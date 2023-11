Lincoln Riley sur le licenciement d’Alex Grinch – L’USC a « beaucoup à jouer »

Paolo UggettiESPNLecture de 4 minutes

LOS ANGELES– L’entraîneur-chef de l’USC, Lincoln Riley, a déclaré lundi que la décision de licencier le coordinateur défensif Alex Grinch à deux matches de la fin de la saison régulière de l’USC avait été prise en grande partie parce que les Trojans avaient encore « beaucoup à jouer » cette année.

“Nous n’avons tout simplement pas fait les progrès que je pense que nous espérions tous faire”, a déclaré Riley. “J’avais juste l’impression que c’était dans le meilleur intérêt de notre programme.”

À 7-3 et 5-2 en conférence, l’USC devrait battre l’Oregon et l’UCLA lors de ses deux derniers affrontements et recevoir une aide majeure de ses homologues de la conférence pour se qualifier pour le match pour le titre Pac-12 pour la deuxième saison consécutive sous Riley. Mais, alors que l’entraîneur de deuxième année a exprimé sa conviction que les chevaux de Troie sont à “deux doigts” d’être invaincus, il est resté catégorique sur le fait qu’ils ont encore une chance de renverser la saison.

“Si nous étions dans une situation où il ne nous restait plus grand-chose à jouer en termes de championnat de conférence, [I] Cela pourrait sembler un peu différent”, a déclaré Riley à propos de la décision. “Mais nous sommes très concentrés sur ces opportunités à venir, et puis quoi qu’il arrive après cela, nous le traiterons au moment approprié.”

Une source proche du programme a déclaré à ESPN que la pression exercée par deux des plus grands donateurs de l’USC a également joué un rôle dans le timing de cette décision. Mais lorsqu’on lui a demandé lundi si quelqu’un d’autre avait son mot à dire sur la décision de licencier Grinch, Riley a rejeté cette idée.

“C’était ma décision”, a-t-il déclaré.

Riley a déclaré qu’il avait revu la défaite 52-42 de l’USC contre Washington samedi soir et avait perdu le sommeil à cause de la décision avant de parvenir à une conclusion dimanche et de relever Grinch de ses fonctions. Grinch, qui a été le coordinateur défensif de l’Oklahoma de 2019 à 2021 avant de partir pour l’USC aux côtés de Riley, a dirigé une unité qui a accordé une moyenne de 34,5 points par match cette saison et figurait parmi les 30 derniers du pays dans presque toutes les catégories statistiques, y compris le 120e dans défense précipitée et 107e contre la passe.

“Je savais que c’était une décision qui était la bonne à ce moment-là, mais cela n’a certainement pas rendu les choses faciles”, a déclaré Riley. “Mais je suis très déterminé, et nous sommes tous déterminés à jouer une excellente défense ici, et tout ce qu’il faudra pour y parvenir, c’est ce que nous allons faire.”

Revenant à la saison dernière, lorsque l’USC a terminé l’année en accordant 47 points à Utah lors de la défaite du match pour le titre Pac-12 et 46 points à Tulane lors de la défaite au Cotton Bowl, Grinch avait fait l’objet de nombreuses critiques concernant sa performance et celle de l’unité. . Tout au long de l’intersaison, l’USC, Grinch et Riley ont spécifiquement prêché la patience et donné une vision optimiste des progrès que la défense réaliserait avec plus de temps et plus de talent.

Pourtant, même si l’USC a utilisé le portail de transfert pour recruter des joueurs défensifs tels que l’ancien joueur de ligne géorgien Bear Alexander et l’ancien secondeur de l’État d’Oklahoma Mason Cobb, les performances de l’unité ne se sont pas améliorées. L’USC a terminé la saison dernière au 87e rang en défensive SP+. Cette saison, il est à nouveau classé 87ème.

Jusqu’à ce week-end, Riley était resté aux côtés de Grinch, qu’il avait appelé “un ami” lundi et qu’il avait félicité pour avoir été le premier assistant à accepter de le suivre de l’Oklahoma à l’USC.

“[We’re] Je ne rejette pas tout le blâme sur Alex parce que la réalité est que j’ai un rôle à jouer là-dedans”, a déclaré Riley. “Les autres assistants défensifs ont un rôle à jouer là-dedans. Nos joueurs ont un rôle à jouer là-dedans. Nos autres membres du personnel, tout le monde a un rôle à jouer. Et donc si ça se passe bien, c’est génial, et si cela ne répond pas aux attentes, alors des changements vont être apportés, des ajustements vont être apportés, et cela fait simplement partie du business.”

Alors que les Trojans se dirigent vers le Big Ten la saison prochaine, probablement sans le vainqueur en titre de Heisman, Caleb Williams, la tâche à accomplir pour réorganiser et améliorer la défense ne sera pas une mince affaire. Lundi, Riley ne voulait pas expliquer exactement ce qu’il rechercherait chez un nouveau coordonnateur défensif, mais il était fermement convaincu que le programme trouverait la meilleure personne pour le poste.

“Rien ne l’emportera sur le fait d’avoir la bonne personne ici parce que nous allons jouer une excellente défense ici, point final. Cela va arriver. Cela va arriver bientôt”, a déclaré Riley. “Il n’y a aucune raison au monde pour que cela ne soit pas possible. Nous continuerons à prendre les mesures nécessaires pour y parvenir, et nous allons être très agressifs de cette façon.”