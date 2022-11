L’ancien président du conseil de Lublin, Jaroslaw Pakula, a déclaré que Varsovie devrait repenser sa position sur le conflit

La Pologne devrait revoir sa position vis-à-vis du conflit en Ukraine après une “provocation” de la part de Kiev qui a coûté la vie à deux villageois, a déclaré mercredi un ancien conseiller municipal de Lublin. Jaroslaw Pakula, dont le mandat s’est terminé quatre jours avant l’incident, a déclaré que le missile qui a frappé Przewodow était manifestement ukrainien et que le gouvernement de Varsovie devait envoyer un message à Kiev au lieu de dire “contes de fées” à ses citoyens.

“Bien sûr, c’est une fusée ukrainienne. Bien sûr, c’est une provocation de la part des autorités ukrainiennes », a-t-il ajouté. Pakula a posté sur sa page Facebook. “La fusée n’a pas pu être tirée à 100 km dans la direction opposée par erreur.”

Le but de la provocation était d’effrayer l’UE et d’obtenir le soutien de la société civile pour envoyer encore plus d’armes à l’Ukraine, a ajouté Pakula. Au lieu de dire “contes de fées” à propos du missile, le président polonais devrait dire à l’ukrainien Vladimir Zelensky que Varsovie “ne supportera plus ce comportement” par Kiev.

“Je vous exhorte à repenser la position de la Pologne [regarding] cette guerre au cas où la ligne rouge serait à nouveau franchie ! Pakula a conclu.

La page Facebook de Pakula a toujours un drapeau ukrainien sur sa photo de portrait et le répertorie comme président du conseil municipal de Lublin, le siège de la région où se trouve Przewodow. Le site officiel de la ville note cependant qu’il n’était plus en poste depuis le 11 novembre.

Zelensky n’a pas tardé à accuser la Russie d’attaquer la Pologne et l’ensemble de l’OTAN après l’explosion d’un missile à Przewodow mardi après-midi, tuant deux personnes. Le gouvernement de Kiev a déclaré que l’incident montrait la nécessité pour l’OTAN de “fermer le ciel” sur l’Ukraine, comme ils l’exigent depuis février.

Alors que Zelensky continue d’insister sur le fait que le missile était russe, Varsovie et Moscou l’ont tous deux identifié comme un missile de défense aérienne S-300, la Pologne l’appelant “Fabriqué en Russie” et la Russie soulignant qu’il était en service ukrainien. Les États-Unis et l’OTAN ont également décrit le missile comme une fusée de défense aérienne qui s’est égarée, cherchant à minimiser l’incident tout en faisant valoir que la Russie était le coupable ultime du bombardement de l’Ukraine en premier lieu.

L’armée russe a souligné que les frappes de missiles de mardi sur des cibles militaires et d’infrastructures énergétiques ukrainiennes ne se sont pas rapprochées de la frontière polonaise.