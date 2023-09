Lincoln Riley dit que la défense de l’USC n’est pas la même que l’année dernière – il est temps de le prouver

BOULDER, Colorado — Lincoln Riley n’était pas nécessairement d’accord avec cette prémisse.

Environ 20 minutes après que l’USC ait cédé 41 points et 564 verges au Colorado, on a demandé à Riley à quoi il pouvait attribuer les problèmes défensifs persistants de son équipe. Le personnel est meilleur cette saison, mais les chevaux de Troie ont présenté certains des mêmes problèmes qui ont tourmenté ce côté du ballon en 2022.

Alors, quel est le problème ?

« Mais ce ne sont pas vraiment les mêmes problèmes. Je ne suis pas d’accord avec cela », a déclaré Riley. « J’ai l’impression que même en ce moment, quand quelque chose ne se passe pas dans notre sens – nous en sommes à cinq matchs et nous passons ce test décisif en ce moment – ​​quand quelque chose ne se passe pas dans notre sens, cela ne ressemble pas à l’année dernière. Pas pour un œil averti. Pas à un entraîneur. Nous avons encore beaucoup de choses à corriger. … Vous devez posséder ces pièces. Nous devons être meilleurs dans ce domaine. Ce sont des pièces que nous n’avons pas faites. Mais non, ça ne ressemble pas à l’année dernière. Il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées. Nous devons évidemment tout mettre en place.

Dites que vous êtes d’humeur généreuse et acceptez que les problèmes défensifs de l’USC ne soient pas les mêmes cette saison. Le simple fait est que même si les problèmes sont différents, les résultats ne sont pas suffisants.

Et après cinq matchs, le dernier en date étant une victoire bâclée de 48-41 contre les Buffaloes, il est extrêmement difficile de considérer l’USC comme un prétendant légitime aux éliminatoires du football universitaire en raison de sa défense.

ALLER PLUS LOIN Caleb Williams joue, la défense déçoit dans la difficile victoire des Trojans sur la route: premières réflexions de l’USC

Riley a parié gros sur le coordinateur défensif Alex Grinch cette intersaison. Nous connaissons tous les chiffres de la dernière ligne droite de la saison dernière : l’USC a concédé plus de 45 points lors de trois de ses quatre derniers matchs. Il a accordé 223 verges au sol et a été physiquement intimidé par l’Utah lors du match pour le titre Pac-12. Il a accordé 305 points de plus à Tulane dans le Cotton Bowl lorsqu’il a cédé une avance de deux points dans les quatre dernières minutes d’une défaite stupéfiante.

Malgré la fin désastreuse de la saison dernière et les appels pour la tête de Grinch de la part des fans, Riley a choisi de le retenir. Pour être juste envers Grinch, il a hérité d’un personnel défensif médiocre lorsqu’il est arrivé avec Riley après la saison 2021.

Mais l’USC a ajouté des joueurs de qualité cette intersaison. Bear Alexander et Jamil Muhammad ont réalisé de nombreux jeux le long du front défensif, et ce ne sont que deux des cinq transferts effectués par le personnel le long de la ligne défensive.

Il y a deux nouveaux secondeurs à Mason Cobb, un transfert de l’État d’Oklahoma et un étudiant de première année de premier ordre, Tackett Curtis. Il y a un nouveau corner dans le transfert de l’Arizona Christian Roland-Wallace, qui a décroché une interception lors de la victoire de samedi.

Mais même avec un personnel défensif amélioré, la défense de l’USC reste mauvaise. Le manque de concentration qui a posé problème la saison dernière était présent aux yeux de tous samedi. Avec 7 :55 à jouer au troisième quart, les Troyens menaient 41-14. La défense a ensuite cédé quatre touchés au cours du quart et demi suivant.

L’USC n’aurait pas dû avoir besoin de récupérer un coup de pied en jeu pour assurer une victoire dans un match qu’il menait par 27 points.

Le tacle – un énorme problème en 2022 – a été un peu meilleur cette saison, mais il n’a pas été bon ces deux dernières semaines. Samedi, certains lancers courts se sont transformés en gains de 30 ou 40 mètres en raison d’un mauvais plaquage.

Le Colorado a été l’une des pires équipes au sol du pays, entrant dans le match au dernier rang du Pac-12 (avec une large marge) en verges par course (1,9) et en verges par match (55,8). Samedi, les Buffaloes ont totalisé 193 verges en 45 courses pour une moyenne de 4,3 verges. Une partie de cela était due à la fuite de Shedeur Sanders depuis la poche, mais les arrières ont également eu du succès.

L’USC est entré dans le match au 96e rang national après avoir accordé 21 jeux de plus de 20 verges. Il en a rendu huit autres samedi. C’est troublant.

Et il y a eu des pénalités intempestives qui ont posé problème toute la saison. L’USC s’en prend au passeur et sa ligne défensive est un point positif, mais il y a tellement de préoccupations troublantes ailleurs.

« Coach Grinch, il fait un excellent travail. Nous le laissons tomber », a déclaré le gardien de sécurité Bryson Shaw. « Point final, nous le laissons tomber. Je ne sais pas quoi vous dire. En tant que joueurs, nous le laissons tomber. Il nous met aux bons endroits. Nous ne faisons pas de jeux. Il nous manque des plaquages. Nous ne faisons pas notre travail. Je ne fais pas mon travail. Nous le laissons tomber. Nous le laissons tomber.

Si Grinch met les joueurs au bon endroit, alors il y a un énorme décalage entre le message et l’exécution – et cela revient finalement à Grinch, qui n’a pas aligné une défense objectivement bonne depuis 2020. Mais vous vous souvenez de cette saison 2020. Texas A&M ressemblait à un concurrent du CFP. L’Indiana a passé du temps dans le top 10. L’Iowa State a remporté le Fiesta Bowl. Vous comprenez la dérive : il est difficile de tirer grand chose de la saison pandémique.

Le staff ne recrute pas non plus suffisamment de talents défensifs d’élite sur la piste de recrutement – ​​ce qui est difficile lorsqu’il n’y a pas eu de preuve de concept de ce côté du ballon – donc sans ajouter une quantité écrasante de talents, il faut se demander comment les choses s’améliorent. .

Et gardez à l’esprit que cela a été la partie la plus douce du calendrier. Qu’arrivera-t-il à cette défense lorsqu’elle affrontera des équipes comme Washington et l’Oregon ?

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait toujours confiance en Grinch, Riley a répondu : « Oui, j’en ai. »

Même si cela n’a pas été parfait, l’offensive de l’USC est de calibre Playoffs. Mis à part une mauvaise décision qui a conduit à une interception, Caleb Williams a été formidable samedi. Le vainqueur en titre du trophée Heisman a lancé pour 403 verges et six touchés.

« Ce n’est que lorsqu’il partira que les gens réaliseront vraiment la grandeur qu’ils regardent », a déclaré le receveur Brenden Rice, qui a capté cinq passes pour 81 verges et deux touchés à son retour au Colorado.

À l’heure actuelle, la sombre réalité est que l’USC pourrait gâcher deux années de jeu extraordinaire et électrisant de Williams simplement parce que sa défense n’est même pas moyenne.

Mais si Riley a raison et que la défense n’est plus la même qu’il y a un an, il devient dangereusement tard dans la saison pour prouver le contraire.

(Photo de Jimmy Horn Jr. : Jevone Moore / Icon Sportswire via Getty Images)