Lincoln Riley travaille pour ajouter un autre énorme remplaçant à Caleb Williams

Lincoln Riley est à la recherche de son prochain candidat au trophée Heisman avec le quart-arrière cinq étoiles Dylan Raiola qui se rendra à l’USC.

Le fait qu’il ait eu Spencer Rattler n’a pas empêché Lincoln Riley d’attraper également Caleb Williams dans l’Oklahoma. Maintenant à l’USC, le fait que le gourou du quart-arrière ait Malachi Nelson ne l’empêchera pas de poursuivre également la prochaine grande recrue QB que tout le monde recherche, Dylan Raiola.

Raiola s’est engagé dans l’État de l’Ohio avant d’ouvrir son recrutement en décembre. Depuis lors, ce fut un tourbillon d’équipes essayant de se démarquer pour le joueur n ° 1 de la promotion 2024.

Riley se fait tirer dessus avec une visite de Raiola ce week-end, par Adam Gorney de Rivals.

Lincoln Riley a des yeux sur Dylan Raiola en tant que remplaçant potentiel de Caleb Williams

La Géorgie et le Nebraska ont créé la plupart des vagues de recrutement de Raiola depuis qu’il s’est désengagé des Buckeyes. La domination de Kirby Smart et l’arrivée du gourou offensif Matt Rhule à Lincoln ont fait de ces deux programmes des destinations de choix pour le QB du haras.

Cependant, Riley et USC ont quelque chose que peu de programmes peuvent offrir : le pedigree Heisman.

Riley a produit trois gagnants du trophée Heisman – Baker Mayfield, Kyler Murray et Caleb Williams – tout en organisant des carrières dans la NFL pour à peu près tous les quarts partants qu’il a entraînés, y compris Jalen Hurts.

En termes simples, les quarts-arrière de Riley produisent des chiffres hors du commun à l’université et sont préparés pour les pros.

L’USC a une autre longueur d’avance sur certains des autres prétendants à Raiola. Los Angeles est beaucoup plus proche de l’Arizona que du Nebraska ou de la Géorgie.

Les Troyens ont signé le quart-arrière cinq étoiles Malachi Nelson dans la classe de 2023, donc l’héritier présomptif de Williams est déjà sur le campus. Cependant, la présence de Rattler, un QB cinq étoiles dans la promotion 2019, n’a pas dissuadé le futur vainqueur de Heisman de signer en 2021. Le tirage au sort pour jouer pour Riley pourrait être suffisamment fort pour convaincre Raiola de faire un pari similaire. sur lui-même.

