Lincoln-Way Central se tourne vers Dave Woodburn pour guider le processus de reconstruction – Shaw Local

Dave Woodburn se rend compte qu’il a une tâche difficile à accomplir en tentant de rétablir le programme de football de Lincoln-Way Central comme l’une des équipes les plus fortes dans une course chargée de la SouthWest Suburban Conference.

Donc, dans cet esprit, le nouvel entraîneur-chef des Knights, récemment nommé, cherchera à s’appuyer sur toutes les ressources auxquelles il pourra faire appel pour attaquer cette quête.

“Je sais quelles sont les attentes des gens”, a déclaré Woodburn. “Certains d’entre eux sont des rêves, et nous devons les laisser rêveurs pour l’instant. Nous étions meilleurs qu’une équipe de football à trois victoires l’an dernier, et nous ferons certaines choses de la même manière, mais nous allons aussi faire certaines choses différemment.

“J’ai de très bonnes personnes dans mon coin et des gens qui ont tendu la main.”

Woodburn remplace Jeremy Cordell. Cordell a démissionné de son poste après avoir compilé une note de 38-37 à l’école en huit campagnes. Cordell a guidé les Knights vers les quarts de finale de classe 7A en 2017, mais le programme a eu du mal à s’implanter depuis, n’enregistrant que 7-20 au cours des trois dernières saisons entièrement disputées.

Woodburn a emprunté un chemin quelque peu peu orthodoxe vers le poste d’entraîneur-chef à Lincoln-Way Central.

Sa première expérience d’entraîneur après avoir obtenu son diplôme de Purdue était à Providence de 1999 à 2001, où il était l’entraîneur de première année des Celtics. Il a ensuite commencé un long passage en tant qu’assistant à Lincoln-Way East à partir de la saison 2002, où il a gravi les échelons de la chaîne de commandement avant de devenir assistant universitaire en 2006.

Il est resté avec les Griffins jusqu’à la saison 2016, lorsque les responsabilités familiales l’ont amené à prendre du recul et à se concentrer sur d’autres choses en dehors de l’entraînement de football au lycée. Cependant, il a toujours gardé les orteils trempés dans l’eau, entraînant ses fils dans le football des jeunes et établissant des liens qu’il espère bénéfiques pour l’avenir.

Il est ensuite retourné dans les rangs des entraîneurs de football du lycée l’automne dernier, travaillant sous Cordell à Lincoln-Way Central, et bien que l’idée de gérer son propre programme n’ait pas été à l’esprit auparavant, il s’est rapidement réchauffé à l’idée.

“Quand j’étais à East, c’était vraiment, non, je ne pensais pas vraiment à être entraîneur-chef”, a déclaré Woodburn. “J’allais entraîner le football là-bas, et ce n’était pas nécessairement en haut de ma liste. … Maintenant, je ne peux penser à rien que je veuille faire de plus.

Woodburn estime que sa première étape clé consistera à établir son personnel d’entraîneurs avec une base d’entraîneurs qui sont préparés pour la tâche à accomplir et fourniront une base stable pour le programme.

“Non. 1 projet avec lequel je dirais que je travaille, nous devons rassembler le personnel d’entraîneurs le plus expérimenté possible, y compris les gars que nous avons actuellement dans le personnel d’entraîneurs », a déclaré Woodburn. “Mon objectif est de constituer une équipe d’entraîneurs de qualité et d’obtenir une cohérence au sein de cette équipe.”

Et bien que Woodburn aime l’état du programme aux niveaux inférieurs (le groupe de première année de Lincoln-Way Central avait une fiche de 8-1 la saison dernière), il a toujours l’impression qu’il doit exploiter toutes les ressources potentielles pour ajouter des athlètes à sa base de programme.

“Nous devons encore construire des chiffres”, a déclaré Woodburn. « Nous devons amener les athlètes là-bas [who] ne pensaient pas pouvoir pratiquer plusieurs sports. Nous devons recruter des athlètes multisports dans cette école.

Woodburn reconnaît qu’il fait face à une ascension difficile dans l’une des conférences les plus difficiles de l’État, mais ce défi est celui qu’il prévoit de relever de front.

“J’aime ce que nous avons, et si nous obtenons la bonne combinaison d’entraîneurs, nous pourrons reprendre cette conversation”, a déclaré Woodburn. “Je suis vraiment excité, et j’ai vraiment appris à bien connaître la communauté, et ça va être très amusant.

“Mais ça va aussi être très difficile, je le reconnais.”