln-Way East à réussir un essai de placement de 30 verges de Carter Nair.

“Je pensais qu’en première mi-temps, nous gagnions le match partout sauf sur le tableau de bord, mais c’est le seul endroit qui compte”, a déclaré Zvonar. “Nous pensions que notre attaque avait fait une tonne de bonnes choses, mais lorsque nous sommes entrés dans la zone rouge, ils sont devenus durs et nous n’avons pas pu le frapper.”

Maintenir Lincoln-Way East à seulement trois points sur ce trajet a été un effort crucial pour les Ramblers. Cela leur a permis de mener 7-3 à la mi-temps.

“Il était grand. Vous vous sentez bien lorsque vous entrez à la mi-temps avec n’importe quel type d’avance », a déclaré Holecek. “Je me sentais bien à ce sujet. Nous avons eu un gros sac, nous mettions un peu plus de pression qu’auparavant parce que notre couverture était excellente et je pense que cela les a en quelque sorte attrapés et ils ont subi une grosse défaite sur un jeu.

En fin de compte, Loyola a maintenant pris le dessus sur Lincoln-Way East lors de chacune de ses trois dernières rencontres entre les deux après que les Griffins ont remporté le championnat de classe 8A 2017 – la première fois que les équipes se sont affrontées. Toutes les personnes impliquées ont appris à s’attendre à un combat aérien lorsque les deux équipes se rencontrent.

« Ils ont des joueurs formidables et des entraîneurs formidables et ils ont réuni un groupe de joueurs étoiles et un groupe d’entraîneurs étoiles et c’est ce que vous obtenez », a déclaré Zvonar. “Ils ont marqué 16 points et les huit derniers quarts, nous les avons joués, et nous n’en avons marqué que trois, ce qui équivaut à un dossier de 0-2 contre eux en deux matchs difficiles contre eux au cours des deux dernières années.”