L’incident de la tempête hivernale de Via Rail est “inacceptable”, selon le ministre des Transports

Le ministre canadien des Transports a pris pour cible Via Rail samedi après que certains passagers se soient retrouvés bloqués pendant la nuit dans des trains bloqués à la suite de la récente tempête hivernale.

Des passagers ont déclaré avoir été bloqués pendant 18 heures dans les trains de Via Rail. La société d’État affirme que plusieurs trains sur le corridor Québec-Windsor ont été immobilisés ou annulés “en raison de conditions météorologiques extrêmes”.

Une alerte aux voyageurs publiée samedi sur le site Web de Via Rail indique que jusqu’à 24 trains ont été annulés.

“La situation actuelle avec @VIA_Rail est inacceptable et nous sommes en contact avec eux pour résoudre tous les problèmes de manière sûre et efficace”, a déclaré le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra. a déclaré dans un communiqué sur Twitter samedi. “La météo sans précédent a causé des retards dans notre système de transport et la sécurité des passagers et de l’équipage est notre priorité absolue.”

La déclaration d’Alghabra n’a pas dit exactement comment le gouvernement fédéral travaille pour résoudre le problème.

Les problèmes impliquant Via Rail surviennent après qu’une tempête hivernale a balayé le Canada vendredi et s’est poursuivie samedi, apportant avec elle de la neige, des vents violents et un froid extrême.

Le train Via Rail 55 d’Ottawa à Toronto en particulier semble avoir été touché, s’arrêtant près de Cobourg, en Ontario, en raison d’un arbre tombé, qui a bloqué les voies ferrées.

La société d’État a déclaré au CP24 que même si elle ne pouvait pas dire quand les trains commenceraient à circuler, les clients seraient indemnisés.

“Nous nous excusons cependant profondément pour cette situation et l’impact pour nos passagers et nous continuons à travailler avec nos équipes et le propriétaire de l’infrastructure pour soit faire avancer ces trains le plus rapidement possible, soit les amener à leur destination finale avec de nouveaux équipements. Les passagers qui voyagent dans ces trains recevront un remboursement complet”, a indiqué la compagnie.



Avec des fichiers du rédacteur Web de CP24 Joshua Freeman et de la rédactrice de CTVNews.ca Natasha O’Neill

1/2 Nous avons le regret d’informer nos passagers et le public qu’en raison des conditions météorologiques extrêmes et des conséquences qui en découlent, nous avons malheureusement été contraints d’annuler divers trains prévus pour le 24 décembre. — VIA Rail Canada (@VIA_Rail) 24 décembre 2022