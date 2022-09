L’incident du Nord Stream est un “acte terroriste” – Kremlin — RT World News

Il est peu probable qu’un tel incident se soit produit sans l’implication d’un pouvoir d’État, a déclaré le porte-parole Dmitri Peskov.

Les dommages infligés aux gazoducs russes Nord Stream 1 et 2 indiquent un “acte terroriste” probable, a déclaré jeudi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Il a déclaré aux journalistes qu’il est actuellement difficile de dire avec une certitude absolue ce qui est arrivé aux pipelines, mais “l’ampleur de la destruction indique qu’il s’agissait vraiment d’une sorte de [terrorist] loi.”

“Il est très difficile d’imaginer qu’un tel acte terroriste aurait pu se produire sans l’implication d’un pouvoir d’État”, a-t-il ajouté. il a dit.

Le porte-parole a également été invité à commenter un rapport de CNN, qui citait des responsables du renseignement occidental anonymes affirmant que des navires de guerre russes avaient été repérés non loin des fuites de gaz offshore lundi et mardi.

« Cette zone est la mer Baltique. Beaucoup plus de véhicules volants, flottants et autres véhicules maritimes appartenant aux pays de l’OTAN y ont été observés », Peskov a insisté, décrivant le rapport comme “stupide” et “axé sur l’agenda”.

Des fuites sur les gazoducs, reliant la Russie à l’Allemagne, ont été découvertes mardi par le Danemark après que l’opérateur Nord Stream a fait état d’une perte de pression. Les autorités danoises et suédoises ont déclaré plus tard qu’une série d’explosions sous-marines avait été détectée près de l’île de Bornholm dans la mer Baltique.















Cela a conduit la Russie, les États-Unis, l’UE et la Suède à suggérer que les fuites pourraient avoir été le résultat d’un acte délibéré. Aucune accusation n’a été portée au plus haut niveau, mais certains responsables européens et ukrainiens se sont empressés de pointer du doigt la Russie, affirmant que le prétendu sabotage des pipelines aurait pu être une opération sous faux drapeau de Moscou dans le but de salir Kiev et continuer à faire grimper les prix de l’énergie dans l’UE.

Peskov a répondu à ces affirmations mercredi, les appelant “absurde” et soulignant que les fuites étaient “un gros problème” pour la Russie aussi. Il a répété que les États-Unis avaient récemment fait “bénéfices super-duper” de fournir du GNL à l’Europe et a tout à gagner à poursuivre ces livraisons.

La Suède a déclaré jeudi que ses garde-côtes avaient découvert une autre – quatrième – brèche dans les pipelines Nord Stream.

Selon les estimations du Danemark, le gaz continuera de s’infiltrer dans la mer Baltique jusqu’à la fin de la semaine.

Pendant ce temps, l’Allemand Tagesspiegel a rapporté, citant « cercles gouvernementaux », que les dommages subis par les pipelines pourraient être irréparables.