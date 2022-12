Lincoln Cooley de Sycamore – Shaw Local

La saison dernière a culminé avec 12 plaqués pour Lincoln Cooley dans une défaite de fin de saison contre l’éventuel champion d’État Fenwick.

Il s’avère que ce n’était que le début pour le joueur de ligne offensive et défensive de Sycamore.

Cooley a connu une autre solide année défensive avec 45 plaqués et trois sacs, et il a été le principal bloqueur de trois demi-offensifs de 600 verges alors que les Spartans atteignaient à nouveau les demi-finales de classe 5A, perdant à nouveau face à une école privée qui allait gagner un état. titre – cette fois Nazareth.

Cooley faisait partie d’une classe senior qui comprenait neuf partants de trois ans, dont lui-même. Il était une sélection de trois ans pour toutes les conférences, aidant les Spartans à aller 6-0 pour remporter un titre sur l’Interstate 8 lors de la campagne du printemps 2021 raccourcie par COVID, puis à atteindre les demi-finales chacune des deux dernières années.

Pour ses réalisations et son leadership, Cooley est nommé joueur de football de l’année 2022 du Daily Chronicle pour la deuxième saison consécutive

“C’était vraiment amusant”, a déclaré Cooley. “Même avec le résultat que nous avons eu, ce fut quand même une année très réussie. Nous avons beaucoup accompli. C’était une bonne course.

Les Spartans avaient une fiche de 12-1 cette saison et ont enregistré six blanchissages. Cinq d’entre eux étaient contre des équipes éliminatoires et deux étaient en séries éliminatoires.

“Je pense que l’héritage d’un point de vue record se suffit à lui-même”, a déclaré l’entraîneur de Sycamore, Joe Ryan. « Mais c’est aussi un héritage du fait qu’ils ont montré quoi faire pour réussir. Cela n’arrive pas. Vous ne vous contentez pas de vous présenter et d’avoir des partants de trois ans. Ça ne se passe pas comme ça. C’est grâce à beaucoup de travail acharné pendant l’intersaison, beaucoup de travail acharné dans la salle de musculation. Ils ont vraiment aimé concourir les uns avec les autres et parfois les uns contre les autres à l’entraînement. … Ce n’est pas toujours là pour tout le monde, et je pense que nos plus jeunes enfants ont pu voir à quel point ce groupe est compétitif.

Ryan a déclaré que Cooley était au centre de cela.

“Il a travaillé tous les jours, a travaillé dur pendant l’intersaison”, a déclaré Ryan. «Ses totaux de poids sont aussi élevés que nous avons eu avec n’importe qui. Il ne s’est pas reposé sur ses lauriers après sa première année. Nous avons travaillé et amélioré pour devenir plus grands et plus forts. C’est ce qui le rendait si dominant.

Ryan a déclaré qu’il n’était pas sûr que Cooley puisse améliorer sa campagne 2021. Mais c’était l’objectif n°1, et le joueur et l’entraîneur ont déclaré que la mission avait été accomplie.

“C’était l’un de mes objectifs au début de l’année, m’améliorer et être meilleur que l’an dernier”, a déclaré Cooley. “Je pense que je l’ai fait.”

Ryan a déclaré que Cooley devait travailler pour terminer ses blocs offensivement et a déclaré qu’il semblait qu’il prenait plaisir à terminer le jeu au-dessus d’un joueur adverse.

C’était une idée avec laquelle Cooley était d’accord.

“C’est juste dominer le gars devant vous et écraser quelqu’un”, a déclaré Cooley. « Nous devons montrer la voie pour eux. C’est amusant de leur montrer la voie et de les voir accomplir tout cela.

Cooley a déclaré qu’il n’avait finalisé aucun projet universitaire, y compris le sport qu’il souhaitait pratiquer – il est également un lutteur de qualification d’État.

Ryan a déclaré qu’il pensait que Cooley pouvait être un atout pour une équipe universitaire et pensait que les entraîneurs étaient trop préoccupés par des choses comme la taille et le poids, ce qui fonctionne contre le Cooley de 6 pieds et 290 livres.

“Je comprends les paramètres mesurables, mais je comprends aussi ce qu’est un très bon joueur de football”, a déclaré Ryan. “Je sais qu’il peut concourir au niveau supérieur. Les gens le voient, peut-être un peu moins de 6 pieds et 300 livres, et ils ne pensent pas qu’il a la longueur de bras pour affronter certains des plus gros joueurs de ligne offensifs. … Beaucoup de joueurs de football qui n’ont pas tout à fait les bonnes mesures peuvent vous faire gagner beaucoup de matchs de football à de nombreux niveaux.