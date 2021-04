Brennan Johnson a produit un triplé de 11 minutes en deuxième mi-temps alors que Lincoln a mis fin à une course de six matchs sans victoire de la Sky Bet League One en battant MK Dons 4-0 pour relancer sa promotion.

Son compatriote Morgan Rogers a joué un rôle dans les quatre buts, délivrant la passe meurtrière pour les deux premiers de Johnson juste après la pause avant de remporter à la fois le penalty que Johnson a envoyé – au deuxième moment de la demande – et le coup franc de Cohen Bramall qui a conduit à le but malheureux du gardien Andrew Fisher.

Une première mi-temps sombre, dans laquelle les seuls moments marquants sont venus du tir de Rogers qui a été dévié largement et de l’effort bloqué de Regan Poole, n’a donné aucun avertissement de ce qui allait se passer après la pause, Johnson sortant de l’impasse après 47 minutes .

Une erreur défensive a été lancée par Rogers et il a joué un beau ballon à Johnson, qui l’a déjoué sur Fisher.

Cinq minutes plus tard, Rogers a de nouveau joué dans Johnson qui n’a pas commis d’erreur de huit verges.

Johnson a complété son triplé de tir rapide à partir de l’endroit après que Rogers ait été retenu dans la zone et que le jeune a ramené la pénalité à la maison. Il a dû le reprendre en raison d’un empiètement, mais a dûment réussi à l’écraser dans le même coin pour mettre Lincoln 3-0.

Le score était terminé après 73 minutes, avec Bramall inscrivant son premier but dans City avec un coup franc de curling sur le bord de la surface MK – à la suite de la faute de Harry Darling sur Rogers – avec Fisher palpant son tir contre un poteau avant qu’il ne rebondisse juste au-dessus du ligne.