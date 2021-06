L’incisif Alexander Isak se distingue par ses compétences soyeuses parmi ses coéquipiers suédois habiles

L’approche industrieuse de la Suède lors de ses deux premiers matchs de l’Euro 2020 n’a peut-être fait battre le pouls de personne, mais grâce à une défense solide et à la menace posée par Alexander Isak, ils ont maintenant accumulé quatre points et deux feuilles blanches. Après un nul 0-0 robuste et déterminé contre l’Espagne à Séville, les Suédois ont remporté une victoire 1-0 sur la Slovaquie vendredi à Saint-Pétersbourg, avec Isak, 21 ans, qui a fait la différence.

Le jeune attaquant, qui représentait également une menace contre les Espagnols, a tourmenté ses marqueurs slovaques tout l’après-midi avant que le remplaçant Robin Quaison ne remporte un penalty qu’Emil Forsberg a converti pour ce qui pourrait s’avérer être une victoire vitale.

Isak a tous les ingrédients dont son partenaire d’attaque Marcus Berg semble manquer à l’Euro 2020 : un rythme électrisant et un paquet de trucs qui ont permis à son équipe de prendre le dessus dans le dernier tiers du match contre la Slovaquie.

Avec quatre points dans le sac, la Suède doit désormais imaginer ses chances d’atteindre les huitièmes de finale de l’Euro pour la première fois depuis 2004, après avoir effectué trois sorties successives de phase de groupes depuis lors.

Il n’y a rien de joli dans leur style, mais ils peuvent affirmer de manière plausible qu’il a porté ses fruits lors de la Coupe du monde 2018, lorsqu’ils ont atteint les quarts de finale avant de s’incliner 1-0 contre l’Angleterre.

Les Slovaques, en revanche, verront ce revers comme une occasion en or manquée de se qualifier pour les huitièmes de finale avec un match à jouer.

Une victoire aurait permis à la Slovaquie de terminer un tournoi majeur pour la troisième fois après avoir atteint les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2010 et de l’Euro 2016, leurs deux seules participations précédentes sur la grande scène en tant que nation indépendante.

Mais après avoir remporté une victoire 2-1 sur la Pologne lors de leur match d’ouverture, ils ont été punis pour une approche prudente contre les Suédois dénuée de toute intention offensive.

Seules une série de beaux arrêts du gardien Martin Dubravka et une autre superbe prestation du défenseur central Milan Skriniar ont tenu les Suédois à distance avant que la Slovaquie ne succombe dans les phases finales.

Exiger de la régularité d’une équipe modeste dont l’individu le plus talentueux, Marek Hamsik, est probablement dans la dernière étape de sa carrière de joueur peut être un défi de taille, et la Slovaquie doit maintenant affronter l’Espagne lors de son dernier match de groupe.

