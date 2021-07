L’inclusion olympique du surf, du skateboard changera-t-elle les perceptions ?

Heimana Reynolds sait que beaucoup de gens ont encore des idées préconçues sur le skateboard – que c’est un refuge pour les fauteurs de troubles, une façon pour les adolescents délinquants de passer leur temps « quand ils veulent empiéter et vandaliser des trucs ».

Il sait que de nombreux parents préféreraient probablement voir leurs enfants pratiquer d’autres sports. Et il sait que certaines personnes ne considèrent probablement même pas le skateboard comme un sport en premier lieu.

Mais Reynolds espère que les Jeux olympiques de Tokyo de cet été contribueront à changer ces perceptions.

« C’est vraiment excitant que le skateboard soit en quelque sorte reconnu comme un vrai sport », a déclaré le joueur de 22 ans en avril.

SCOOP INTÉRIEURE À TOKYO :Abonnez-vous à notre newsletter olympique maintenant

TEXTE AVEC NOUS AUX JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO : Abonnez-vous aux textes, où nous serons votre guide officiel des Jeux

Le skateboard est l’un des quatre sports qui seront disputés aux Jeux olympiques pour la première fois cet été, montant sur la plus grande scène du sport mondial. Le surf, l’escalade et le karaté sont les autres, tandis que le baseball et le softball – qui faisaient auparavant partie des Jeux olympiques mais ont ensuite été abandonnés – reviennent également au programme olympique.

Longtemps perçu comme le sport de prédilection des rebelles et des esprits libres, le skateboard, l’escalade et le surf sont depuis longtemps devenus courants. Ils ont des fédérations internationales, des championnats du monde et des fans dans le monde entier.

Leur inclusion aux Jeux olympiques, cependant, sert de signe clé de légitimité – et une opportunité de croissance expansive.

« Il sera diffusé à un public plus large, donc plus de gens le verront », a déclaré la surfeuse Carissa Moore lors du sommet des médias de Team USA en avril, interrogé sur l’inclusion du sport aux Jeux olympiques. « J’espère que plus de gens en tomberont amoureux et se connecteront plus régulièrement. Et peut-être que cela les incitera même à sortir et à l’essayer. »

Pourtant, dans les communautés très unies de chaque sport, il existe également des préoccupations persistantes, en particulier chez les participants vétérans.

Certains craignent que les Jeux olympiques ne coopèrent ou ne modifient les cultures uniques de sports comme le surf, le skateboard ou l’escalade. D’autres craignent que leur sport ne devienne trop populaire – entraînant une surpopulation dans les skateparks ou les voies d’escalade en plein air populaires.

« C’est un peu controversé, je pense, c’est sûr », a déclaré à USA TODAY Sports Kyra Condie, l’une des quatre grimpeuses américaines qui participeront à Tokyo. « Nous aimons en quelque sorte avoir cette communauté soudée et plus petite – surtout lorsque vous allez à l’extérieur dans ces zones à l’extérieur, qui peuvent être très encombrées, des trucs comme ça.

« Mais je pense que ce sera dans l’ensemble une très bonne chose pour le sport. C’est un sport que beaucoup de gens aiment et apprécient … Et l’avoir plus d’exposition sera vraiment cool. »

Aller là où sont les jeunes

L’écrasante majorité des grimpeurs, patineurs, surfeurs et karatékas à destination de Tokyo cet été n’ont pas commencé à concourir avec des rêves olympiques en tête. Ils sont tout simplement tombés amoureux de leur sport, et l’opportunité olympique leur est tombée plus tard.

Le Comité international olympique a voté pour ajouter les quatre sports à son programme olympique pour Tokyo en 2016, tout en ajoutant également un certain nombre de nouveaux événements dans les sports existants, tels que le basket-ball 3 contre 3 ou les relais mixtes en athlétisme. Un autre nouveau sport – le break, plus communément appelé breakdance – fera ses débuts aux Jeux olympiques de Paris en 2024.

Le président du CIO, Thomas Bach, a encadré l’inclusion des nouveaux sports dans le cadre du programme plus large de l’organisation et une tentative de se connecter avec le jeune public.

« Les jeunes d’aujourd’hui ont tellement d’options pour leurs loisirs que vous ne pouvez pas simplement attendre que ces jeunes viennent au sport », a déclaré Bach en 2016. « Vous devez aller, et le sport doit aller, là où ils sont. Et avec ça organisation, nous allons là où sont les gens et là où sont les jeunes. »

De nombreux athlètes voient l’inclusion olympique de leurs sports comme faisant partie d’une évolution naturelle. Bien que le skateboard et l’escalade aient pu être au départ les passe-temps des rebelles – et, pour certains, le sont toujours – les domaines de compétition des sports ont connu une croissance exponentielle, les compétitions mondiales devenant de plus en plus fréquentes.

« Je veux dire, je pense qu’il est temps », a déclaré le skateur américain Ryan Sheckler lors d’une conférence de presse organisée par Red Bull en mai. « Le skate, c’est cool, et c’est amusant, et partout où je voyage dans le monde, vous pouvez trouver une scène de skate qui prospère et qui apprend des tricks. C’est une énorme communauté. »

De nombreux athlètes voient les Jeux olympiques comme une énorme opportunité d’avoir plus de regards sur leurs sports et tous les avantages qui en découlent – des dollars de parrainage et des ressources de formation à de nouvelles installations ou peut-être des opportunités de bourses d’études à un moment donné.

« Venant d’Hawaï, nous n’avons pas les meilleurs skateparks », a déclaré Reynolds, qui a grandi à Honolulu et est considéré comme un candidat à la médaille d’or dans la discipline du skateboard de parc. « Et j’espère vraiment qu’après les Jeux olympiques, la ville verra peut-être que c’est quelque chose qui est un sport respectable, et nous construirons plus de skateparks, nous construirons de meilleurs parcs et lieux pour les personnes qui veulent faire du skate. »

Le sport connaît un pic pendant la pandémie

Les débuts du skateboard et du surf font suite à un boom de la participation pendant la pandémie, alors que les sports d’équipe ont cédé la place aux sports individuels et que le travail à distance a donné à de nombreuses personnes plus de temps pour poursuivre de nouveaux passe-temps.

Selon ActionWatch, qui compile des données de marché dans les industries du skateboard et du surf, il y avait environ 8,87 millions de skateurs aux États-Unis en 2020 – un bond énorme de 34% par rapport à l’année précédente. La participation au surf a également augmenté de 28 % en une seule année, à 3,8 millions.

A LA CHASSE DE L’OR : Inscrivez-vous à notre newsletter olympique

Le président d’ActionWatch, Patrik Schmidle, a déclaré que les données démographiques des deux sports écartent l’idée que les Jeux olympiques pourraient les amener à devenir « mainstream ». Les deux sports ont déjà vu leurs participants vieillir et devenir plus riches, a-t-il déclaré.

« Si vous vous rendez sur n’importe quel spot de surf aujourd’hui, le nombre de Tesla, de Land Cruisers et de SUV coûteux que vous voyez vous dira que ce ne sont plus ce genre de lycéens rebelles qui sont les surfeurs stéréotypés », a déclaré Schmidle.

« (Les Jeux olympiques) pourraient simplement continuer cette tendance, mais cela ne lancera pas une nouvelle tendance. L’inquiétude que ce ne soit plus une sorte de » sport de l’extérieur » ou de » sport rebelle « , je ne pense pas que cela ait été le cas pendant un certain temps. »

Schmidle a également déclaré que la pandémie avait une plus grande influence sur les chiffres de participation dans ces deux sports que les Jeux olympiques n’en auront. Historiquement parlant, a-t-il dit, les sports olympiques connaissent généralement une légère augmentation de la participation dans la foulée des Jeux, mais l’augmentation est rarement significative.

Néanmoins, il y a encore des membres des communautés du surf, du skateboard et de l’escalade qui s’inquiètent d’un afflux de participants novices – en particulier en ce qui concerne l’escalade en plein air, où la surpopulation peut avoir un impact sur l’environnement.

« C’est excitant. Je pense que c’est aussi angoissant », a déclaré le grimpeur olympique américain Nathaniel Coleman lors du sommet des médias de Team USA. « Je pense qu’à mesure que le sport se développe, et s’il se développe rapidement – ​​plus vite que sa communauté ne peut l’enseigner aux nouveaux arrivants – alors il fait face à de nombreux défis. »

D’autres, comme la skateuse américaine Mariah Duran, ne partagent pas ces inquiétudes. Elle a comparé son sport à un arbre. La culture du skate sera toujours ses racines, a-t-elle expliqué, et les compétitions comme les Jeux olympiques en sont les branches.

« Si vous voulez faire des concours, tout, vous pouvez le faire », a-t-elle déclaré lors du sommet des médias. « Si vous voulez juste vous balader dans les rues ou (un) bowl, peu importe. Il y a vraiment de la place pour tout le monde. Vous pouvez l’emmener où vous voulez, et j’ai l’impression que le cœur du skate sera toujours là. »

Contactez Tom Schad à tschad@usatoday.com ou sur Twitter @Tom_Schad.