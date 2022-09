Lincoln-Way East en tête du classement pour le pourcentage de victoires du programme – Shaw Local

Le match de vendredi soir avec Batavia était le 250e match disputé dans l’histoire du football de Lincoln-Way East.

La victoire de 31-16 sur les Bulldogs a également ajouté à ce qui a toujours été un taux de réussite étonnant pour les Griffins.

Les historiens de l’IHSA, Kev Varney et Tom Sikorski, ont compilé les dossiers du programme pour chaque programme de football du lycée de l’Illinois et les ont classés par pourcentage de victoires.

L’un des qualificatifs pour l’inclusion sur la liste : un programme doit participer à un minimum de 250 concours pour être placé sur la liste des pourcentages gagnants du programme. La victoire de vendredi soir a permis à Lincoln-Way East d’atteindre ce seuil.

Et avec cela, Lincoln-Way East a fait ses débuts sur la liste au sommet absolu du tas. Les Griffins ont compilé un pourcentage de victoires étonnamment bon de 0,832 (208-42) dans l’histoire de leur programme qui a commencé en 2001. Les Griffins ont fait le champ des séries éliminatoires à chaque saison où les séries éliminatoires ont été disputées.

Cela les a facilement placés au premier rang, surpassant l’ancien favori East St. Louis et son pourcentage de victoires de 0,784 (810-209-36) accumulé depuis les années 1925 jusqu’à la saison en cours.

Les cinq meilleurs programmes de l’Illinois sont Chicago Mount Carmel (782-252-31, .748), Maine South (454-155-4, .743) et Rochester (217-84, .720).

Passer à travers

L’équipe de football de Plainfield North est à la recherche d’une victoire hors conférence depuis plusieurs saisons.

Ils en ont obtenu un vendredi, battant le pouvoir éternel de Naperville Central 19-9. Et des informations ont été révélées après le concours qui ont fait de la grande victoire une réalisation encore plus impressionnante.

Près de 40 membres du programme Tigers ont présenté des symptômes d’intoxication alimentaire après un repas d’équipe, et la préparation de vendredi au concours de Naperville Central a été – pour le moins – inconfortable pour les personnes atteintes.

Les Tigers se sont hydratés sans relâche et ont combattu les symptômes du mieux qu’ils pouvaient, mais l’entraîneur Anthony Imbordino a admis qu’il ne pensait pas que les perspectives semblaient très prometteuses pour son équipage car ils ont attendu aussi longtemps qu’ils le pouvaient avant d’envoyer son équipe à son rythme d’avant-match. Imbordino a en fait tenté d’amener l’opposition à déplacer le match à samedi afin de donner à son équipe quelques heures de plus pour essayer de se remettre en forme.

“Nous avons essayé de le déplacer à samedi”, a déclaré Imbordino. “J’étais comme si j’étais dans leur situation, je voudrais jouer vendredi, et c’est ce que nous avons fait. Nous les avons amenés assez tard pour obtenir des répétitions et des trucs et les avons hydratés. Mais ils ont fait du bon travail et ils ont été zonés.

Au final, seuls quelques joueurs inscrits n’ont pas pu participer au concours.

“J’avais l’impression que nous avions eu une bonne semaine avant, et c’était un gros match pour notre programme”, a déclaré Imbordino. «Je me sentais bien, puis c’est arrivé, et j’allais plutôt bien jusqu’à environ 17 heures. Ensuite, j’ai pensé que ça n’allait pas bien se passer. Nous n’avions pas l’air très bien pour aller là-bas, mais nos enfants ont vraiment réagi.

De justesse

Joliet Catholic a survécu à un appel serré lors de la semaine 2, devançant IC Catholic 23-22.

Cela ne s’est pas beaucoup produit pour les Hilltoppers, qui ont couru leur séquence de victoires à 22 matchs avec la victoire. Il s’agit désormais de la plus longue séquence de victoires actives de l’État.

“C’est bien d’avoir des matchs comme ça. Nous apprendrons beaucoup plus d’un match comme celui-là que la semaine dernière (victoire 49-14 à Waterford, Wis.). Vous vous améliorez dans des matchs comme celui-ci », a déclaré l’entraîneur catholique de Joliet, Jake Jaworski. “Vous êtes toujours impatient de gagner, mais même si nous sortions du mauvais côté ce soir, nous serions une meilleure équipe de football grâce à un match comme celui-ci.”

Même si Jaworski était finalement heureux que son équipe ait pu l’emporter, il espère que son équipe a appris une leçon précieuse sur la mise en place d’un effort plus cohérent sur les quatre quarts.

«Je les ai un peu défiés à la mi-temps. Les choses n’allaient pas nécessairement dans notre sens [trailing 14-7]. C’est une très bonne équipe et ils ont été à l’origine de certains de nos problèmes, mais nous nous tirions aussi un peu une balle dans le pied », a déclaré Jaworski. «Avec le groupe que nous avons et le remplacement de 16 partants, ils avaient besoin d’un match comme celui-ci.

« Avec un peu de chance, là où nous en sommes en tant que programme, nous sommes en mode rechargement au lieu de reconstruire. Nous en sommes à deux matchs. Nous devons nous améliorer beaucoup.