Lincoln Elementary à Ottawa accueille un nouveau directeur et un directeur adjoint – Shaw Local

Parmi les nouveaux visages des écoles élémentaires d’Ottawa cet automne figurent la directrice de l’élémentaire Lincoln, Cherie Moss, et la directrice adjointe, Jen Gervace.

Moss arrive à Ottawa de l’Oklahoma où elle a enseigné pendant sept ans avant de passer les deux dernières années en tant que directrice. Elle prévoit de se concentrer sur les élèves avant tout alors que les écoles obtiennent leur sentiment de normalité qui fait défaut depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Moss succède à Melanie Conley, qui était directrice de Lincoln l’année dernière. Conley retourne à l’enseignement.

“Par étudiants d’abord, je veux dire que COVID a gêné cela”, a déclaré Moss. « Ces deux dernières années, nous avons dû faire beaucoup d’apprentissage numérique et en ligne. Maintenant, nous prévoyons d’être dans le bâtiment toute l’année, sans masque, et nous aurons partout des étudiants qui ont généralement environ six mois de retard à cause du COVID.

Moss a déclaré que c’était maintenant à elle et à Gervace, qui vient à Ottawa de New Lenox, de travailler avec le personnel pour aider les enfants qui sont un peu en retard tout en prolongeant l’apprentissage de ceux qui apprennent au niveau scolaire et au-delà.

“J’ai l’impression que pendant la pandémie, il fallait souvent prendre des décisions qui n’étaient pas dans le meilleur intérêt des enfants”, a déclaré Gervace. “C’était dans le meilleur intérêt de la société, mais maintenant nous pouvons dire que nous allons à nouveau nous concentrer sur les enfants.”

C’est le premier travail administratif de Gervace, mais elle était auparavant coordonnatrice de l’alphabétisation à Evergreen Park, ce qui signifiait travailler avec le personnel plus qu’avec les enfants. Elle est très enthousiaste à l’idée de travailler à nouveau directement avec les enfants.

“J’étais toujours en mesure d’avoir un impact sur les enfants, mais c’était grâce au programme et au soutien des enseignants”, a déclaré Gervace. “Cela m’a manqué de pouvoir voir des enfants et d’avoir des conversations avec eux.”

Moss travaille sur sa thèse pour recevoir son doctorat en plus de déménager dans l’Illinois depuis l’Oklahoma pour le nouveau travail, mais déménager n’est pas quelque chose de nouveau pour elle. Elle a grandi en Allemagne avant de déménager dans le Michigan en tant que jardin d’enfants, puis d’habiter l’Oklahoma pendant huit ans.

Les cours pour l’école élémentaire d’Ottawa commencent le mercredi 31 août de cette année en raison des travaux de construction en cours dans les écoles du district.