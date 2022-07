Lincoln 1 – 1 Exeter

Exeter, nouvellement promu, a été contraint de se contenter d’un point à Lincoln après que les hôtes soient revenus par derrière pour remporter un match nul 1-1.

La frappe de Sam Nombe en première mi-temps a été annulée par Tom Hopper au début de la seconde mi-temps.

Les visiteurs ont commencé fort et ont été récompensés de leurs efforts après 14 minutes. Nombe s’est accroché au ballon en profondeur de Jevani Brown et a devancé les deux défenseurs centraux de Lincoln pour se placer calmement sous le gardien débutant Carl Rushworth.

Cela aurait pu être deux instants plus tard lorsque Nombe a cherché à rendre la pareille à la pause, mais son centre était tout simplement trop pour Brown.

Lincoln s’est beaucoup amélioré après la pause et a égalisé Hopper après 49 minutes, qui s’est penché pour envoyer une tête en arrière dans le coin supérieur du centre de Hakeeb Adelakun.

Les Grecs se sont ralliés et Josh Coley a été refusé deux fois en quelques secondes via le bloc courageux de Paudie O’Connor et la faible sauvegarde de Rushworth.

Nombe pensait avoir rétabli l’avance quelques instants plus tard, mais a vu son effort brouillé exclu pour hors-jeu.

À l’autre bout, pendant ce temps, Anthony Scully a volé sur le centre d’Adelakun, avant de presque arracher un vainqueur à la mort à la suite d’une ruée vers le but.