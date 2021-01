Le groupe conservateur anti-Trump, le Lincoln Project, a menacé Rudy Giuliani d’une poursuite en diffamation après avoir affirmé que le groupe avait organisé les émeutes meurtrières du Capitole le mois dernier dans le but de discréditer le président de l’époque.

L’avocat de Trump, Giuliani, a déclaré au podcast War Room de Steve Bannon qu’il pensait que les émeutes n’étaient pas organisées par des partisans de Trump, mais par des militants de gauche « Antifa » et des « loups en mouton » conservateurs.

Il a déclaré: « L’une des personnes qui ont organisé cela est bien connue pour avoir travaillé avec le projet Lincoln dans le passé. »

Le projet Lincoln est un comité d’action politique formé fin 2019 par des républicains qui voulaient se débarrasser de Trump.

Dans une lettre torride à Giuliani publiée samedi, le groupe a menacé de poursuites judiciaires, écrivant: « Vous avez jusqu’au mercredi 3 février pour retirer complètement votre déclaration et vous excuser publiquement auprès du Lincoln Project. Refusez à vos risques et périls.

La théorie selon laquelle les agitateurs anti-Trump ont attisé les troubles a été démentie de manière décisive. Les personnes arrêtées jusqu’à présent pour leur participation aux émeutes ont dans de nombreux cas une longue histoire publique de soutien au président.

L’émeute du Capitole s’est déroulée après que Trump a organisé un rassemblement le 6 janvier et a appelé ses partisans à marcher sur le Capitole pour « combattre » le résultat des élections et « persuader » les républicains de ne pas certifier la victoire de Biden.

Giuliani s’était également adressé à la foule de MAGA avant l’émeute, appelant à un « procès par combat »

Les personnes arrêtées jusqu’à présent pour leur part dans les émeutes ont dans de nombreux cas une longue histoire publique de soutien au président: aucune de ces personnes détenues n’a soutenu l’ANTIFA.

Mais Giuliani a déclaré à Bannon: « Cette chose était planifiée et beaucoup de gens – Antifa, et même certains groupes de droite qui étaient ennemis de [Trump] et ils le faisaient pour lui faire du mal, y compris certains groupes de droite qui opèrent pour le projet Lincoln.

Giuliani était l’un des alliés les plus proches de Trump pendant sa présidence

Le chaos du Capitole a entraîné la mort de quatre émeutiers et d’un officier de police du Capitole; des dizaines de blessures; et d’importants dégâts dans tout le bâtiment saccagé

Il a poursuivi: « L’une des personnes impliquées a amené des groupes de droite qui s’opposaient à Trump et il les a amenés spécifiquement parce qu’il voulait faire sauter cette chose. Il avait la même motivation que les gens d’Antifa. Ce n’est donc pas comme si tous ces groupes de droite étaient tous pro-Trump.

Giuliani n’a pas dit qui spécifiquement dans le projet Lincoln il accusait, insistant: «Je ne sais pas si je peux révéler son nom, car nous l’avons de sources anonymes.

Même l’allié de Trump, Bannon, a été surpris par la diatribe de Giuliani, lui disant: « Vous ne pouvez pas lancer une accusation comme ça et dire: « Ouais, j’ai un gars de probation à double secret que je ne peux pas mentionner mais il a travaillé pour Romney et il a travaillé pour le projet Lincoln « . »

Le projet Lincoln a fustigé Giuliani dans sa lettre d’avertissement, en disant: « Vous avez dit à vos fanatiques quoi faire. Ils ont écouté. Ils ont vandalisé. Ils ont terrorisé. Ils ont blessé. Ils ont tué », lit-on dans la lettre.

« Plutôt que de vous excuser pour vos actions, vous avez passé les semaines qui ont suivi à dévier le blâme et à saisir un moyen d’expliquer votre mauvaise conduite. »

Il poursuit: «Vous avez commis un acte de diffamation classique. Vous avez publiquement accusé The Lincoln Project d’un acte infâme et criminel avec lequel il n’avait rien à voir, comme vous le savez très bien. Tu as menti.’

Même l’allié de Trump, Bannon, a été surpris par la diatribe de Giuliani, disant: « Vous ne pouvez pas lancer une accusation comme ça »

Trump lui-même n’a publiquement reconnu aucune responsabilité dans l’attaque du Capitole et aurait blâmé Antifa lui-même lors de discussions avec le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy dans les jours qui ont suivi l’attaque.

McCarthy a fortement repoussé l’affirmation de Trump selon laquelle les émeutiers étaient des agitateurs de gauche déterminés à discréditer Trump et ses partisans – une affirmation faite par le membre du Congrès résolument pro-Trump, Matt Gaetz, et répétée par les présentateurs et les experts de Fox News.

«Ce n’est pas ANTIFA, c’est MAGA», a répondu McCarthy, selon Axios.

Le chaos du Capitole a entraîné la mort de quatre émeutiers et d’un officier de police du Capitole; des dizaines de blessures; et d’importants dégâts dans tout le bâtiment saccagé.