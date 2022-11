L’incohérence de l’Angleterre donne de l’espoir à l’Iran, au Pays de Galles et aux États-Unis

Le Groupe B de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 comprend l’Angleterre, l’Iran, les États-Unis et le Pays de Galles, la phase de groupes se jouant du 20 novembre au 2 décembre.

Analyse et prédiction de l’Angleterre

L’Angleterre est sur une course historique dans les compétitions majeures, étant demi-finaliste de Russie 2018 et finaliste de l’UEFA EURO 2020. Mais les sceptiques se demandent s’ils peuvent le faire à nouveau avec un podium à la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

Lors des éliminatoires, les Three Lions sont sortis invaincus d’une section qui comprenait la Pologne et la Hongrie, marquant plus de buts (39) que toute autre équipe européenne.

Avec le mercuriel Harry Kane en tête et l’équipe, aidés par des joueurs jeunes et affamés à la disposition de Gareth Southgate, l’Angleterre n’aura sûrement pas de jeu d’enfant. Des doutes ont cependant été semés plus récemment. Une série de performances médiocres cette année, dont une défaite choc 4-0 à domicile contre les Hongrois, a ébranlé la confiance des supporters et entraîné la relégation de l’UEFA Nations League.

Attendue en tête du groupe, l’Angleterre aimerait renforcer la conviction de ses supporters qu’elle peut enfin rentrer à la maison.

Équipe d’Angleterre

Gardiens : Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle United), Aaron Ramsdale (Arsenal).

Défenseurs : Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Coady (Everton, prêté par Wolverhampton Wanderers), Eric Dier (Tottenham Hotspur), Harry Maguire (Manchester United), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle United), Kyle Walker (Manchester City), Ben White (Arsenal).

Milieux de terrain : Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Conor Gallagher (Chelsea), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Manchester City), Declan Rice (West Ham United).

Attaquants : Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham Hotspur), James Maddison (Leicester City), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Chelsea), Callum Wilson ( Newcastle United).

Analyse et prévision de l’Iran

Considérés comme des puissances asiatiques, Qatar 2022 marque la sixième participation de l’Iran à la Coupe du Monde de la FIFA et sa troisième consécutive – la première fois qu’il réussit une telle série d’apparitions consécutives. Faisant ses débuts en Argentine en 1978, l’équipe Melli a attendu deux décennies pour répéter l’exploit, remportant sa toute première victoire dans la compétition en France 1998 avec un célèbre triomphe 2-1 contre les États-Unis.

Tiré au sort dans le groupe B pour la deuxième fois consécutive, participant à la Coupe du Monde de la FIFA sous le même entraîneur pour la troisième édition consécutive et faisant face à une revanche contre les États-Unis. Il y a un sentiment de déjà-vu alors que Carlos Queiroz et ses hommes sont de retour pour s’occuper des affaires inachevées avec l’Iran visant une première qualification historique pour les huitièmes de finale après cinq tentatives infructueuses.

Le chagrin d’amour peut encore être en magasin car les experts les considèrent comme les plus faibles du groupe, mais un bouleversement placera sûrement le chat parmi les pigeons.

Équipe d’Iran

Gardiens : Alireza Beiranvand (Persépolis), Amir Abedzadeh (Ponferradina), Seyed Hossein Hosseini (Esteghlal), Payam Niazmand (Sepahan).

Défenseurs : Ehsan Hajsafi (AEK Athènes), Morteza Pouraliganji (Persépolis), Ramin Rezaeian (Sepahan), Milad Mohammadi (AEK Athènes), Hossein Kanaanizadegan (Al Ahli), Shojae Khalilzadeh (Al Ahli), Sadegh Moharrami (Dinamo Zagreb), Rouzbeh Cheshmi ( Esteghlal), Majid Hosseini (Kayserispor), Abolfazl Jalali (Esteghlal).

Milieux de terrain : Ahmad Noorollahi (Shabab Al Ahli), Saman Ghoddos (Brentford), Vahid Amiri (Persepolis), Saeid Ezatolahi (Vejle), Alireza Jahanbakhsh (Feyenoord), Mehdi Torabi (Persepolis), Ali Gholizadeh (Charleroi), Ali Karimi (Kayserispor).

Attaquants : Karim Ansarifard (Omonia Nicosie), Sardar Azmoun (Bayer Leverkusen), Mehdi Taremi (Porto).

Analyse et prévision des États-Unis

Les États-Unis d’Amérique feront leur retour sur la scène de la Coupe du monde après avoir étonnamment raté l’édition précédente. Et cette fois, ils sont sérieux.

Les États-Unis ont participé à sept éditions successives à partir de 1990, atteignant les huitièmes de finale en tant qu’hôtes en 1994, puis à nouveau en 2010 et 2014. La meilleure campagne des Stars and Stripes a néanmoins eu lieu en 2002, lorsqu’ils ont stupéfié les ennemis jurés du Mexique 2-0 pour atteindre le quarts de finale.

A LIRE AUSSI | Analyse et prévisions du groupe A de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 : Pays-Bas, Sénégal Favoris ; Le Qatar, hôte, peut surprendre

Entraîné par Gregg Berhalter et bénéficiant sans doute de sa meilleure génération, avec en tête d’affiche Christian Pulisic et des joueurs appartenant à Arsenal, Barcelone, Borussia Dortmund, Chelsea et Juventus, les États-Unis visent une place dans la phase à élimination directe et au-delà.

Attirés dans un groupe délicat mais confortable, les États-Unis voudront faire le travail tôt avec de nombreux experts les choisissant pour en surprendre quelques-uns dans le tournoi.

Équipe des États-Unis

Gardiens : Ethan Horvath (Luton Town), Sean Johnson (New York City FC), Matt Turner (Arsenal).

Défenseurs : Cameron Carter-Vickers (Celtic), Sergino Dest (AC Milan), Aaron Long (New York Red Bulls), Shaq Moore (Nashville SC), Tim Ream (Fulham), Antonee Robinson (Fulham), Joe Scally (Borussia Moenchengladbach), DeAndre Yedlin (Inter Miami CF), Walker Zimmerman (Nashville SC).

Milieu de terrain : Brenden Aaronson (Leeds), Kellyn Acosta (LAFC), Tyler Adams (Leeds), Luca de la Torre (Celta Vigo), Weston McKennie (Juventus), Yunus Musah (Valence), Cristian Roldan (Seattle Sounders FC).

Attaquants : Jesus Ferreira (FC Dallas), Jordan Morris (Seattle Sounders), Christian Pulisic (Chelsea), Gio Reyna (Borussia Dortmund), Josh Sargent (Norwich City), Tim Weah (Lille), Haji Wright (Antalyaspor).

Analyse et prédiction du pays de Galles

Le Pays de Galles participe à une Coupe du monde pour la deuxième fois seulement avec sa dernière apparition en 1958 en Suède. Le Pays de Galles a failli se qualifier pour le tournoi au moins quatre fois dans l’intervalle, mais a dû attendre 2022 pour franchir la ligne, battant l’Ukraine à Cardiff pour réserver une place au Qatar.

Les fans et les joueurs se tourneront vers le talisman Gareth Bale pour faire le gros du travail avec la plupart de leur génération dorée jouant leur dernier tournoi majeur – y compris Aaron Ramsey et Joe Allen.

Leur performance positive à l’Euro 2020 suscitera la confiance et l’optimisme chez The Dragons, mais la manière de sortir des huitièmes de finale peut semer le doute. Si le Pays de Galles parvient à se qualifier dans ce groupe, ce seront soit de mauvaises performances d’autres équipes et/ou des performances incroyables de leur part.

Équipe du Pays de Galles

Gardiens : Wayne Hennessey (Nottingham Forest), Danny Ward (Leicester City), Adam Davies (Sheffield United).

Défenseurs : Ben Davies (Tottenham Hotspur), Ben Cabango (Swansea City), Tom Lockyer (Luton Town), Joe Rodon (Rennes, prêté par Tottenham Hotspur), Chris Mephan (Bournemouth), Ethan Ampadu (Spezia, prêté par Chelsea), Chris Gunter (Wimbledon), Neco Williams (Nottingham Forest), Connor Roberts (Burnley).

Milieux de terrain : Sorba Thomas (Huddersfield Town), Joe Allen (Swansea City), Matthew Smith (Milton Keynes Dons), Dylan Levitt (Dundee United), Harry Wilson (Fulham), Joe Morrell (Portsmouth), Jonny Williams (Swindon Town), Aaron Ramsey (Nice), Rubin Colwill (Cardiff City).

Attaquants : Gareth Bale (Los Angeles FC), Kieffer Moore (Bournemouth), Mark Harris (Cardiff City), Brennan Johnson (Nottingham Forest), Dan James (Fulham, prêté par Leeds United)

Calendrier du groupe B

L’Angleterre contre l’Iran 21 novembre 18:00 Stade international Khalifa, Al Rayyan

États-Unis contre Pays de Galles 22 novembre 00:30 Stade Ahmad bin Ali, Al Rayyan

Pays de Galles contre Iran 25 novembre 15:30 Stade Ahmad bin Ali, Al Rayyan

Angleterre contre États-Unis 26 novembre 00:30 Stade Al Bayt, Al Khor

Pays de Galles contre Angleterre 30 novembre 00:30 Stade Ahmad bin Ali, Al Rayyan

Iran contre États-Unis 30 novembre 00:30 Stade Al Thumama, Doha

