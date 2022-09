La GRC de West Kelowna est à la recherche d’un homme après un incident de rage au volant qui a envoyé un autre homme à l’hôpital.

Le 13 septembre, vers 7 h 30, le BC Ambulance Service a été appelé au pâté de maisons 1500 de Bylands Road pour une « agression grave ». La GRC a été informée qu’un camion vert et un camion noir se « jouaient » sur l’autoroute 97 près du chemin Boucherie, y compris en vérifiant les freins et en criant.

Le camion noir a suivi le camion vert hors de l’autoroute, avant de couper le conducteur et de sortir de son véhicule.

Il a ensuite ouvert la portière de l’autre conducteur et a commencé à le frapper à la tête. Le conducteur du camion vert a été retrouvé dans le fossé par un passant et a finalement été transféré à l’hôpital général de Kelowna.

La police considère le conducteur du camion noir comme une «personne d’intérêt» et le décrit comme mesurant environ 6 pieds, dans la trentaine avec une apparence propre. Ils lui demandent de se manifester, ainsi que de demander à tout témoin éventuel avec des enregistrements de caméra de tableau de bord d’appeler la GRC de West Kelowna au 250-768-2880.

@JakeC_16

Jake.courtepatte@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Dernières nouvellesVille de KelownaVille de West KelownaGRC