L’inclusivité au salon du streaming

Je suis au Glitch Theater du San Diego Convention Center pendant TwitchCon 2024, en train de regarder un artiste drag déguisé en Silent HillPyramid Head fait un playback sur une chanson de nu-metal sur scène. La foule est un mélange de streamers de renom comme Central Committee et KaceyTron, de petits affiliés Twitch et de fans, et tous sont vie pour la troisième édition annuelle du TwitchCon Drag Showcase. JuiceBoxx, streameuse et l’une des hôtesses de cette année, a son visage placardé partout dans le centre de convention. Course de dragsters de Ru Paul La superstar Trixie Mattel dispose d’un espace maquillage sur le salon où les employés proposent des conseils de beauté et des retouches, et lors d’une soirée Capcom hors site, plusieurs drag queens se promènent, leurs cheveux effleurant presque le plafond du bar. Des pins avec pronoms sont disponibles pour les participants à afficher sur leurs badges, et des organisations à but non lucratif comme TransLifeline ont des stands sur le salon.

La TwitchCon 2024 était très gay, ce qui témoigne de la façon dont la plateforme a cultivé et soutenu les créateurs queer et leurs fans, même face à des streamers de renom bannis pour avoir tenu des propos insultants sur la plateforme. Il semble que l’entreprise, qui était autrefois la seule véritable option pour le streaming en direct, mais qui fait maintenant face à une forte concurrence de YouTube et de plateformes plus à droite comme Kick et Rumble, accueille favorablement les personnes marginalisées qui utilisent sa plateforme. J’ai eu l’occasion de parler avec Rachel Delphin, directrice de Twitch, ainsi qu’avec les streamers drag Deere et JuiceBoxx, de la façon dont ils utilisent le streaming pour sensibiliser, cultiver une communauté inclusive et servir les connards, bien sûr.

Cultiver un espace diversifié à TwitchCon 2024

Le spectacle annuel de drag queen de TwitchCon est une excellente occasion pour les streamers de montrer leurs talents de performance en direct, qui sont traditionnellement considérés comme la pierre angulaire de l’art drag. Mais pour certains, c’est la première fois qu’ils se produisent en personne, ce qui peut être intimidant : la valeur de la production est élevée, il y a une caméra qui les suit sur scène, plusieurs énormes écrans LED les encadrent et, bien sûr, une grande foule de gens les regarde. Heureusement, cette foule est là fort et aimant, chantant, hurlant et criant avec enthousiasme, encourageant les interprètes avec leurs vibrations exquises.

L’Ange, une reine de Los Angeles qui nous dit « mon Dieu ne condamne pas les homosexuels » après avoir chanté en play-back sur « Bad Romance » de Lady Gaga, se pavane sous les cris des gens dans une combinaison de princesse Peach entièrement en strass. Tharona Shade, qui diffuse Ligue des Légendesdit que même si elle « subit de la haine trans tous les jours » pendant qu’elle streame, elle prouve quelque chose « en jouant le jeu et en disant ‘J’ai ma place ici’ ». Smile Mortis, une streameuse d’horreur qui fait du maquillage SFX, se glisse sur scène dans le cosplay de Pyramid Head susmentionné et l’animateur JuiceBoxx crie : « Je suis excitée !

Un par un, une variété d’artistes drag montent sur scène, nous offrant des spectacles burlesques (qui respectent soigneusement les conditions d’utilisation de Twitch), des synchronisations labiale et des performances fabuleuses. Le dernier artiste, Jax de Course de dragsters de Ru Paulreçoit une ovation debout après avoir exécuté un numéro incroyablement athlétique. Alors que la foule sortait de la performance, souriant d’une oreille à l’autre, des bavardages enthousiastes se répandaient parmi eux – cet espace fait Je me sens plutôt bien, en sécurité et queer, et j’en suis quelque peu choqué. Et même si le TwitchCon Drag Showcase était le meilleur endroit pour voir l’étendue et la profondeur de la communauté LGBTQIA+ de la plateforme lors de la convention, l’ensemble du salon était rempli de personnes queer portant des drapeaux de cosplay ou de fierté, défiant les normes de genre et existant autrement – c’est en soi un acte de résistance.

« Nous sommes un lieu qui rassemble les gens, mais la raison pour laquelle les gens aiment être ici et y revenir, c’est parce qu’ils connaissent des gens », m’explique Rachel Delphin, directrice marketing de Twitch. Nous discutons de l’installation de Trixie Cosmetics, et elle me dit qu’un cours de danse K-pop est prévu ce week-end. « Je pense que cela fait partie de la création d’un espace qui reflète véritablement les gens qui aiment Twitch, qui défie souvent les stéréotypes qui nous sont associés et aux jeux vidéo », explique Delphin.

Pour elle et le reste de l’équipe, TwitchCon est censé être une extension de la communauté qu’ils ont créée en ligne. Cette communauté « a des règles », selon Delphin, et l’équipe est « très consciente de ce qui est autorisé ou non » sur la plateforme. « Nous n’avons jamais prétendu être un lieu de liberté d’expression », souligne-t-elle.

« Nous nous faisons un point d’honneur de nous vendre, de nous assurer que lorsque nous racontons l’histoire de Twitch, nous racontons une histoire très diversifiée qui reflète bien les gens qui sont ici, le type de contenu qu’ils créent et le type d’ambiance qui règne sur le service », insiste-t-elle. Ce contenu comprend une riche mosaïque d’artistes drag, qui diffusent des jeux d’horreur et de détente tout en étant habillés à la perfection.

Glisser et secouer

J’ai déjà écrit sur les drag streamerset combien d’entre eux se sont tournés vers Twitch pendant la pandémie lorsqu’ils ne pouvaient plus se produire en personne dans des bars et des boîtes de nuit, le principal moyen de gagner de l’argent en travesti. Bien que JuiceBoxx ait eu la chance d’être un concurrent de la première saison de la version canadienne de Course de dragstersla combinaison des restrictions liées au Covid et son départ anticipé (« alerte spoiler, j’étais la première à sortir », me dit-elle alors que nous discutons sur un canapé dans une salle multimédia de TwitchCon) a sévèrement limité sa capacité à élargir sa base de fans. Elle s’est donc tournée vers Twitch.

« J’ai vu beaucoup de gens commencer sur Twitch et je jouais à beaucoup de jeux vidéo, je m’ennuyais tellement. Finalement, je me suis dit : « tu sais quoi ? Je pense que je vais juste franchir le pas et je vais faire ça » », dit-elle. C’était en 2021, et elle a rapidement atteint le statut d’affilié, puis de partenaire, le niveau de monétisation le plus élevé pour les créateurs de Twitch.

« Je me souviens qu’au début, je faisais des petites affiches pour chacun de mes streams… Je les promouvais comme des spectacles de drag en personne. Et je passais trois à six heures assis à jouer à ces jeux vidéo. J’étais vraiment intense au début et j’étais toujours en drag. Et puis, quand les choses ont commencé à s’ouvrir et à devenir plus détendues, je me suis dit : est-ce que je peux être un garçon ? » Aujourd’hui, JuiceBoxx diffuse principalement en drag, et met sa perruque, se peint le visage et se rase « des tétons vers le haut » pour les spectacles en personne.

« Je m’épanouis sur scène, mon cœur est sur scène. Pour moi, Twitch est un moyen de me rapprocher de mes fans », explique-t-elle. « Twitch est devenu un très bon endroit où je peux avoir une atmosphère très détendue avec mes fans et avec la communauté. Vous savez, c’est comme si je me disais : « Je vais jouer le mercredi, on va s’asseoir et je vais juste discuter et passer du temps avec vous aussi longtemps que je veux. » »

Mais pour l’artiste drag Deere, dont le visage est également placardé partout dans la convention, Twitch est l’endroit idéal pour présenter son art depuis même avant la pandémie. « Je voulais un véhicule expressif pour mettre mon côté drag… Je voulais être une drag queen et je voulais le faire d’une manière qui mélange tous mes intérêts – mon amour de la culture pop, de la mode, du maquillage, des cheveux et tout ce genre de choses. Mais je voulais mélanger ça avec la culture nerd », m’a dit Deere lors de la convention, tout en étant vêtue d’un imprimé marguerite de la tête aux pieds comme une Twiggy de 2,10 mètres de haut.

« Je pense que toute façon de mettre le drag au premier plan – je ne veux pas que cela semble être une façon de détester la vie nocturne, mais le drag existe dans la vie nocturne parce qu’il était trop tabou pour exister à la lumière du jour… Le fait que le drag soit une destination lors d’un événement comme TwitchCon est tout simplement tellement transgressif. »

Nous parlons de la façon dont l’équipe de Twitch souhaite que la plateforme et la convention soient un espace inclusif, et Deere est d’accord. « Mon visage est sur le mur, mais d’autres personnes peuvent simplement entrer et il y a plus de drag queens… TwitchCon est très queer, et vous pouvez être à l’aise en étant vous-même. Qu’il s’agisse de sortir discrètement de votre zone de confort ou d’être bruyant et fier, tout le monde est accueilli ici. »

Elle poursuit : « Je me sens mal pour les homophobes parce qu’ils doivent se sentir très, très, très, très mal à l’aise. Mais ils devraient se sentir mal à l’aise. »

