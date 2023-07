Lincoln-Way East en mode rebond – Shaw Local

Lorsque Lincoln-Way East s’est entraîné la semaine dernière pour la bataille de SouthWest Suburban Blue samedi à Joliet West, les Griffins étaient dans une position inconnue.

Comment réagir face à une défaite ? La semaine précédente, Homewood-Flossmoor avait battu East 24-20.

« C’était la première fois depuis 2010 que nous nous entraînions après une défaite », a déclaré l’entraîneur Rob Zvonar après la victoire 35-28 des Griffins sur West. «Je pensais que nous sortirions comme un animal blessé et que nous nous battrions très fort. Nous ne l’avons pas vu, malheureusement.

East (5-1, 3-1) a perdu contre Wheaton North 32-20 lors de la semaine 2 en 2010. La dernière fois que les Griffins avaient perdu un match des Bleus, c’était lors de la semaine 7 en 2009, lorsqu’ils avaient perdu 46-24 contre Bolingbrook.

« Nous avons eu de la chance de sortir d’ici avec une victoire », a déclaré Zvonar, qui a crédité Joliet West d’avoir amené le match contre les Griffins. « Nous l’avons eu, mais pas de la manière à laquelle nous sommes habitués. »

« C’est difficile de venir ici et de ne pas jouer au mieux de nos capacités », a déclaré le centre senior Nick Allegretti, partant depuis trois ans. « Du côté positif, nous avons quand même obtenu une victoire.

« Nous avons fait beaucoup d’erreurs lorsque nous avons perdu contre HF, mais HF est une équipe talentueuse qui pourrait faire une course au championnat d’État 8A. »

East a participé aux séries éliminatoires sous Zvonar chaque année de l’existence de l’école. La course a débuté en 2001 et comprend un championnat d’État en 2005 et une deuxième place l’an dernier. Le record de Zvonar à l’école est de 120-28.

Lorsqu’un programme a ce genre de succès continu, les attentes sont élevées chaque année. Mais quand on regarde de plus près, il y a une différence majeure entre les Griffins 2012 et 2013. Le quart-arrière polyvalent Tom Fuessel est passé à Northwestern.

« Nous avons eu Tommy l’année dernière », a déclaré Allegretti. «Il pouvait ranger le ballon et aller jusqu’au bout sur n’importe quel jeu.

« Cette année, nous devons moudre chaque jeu. C’est différent, mais c’est bon pour nous en tant que joueurs de ligne offensive. Je suis fier de bloquer pour les gars que nous avons.

Ils incluent le successeur de Fuessel, Jordan Wirtz senior. Ce n’est peut-être pas Fuessel, mais qui l’est ? Également une menace courante, Wirtz a complété 64,2% de ses passes pour 758 verges et neuf touchés.

Il a commencé comme quart-arrière de la deuxième équipe l’an dernier, a participé au match d’ouverture, s’est cassé le bras et a raté le reste de la saison. Cependant, il a profité de sa situation.

« J’ai pu acquérir une bonne expérience d’apprentissage de la part de l’un des plus grands quarts que Lincoln-Way East ait eu », a déclaré Wirtz en regardant et en discutant avec Fuessel.

Wirtz a déclaré que le coordinateur offensif Joel Pallissard l’encourageait à courir avec le ballon quand il en avait l’occasion.

« Mais parfois, je passe en revue mes lectures et je ne fais pas les bonnes lectures, puis je dois courir avec », a-t-il déclaré. « Je ne verrai pas le récepteur que j’aurais dû voir, au moment où j’aurais dû le voir. »

East est toujours une bête, mais Wirtz et ses coéquipiers savent qu’ils ont des choses à régler. Ils ressentent un sentiment d’urgence, avec Sandburg et Bolingbrook les deux prochaines semaines et les séries éliminatoires dans quelques semaines.

« Ce n’est pas comme une saison de Major League Baseball avec 162 matchs », a déclaré Zvonar. « Nous jouons neuf matchs, nous devons donc corriger les choses maintenant. »