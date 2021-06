L’incident mortel d’un camion lors du défilé des fiertés en Floride était un «accident tragique, pas une attaque criminelle» – police – RT USA News

Bien qu’il ait été proclamé « attaque terroriste » contre la communauté LGBT par des politiciens, un incident au cours duquel un camion a renversé deux personnes lors d’un défilé de la fierté en Floride a été considéré par la police comme un « accident tragique », pas une attaque.

Une personne a été tuée et une autre blessée lorsqu’un camion est entré dans une foule rassemblée pour le défilé de la fierté de Wilton Manors Stonewall près de Fort Lauderdale, en Floride, samedi soir. Une camionnette blanche aurait viré vers la voiture de la représentante démocrate Debbie Wasserman Schultz, qui assistait au défilé, avant de faire une embardée dans un bâtiment et de frapper deux personnes, dont l’une est décédée.





Le maire de Fort Lauderdale, Dean Trantalis, un démocrate, a immédiatement décrit l’incident comme un homophobe « attaque terroriste. » Parlant de la scène, il a déclaré « c’était délibéré, c’était prémédité et c’était ciblé contre cette personne en particulier », se référant au représentant Wasserman Schultz.

La proclamation de Trantalis a été répétée par les médias nationaux et internationaux, avant que le département de police de Wilton Manors ne lui fasse manger ses mots dimanche après-midi. Après une enquête conjointe avec le FBI, le département a déclaré « Nous savons que l’incident d’hier était un accident tragique, et non un acte criminel dirigé contre qui que ce soit ou un groupe de personnes. »

Cependant, alors même que Trantalis parlait, la preuve que l’accident était un accident tragique était évidente. Le conducteur est sorti de son véhicule vêtu d’un t-shirt « Fort Lauderdale Gay Men’s Chorus », et le président de la chorale a déclaré aux médias que le conducteur et plusieurs participants au défilé faisaient partie du groupe de chanteurs.

« À ma connaissance, ce n’était pas une attaque contre la communauté LGBTQ », il a dit.

Lorsque la nouvelle de la nature accidentelle de l’accident a éclaté, certains conservateurs ont tourné leur colère contre les médias pour avoir diffusé les revendications du maire. « En quelques instants, les démocrates et leurs alliés #FakeNews Media ont commencé à traiter l’incident comme un crime de haine », a tweeté le commentateur conservateur David Burke. « Ce n’était pas le cas. Le journalisme est mort. »

Un homme a été tragiquement tué lorsque le conducteur d’une camionnette a perdu le contrôle lors d’un défilé de la Gay Pride à Fort Lauderdale. En quelques instants, les démocrates et leurs #FakeNews Les alliés des médias ont commencé à traiter l’incident comme un crime haineux. Ce n’était pas le cas. Le journalisme est mort. https://t.co/2oq1ZkUhyH – David Burke (@ConservativeTht) 20 juin 2021

