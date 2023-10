L’inclusion des Hispaniques dans les entreprises américaines a pris du retard en 2022, selon une nouvelle enquête

L’inclusion des Hispaniques dans les entreprises américaines a pris du retard l’année dernière, en particulier dans trois domaines clés : la représentation des cadres supérieurs, le développement des talents et l’approvisionnement des fournisseurs, selon le rapport 2023 de l’Hispanic Association on Corporate Responsibility. Indice d’inclusion des entreprises.

Alors que les Hispaniques représentent 18 % de la main-d’œuvre américaine, selon le Bureau of Labor Statistics, ils sont surreprésentés dans les postes non exonérés, qui représentent 73 % de la main-d’œuvre hispanique selon les recherches de la HACR.

Les postes non exonérés offrent souvent moins d’avantages, une autonomie limitée et moins de possibilités d’avancement, ce qui peut étouffer la capacité des travailleurs hispaniques à progresser au sein des entreprises.

«Il n’y a pas de manière précise de définir le succès dans ce genre de choses », a déclaré Lisette Garcia, directrice de la recherche à HACR. « Il s’agit plutôt de garantir que les gens se sentent engagés, engagés et valorisés et que leur voix compte, mais c’est là que l’analyse comparative et la réalisation de ces objectifs sont nécessaires. les enquêtes comptent.

Le rapport annuel du groupe de défense des entreprises, qui mesure l’inclusion des Hispaniques dans l’emploi, les achats, la gouvernance et la philanthropie, a été fourni exclusivement à CNBC avant sa diffusion plus large..

Il comprend des données provenant de 92 entreprises – dont beaucoup font partie du Fortune 500 – collectées entre janvier et avril.

Une conclusion clé de HACR : le manque de représentation commence généralement dès le début du pipeline.

Alors que toutes les entreprises qui ont participé à l’enquête ont déclaré proposer des programmes de stages, seuls 13 % des stagiaires en 2022 se sont identifiés comme hispaniques.

Garcia a précisé que ce nombre pourrait en réalité être plus élevé puisque la collecte de données démographiques sur les stagiaires n’est pas toujours effectuée.

Alors que la grande majorité des entreprises déclarent donner la priorité au « mentorat » et aux « initiatives de planification de la relève », respectivement 91 % et 97 % des personnes interrogées, près d’un tiers des entreprises ont déclaré ne pas avoir d’objectifs ou de mesures clairement définis pour évaluer le succès. du développement des talents internes et de la réussite des programmes.

« Une façon de lutter contre les problèmes liés à l’inclusion hispanique dans les entreprises américaines consiste à investir dans des programmes de stages afin d’attirer de nouveaux employés », a noté la HACR dans son rapport.

La représentation hispanique dans les conseils d’administration des entreprises était encore plus troublante, selon les résultats. Selon la HACR, seulement 7 % des sièges des conseils d’administration des entreprises interrogées étaient occupés par des Hispaniques, et seulement 2 % des sièges étaient occupés par des Latinas.

Près de la moitié des entreprises interrogées n’avaient pas d’administrateurs hispaniques.

En ce qui concerne la diversité des fournisseurs, HACR a découvert que moins de 1 % des entreprises fournissant les répondants à l’enquête étaient hispaniques en 2022, et qu’un peu plus de 1 % des dépenses totales concernaient des entreprises appartenant à des Hispaniques.

Garcia a également noté que ces résultats correspondent aux meilleures estimations, et non à des chiffres parfaits, puisque les entreprises ne sont pas tenues de collecter des informations démographiques sur leur pool de fournisseurs. Elle a également partagé dans ses recherches que les entreprises qui collectent ces données et partagent leurs résultats sont souvent celles qui s’engagent à prendre les devants.

« Les entreprises qui comprennent vraiment la valeur de ce travail pour leurs résultats seront celles qui continueront à aller de l’avant », a-t-elle déclaré. « La croissance démographique et le pouvoir d’achat nous indiquent que les entreprises n’auront pas vraiment le choix. »

Et bien que l’inclusion des Hispaniques soit à la traîne, la HACR a noté que la participation à l’enquête était en hausse de 12 %, offrant ainsi l’espoir d’une amélioration future.

« Malgré tout ce qui se passe dans la société en général, avec les attaques contre le travail de la DEI et les attaques contre les personnes marginalisées aux États-Unis, nous constatons que les entreprises s’intéressent à l’analyse comparative », a déclaré Garcia.

« Il y a un regain d’intérêt pour dire : ‘Hé, où suis-je ? Que dois-je faire pour aller mieux’, et pour moi, c’est tout ce que j’ai besoin d’entendre. »

Divulgation : la société mère de CNBC, Comcast, fait partie des entreprises qui ont participé à l’enquête annuelle de la HACR.