Lincoln, Washington méritent-ils des statues? Chicago attire l’attention sur 41 monuments controversés

CHICAGO – Les dirigeants de la ville ont signalé mercredi 41 monuments, plaques et œuvres d’art controversés à des fins de discussion publique, des mois après que le maire a formé un comité chargé d’examiner la collection de la ville à la suite d’une série de manifestations liées aux monuments l’été dernier.

Le débat sur les monuments de Chicago survient alors que les villes des États-Unis continuent de se demander quels personnages historiques méritent d’être commémorés.

Certains des monuments signalés par le comité promeuvent des récits de suprématie blanche ou présentent des caractérisations dégradantes des Indiens d’Amérique, selon le comité. Les œuvres signalées comprennent des représentations de Christophe Colomb, Leif Ericson, Sir Francis Drake, Robert Cavelier de La Salle, George Washington, Benjamin Franklin, Abraham Lincoln, Ulysses S. Grant, William McKinley et d’autres.

La ville a lancé mercredi un nouveau site Web pour lancer la phase d’engagement du public de son Chicago Monuments Project, qui se déroule jusqu’en avril. Les résidents peuvent soumettre des commentaires à la ville ou assister à des événements virtuels via le site. La ville accepte également les propositions de partenaires communautaires pour une allocation de 1 500 $ pour organiser des conversations publiques sur les monuments de la ville.

La lutte pour les monuments demande:Qui est un héros américain et qui est un «symbole de haine»?

Renommer les écoles:San Francisco vote pour renommer 44 écoles pour les liens des homonymes avec le racisme et l’esclavage

Le projet donne à Chicago une chance de «faire face à notre histoire et à quoi et comment nous commémorons cette histoire», a déclaré la maire Lori Lightfoot dans un communiqué mercredi.

«Compte tenu de l’année écoulée et en particulier de l’été dernier qui a clairement marqué l’histoire n’est pas passée, il est essentiel que les résidents participent à cette conversation», a déclaré Lightfoot. «Ce projet concerne plus qu’une simple statue ou peinture murale, il s’agit de canaliser l’énergie civique dynamique de notre ville pour commémorer en permanence nos valeurs, notre histoire et notre patrimoine communs en tant que Chicagoiens d’une manière ouverte et démocratique.

Presque tous les 41 objets sélectionnés pour la discussion publique ont été créés entre 1893, lorsque Chicago a organisé l’Exposition universelle de Colombie, et la fin des années 1930, selon la ville.

«Financés presque entièrement par les riches, de nombreux monuments de Chicago étaient basés sur les mythologies de la fondation de la ville qui posaient des explorateurs blancs, des missionnaires, des forces armées et des colons contre les tribus et les nations autochtones de la région», a écrit la ville sur son site Web. « Ces patrons étaient également responsables des représentations idéalisées d’hommes d’État et de héros militaires américains. »

Le comité consultatif du projet – composé de dirigeants de la ville, d’artistes, d’universitaires et plus – a sélectionné des monuments pour un débat public pour:

Promouvoir les récits de la suprématie blanche

Présentation de caractérisations inexactes et / ou dégradantes des Indiens d’Amérique

Mémoriser des individus ayant des liens avec des actes racistes, l’esclavage et le génocide

Présenter des vues sélectives, simplifiées et unilatérales de l’histoire

Ne pas inclure suffisamment d’autres histoires, en particulier celles des femmes, des personnes de couleur et des thèmes du travail, de la migration et de la construction communautaire

Créer des tensions entre les personnes qui voient de la valeur dans ces œuvres d’art et celles qui n’en ont pas.

Sur le site Web du projet, le comité a écrit que les travaux signalés pour discussion « ne sont pas un inventaire complet de tous les monuments et autres symboles publics qui nécessitent une attention » mais « le début d’une conversation nécessaire et attendue depuis longtemps ».

Lightfoot a formé le comité chargé d’examiner les plus de 500 sculptures monumentales, plaques commémoratives et œuvres d’art de la ville en août dernier, après que la police et les manifestants se sont affrontés sur le site d’une statue de Colomb à Grant Park à la mi-juillet, faisant des dizaines d’officiers et de manifestants blessés.

La ville a détruit cette statue, ainsi qu’une statue de Colomb dans le quartier de la Petite Italie de Chicago, à la fin du mois de juillet « jusqu’à nouvel ordre ».

«Conçu pour dénigrer, exclure et opprimer»:Plus de 240 écoles américaines portent le nom de dirigeants confédérés et environ la moitié servent des élèves majoritairement non blancs

Avis:Gardez les monuments confédérés, mais mettez leur horrible histoire sur le devant de la scène

Ron Onesti, président du Comité civique mixte des Italo-Américains, qui représente plus de 50 organisations de la région de Chicagoland, a déclaré à USA TODAY que sa communauté avait été « surprise » lorsque la ville avait enlevé les statues et avait été « affectée négativement » par les déménagements. .

Onesti, dont la mère est venue aux États-Unis de Florence et son père de Naples, est né dans la Petite Italie de Chicago. Onesti a déclaré qu’il s’était marié le jour de Columbus et s’est ensuite rendu directement à la statue de Grant Park pour monter sur un char en forme de gâteau de mariage lors du défilé de Columbus Day.

« C’est une icône qui, depuis des générations, représente les traditions portées par nos parents et grands-parents venus dans ce pays à la recherche d’une vie meilleure pour leurs familles », a déclaré Onesti mercredi. « Je comprends à quel point certaines personnes sont passionnées par cette question. J’espère simplement qu’elles pourront prendre une profonde inspiration et comprendre notre passion et notre volonté de nous unir pour résoudre ce problème. »

Onesti a reconnu que tous les Italo-Américains ne veulent pas voir les statues rendues. Chicago Ald. Daniel La Spata, par exemple, a plaidé pour le démontage des statues cet été et a applaudi leur retrait. «Pour citer la reine Isabelle, ‘Bye Columbus!’», Écrivait-il à l’époque sur Twitter.

Le Chi-Nations Youth Council, une organisation intertribale de jeunesse autochtone impliquée dans l’effort pour enlever les statues, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Au moment où les statues ont été enlevées, le groupe s’est dit « fier de voir le retrait d’une statue qui représente la suprématie blanche, comme une victoire vers l’objectif de la décolonisation ».

Ces dernières années, de nombreux groupes à travers le pays ont appelé à la suppression des monuments de Christophe Colomb, qui, selon beaucoup, devraient être rappelés comme un colonisateur violent responsable d’innombrables morts d’Amérindiens.

À peu près au même moment où Chicago a détruit ses statues de Colomb, une statue de Colomb a été retirée de l’extérieur de l’hôtel de ville de Columbus, Ohio, et à Baltimore, Maryland, les manifestants du 4 juillet ont abattu une statue de Colomb et l’ont jetée dans le Port intérieur de la ville.

Alors que le Chicago Monuments Project «fournit un moyen d’aborder les dures vérités de l’histoire raciale de Chicago», selon la ville, il vise également à élever de nouvelles façons de commémorer «l’histoire vraie et complète» de Chicago.

La ville prévoit d’ériger une série de nouveaux monuments en utilisant les commentaires recueillis grâce à ses efforts d’engagement et recherche des idées de projets d’artistes ou de groupes communautaires.

« La collection d’art public de la ville est une caractéristique déterminante de Chicago et elle devrait refléter et respecter tous les habitants de Chicago », a déclaré Mark Kelly, coprésident du comité et commissaire du département des affaires culturelles et des événements spéciaux de la ville, dans un communiqué. « La contribution du public nous aidera désormais à évaluer la collection et à commander de nouvelles œuvres. »

Les écoles publiques de Chicago, le troisième plus grand district du pays, travaillent sur un processus d’examen similaire. Le district est en train de créer un comité qui se réunira chaque trimestre pour examiner les préoccupations concernant des œuvres d’art spécifiques et informer les écoles des collections.

Voir une liste complète des objets pour la discussion publique à Chicago ici.