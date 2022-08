Lincoln Model L100 est un concept futuriste avec des clins d’œil au passé

Les concept-cars sont souvent regards à peine voilés sur les futures voitures de production, mais de temps en temps, nous en obtenons un qui est un vol de fantaisie absolument époustouflant. Découvrez le modèle Lincoln L100.

Faisant ses débuts jeudi lors de la Monterey Car Week, le modèle L100 est un aperçu sauvage de l’avenir ambitieux de Lincoln, mais il rappelle également les racines centenaires de la marque. Le modèle L de 1922 a été le premier véhicule construit par Ford après l’achat de Lincoln, et si vous regardez à travers le capot transparent du concept, vous pouvez voir un ornement de capot de lévrier en cristal – quelque chose choisi par Edsel Ford dans les années 1920.

Le reste de la L100 concerne ce qui nous attend, et Lincoln fait des déclarations audacieuses sur ce qui se cache derrière ce concept. Selon Lincoln, le modèle L100 “utilise des technologies de cellule et de pack de batterie de nouvelle génération, qui fourniront une densité d’énergie révolutionnaire et permettront une intégration structurelle efficace en traitant l’ensemble du véhicule comme un système”. Bien sûr, la société n’a aucun détail technique pour étayer cette affirmation, alors utilisez votre imagination, je suppose.

Lincoln



La forme générale du concept est définitivement influencée par l’aérodynamisme avant tout, et il ressemble beaucoup au Mercedes-Benz Vision EQXX — pas que ce soit une mauvaise chose. Mais là où le L100 vole absolument la vedette, c’est dans la façon dont il s’ouvre, avec des portes à charnières inversées et un toit en verre qui se soulèvent tous pour révéler la cabine. C’est super cool.

Lincoln dit que la cabine du L100 est totalement végétalienne et qu’il y a des reflets d’améthyste à l’intérieur du tissu en daim recyclé. La longue console centrale a ce que Lincoln appelle un “contrôleur de pièces d’échecs inspiré des bijoux”, qui remplace le volant traditionnel de la voiture. C’est vrai, en plus d’avoir une nouvelle technologie de batterie sophistiquée, le L100 est également autonome. Soigné.

Les sièges avant peuvent être tournés pour faire face aux passagers arrière, et le L100 a ce qu’on appelle un “plancher numérique”, qui correspond à peu près exactement à ce que cela ressemble, avec différents thèmes qui peuvent présenter toutes sortes de conceptions tout en travaillant avec l’éclairage ambiant intérieur. . L’ensemble est assez magnifique.

Après son dévoilement jeudi, le concept du modèle L100 sera exposé au Concours d’élégance de Pebble Beach dimanche, où Lincoln est la marque vedette.