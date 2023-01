L’incident de Gregg Berhalter a été rapporté par la mère de Gio Reyna

La mère de l’attaquant américain Gio Reyna a informé US Soccer de l’incident de violence domestique de 1991 impliquant l’entraîneur américain Gregg Berhalter et sa désormais épouse, Rosalind, a déclaré Danielle Reyna mercredi dans un communiqué envoyé par e-mail à FOX Sports.

Danielle Reyna (née Egan), ancienne joueuse de l’équipe nationale féminine des États-Unis et épouse du double capitaine de la Coupe du monde des États-Unis, Claudio Reyna, était colocataire avec Rosalind Berhalter (née Santana) à l’Université de Caroline du Nord, où les deux ont remporté quatre championnats nationaux. en tant que coéquipières de l’équipe féminine de football de l’école, au moment de l’altercation.

Les Berhalter ont rendu publics les détails de l’incident mardi.

Un jour plus tard, les Reyna ont donné leur version de l’histoire, Danielle révélant qu’elle avait partagé l’incident avec le directeur sportif du football américain Earnie Stewart lors d’une conversation suite aux commentaires de Gregg Berhalter sur Gio Reyna lors d’une conférence sur le leadership à New York trois jours après les Américains. ont été éliminés de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Berhalter, sans nommer le joueur, identifié plus tard comme Reyna, a déclaré qu’il envisageait de renvoyer le joueur de 20 ans chez lui pour son refus d’accepter un rôle de remplaçant.

La relation entre Berhalter, Stewart et Claudio Reyna remonte également à des décennies. Les trois étaient coéquipiers américains dans les années 1990 et 2000, tandis que Berhalter et l’aînée Reyna jouaient ensemble au football au lycée à St. Benedict’s Prep dans leur New Jersey natal.

“Pour remettre les pendules à l’heure, j’ai appelé Earnie Stewart le 11 décembre, juste après l’annonce de la nouvelle selon laquelle Gregg avait fait des déclarations négatives à propos de mon fils Gio”, a écrit Danielle Reyna mercredi. “Je connais Earnie depuis des années et je le considère comme un ami proche. Je voulais lui faire savoir que j’étais absolument indigné et dévasté que Gio ait été placé dans une position aussi terrible, et que je me sentais très personnellement trahi par les actions. de quelqu’un que ma famille considérait comme un ami depuis des décennies.

“Dans le cadre de cette conversation, j’ai dit à Earnie que je pensais qu’il était particulièrement injuste que Gio, qui s’était excusé d’avoir agi de manière immature à propos de son temps de jeu, soit toujours traîné dans la boue lorsque Gregg avait demandé et reçu le pardon d’avoir fait quelque chose de si bien pire au même âge”, a poursuivi sa déclaration.

“Sans entrer dans les détails, les déclarations de (mardi) minimisent considérablement les abus de la nuit en question. Rosalind Berhalter était ma colocataire, coéquipière et meilleure amie, et je l’ai soutenue à travers le traumatisme qui a suivi. Cela m’a pris beaucoup de temps. de pardonner et d’accepter Gregg par la suite, mais j’ai travaillé dur pour lui donner la grâce, et finalement fait d’eux et de leurs enfants une grande partie de la vie de ma famille. J’aurais voulu et attendu qu’il donne la même grâce à Gio. pourquoi la situation actuelle est si douloureuse et si dure.”

Danielle Reyna a poursuivi en disant qu’elle n’avait pas l’intention que US Soccer ouvre une enquête sur l’incident entre les Berhalter à la suite de sa divulgation. Elle a également nié avoir menacé de le signaler avant de le faire, ou avoir cherché à “mettre fin” à la “relation de l’entraîneur avec US Soccer”, comme l’avait allégué Berhalter.

“Je veux être très clair sur le fait que je n’ai pas demandé le licenciement de Gregg. Je n’ai proféré aucune menace et je ne suis au courant d’aucune tentative de chantage”, a déclaré Danielle Reyna. “Je suis désolé que cette information soit devenue publique, et je regrette d’avoir joué un rôle dans quelque chose qui pourrait rouvrir des blessures du passé.”

“Je soutiens ma femme, Danielle, et sa déclaration”, a écrit Claudio Reyna dans sa propre déclaration. “Moi aussi, j’ai été bouleversé par les commentaires de Gregg à propos de Gio après le départ des États-Unis de la Coupe du monde, et j’ai également fait appel à Earnie Stewart le 11 décembre pour lui demander d’empêcher tout commentaire supplémentaire.”

Selon un rapport ESPN Mercredi, Claudio Reyna a menacé de révéler des “détails sensibles” sur le passé de Berhalter aux dirigeants du football américain pendant la Coupe du monde – ces messages ont commencé après que Berhalter a informé Gio Reyna qu’il jouerait un rôle limité au Qatar, selon le rapport. Reyna, membre du Temple de la renommée du football américain et directrice sportive du club MLS Austin FC, a nié cela.

“Pendant mon séjour au Qatar, j’ai partagé mes frustrations concernant l’expérience de la Coupe du monde de mon fils avec un certain nombre d’amis proches, Earnie et [USMNT general manager] Brian McBride parmi eux”, a déclaré Claudio Reyna. “Cependant, à aucun moment je n’ai menacé qui que ce soit, et je ne le ferais jamais non plus.”

