L’incident de ChatGPT Speak-First suscite des inquiétudes quant à l’IA générative qui devient trop grosse pour ses ceintures

Quelle serait votre réaction si l’IA générative choisissait de vous parler en premier, plutôt que de commencer ? … [+] la conversation? Getty Images

Des temps effrayants sont arrivés.

Ce n’est même pas encore Halloween que déjà quelque chose s’est produit via l’IA générative qui a quelque peu alarmé les gens. Le très populaire ChatGPT a commencé à lancer des conversations avec les utilisateurs, notamment en posant des questions sur des sujets personnalisés en fonction de la personne interpellée.

Vous vous demandez pourquoi cela mérite d’être mentionné ?

La raison pour laquelle cela semble effrayant est que la plupart des IA génératives sont conçues pour attendre que l’humain initie une conversation. Lorsque vous vous connectez à l’IA générative, il y a généralement une fenêtre d’invite vide qui vous permet de lancer l’interaction. L’écran vous attend. Si vous ne tapez rien, rien ne se passe. L’amorce d’une conversation d’une sorte ou d’une autre repose entièrement sur vos épaules.

Pensez-y de cette façon.

Si vous avez déjà utilisé Alexa ou Siri, vous savez que c’est à vous de faire appel à ces systèmes de traitement du langage naturel. Par exemple, vous pouvez dire « Dis, Siri » pour lancer l’IA. Cela permet aux humains de contrôler les choses. Vous vous sentez plus autonome lorsque vous faites appel à l’IA qui exécute ensuite vos ordres.

Il s’avère que le créateur de l’IA de ChatGPT, OpenAI, a reconnu que le problème de la parole en premier a existé brièvement. Selon OpenAI : « Nous avons résolu un problème où il semblait que ChatGPT démarrait de nouvelles conversations. Ce problème se produisait lorsque le modèle essayait de répondre à un message qui n’était pas envoyé correctement et qui apparaissait vide. En conséquence, il donnait soit une réponse générique, soit faisait appel à la mémoire de ChatGPT. » Les spéculations sur les réseaux sociaux portent à croire qu’il s’agit peut-être d’une fonctionnalité en cours de développement qui sera bientôt adoptée à grande échelle. D’autres affirment qu’il s’agissait simplement d’un bug. Dans l’ensemble, le problème pourrait être qualifié de situation sans danger et sans faute.

Enfin, à l’exception des utilisateurs qui pensaient qu’un fantôme les avait contactés via l’IA générative ou que l’IA avait peut-être enfin atteint la conscience. Certains étaient probablement terrifiés. D’autres étaient peut-être ravis au plus haut point et ont proclamé qu’ils savaient que ce jour arriverait un jour.

Répondre aux questions sur l’étrangeté

En raison de ma couverture continue des dernières tendances en matière d’IA via ma chronique Forbes, voir le lien ici, j’ai été submergé de questions sur ce que prédit ce phénomène d’IA qui parle en premier.

Jetons un coup d’œil rapide à quelques-unes des questions les plus fréquemment posées et à mes réponses.

Le fait que l’IA parle en premier signifie-t-il que nous sommes à l’aube de l’intelligence artificielle générale ou AGI ?

Non, ce n’est pas le cas.

Le problème est le suivant. Franchement, on ne peut pas interpréter de façon ou d’autre la question de savoir si le fait de parler en premier implique un signe d’apparition de l’AGI. Voici pourquoi. Il est très facile avec l’IA conventionnelle de tous les jours de faire de l’IA l’initiatrice des conversations. Il suffit d’établir une invite système dans l’IA générative qui indique au système d’ouvrir les conversations en disant quelque chose à l’utilisateur. Et voilà, l’IA parle en premier.

Cela étant dit, si nous parvenons à l’AGI, il y a fort à parier que cette IA sera parfois l’initiatrice du dialogue. Nous nous y habituerons sans aucun doute. À l’heure actuelle, que vous choisissiez de lancer une interaction ou que ce soit l’IA qui le fasse, il n’y a vraiment aucune influence particulière sur l’obtention de l’AGI.

Pourquoi l’IA générative d’aujourd’hui saurait-elle quelque chose sur moi si elle parle en premier ?

Apparemment, il s’agissait d’utilisateurs qui avaient déjà utilisé ChatGPT.

L’important est que lorsque vous utilisez l’IA générative et que vous poursuivez des conversations, les messages que vous avez saisis et ce dont vous avez discuté sont généralement enregistrés dans le système d’IA. Peu d’utilisateurs se rendent compte que cela se produit. Si vous examinez de près le contrat de licence du système d’IA, il y a presque toujours une clause qui stipule que le fournisseur d’IA peut conserver tout ce qui a été saisi.

De plus, et c’est vraiment un aspect effrayant, le fabricant de l’IA se réserve souvent le droit d’inspecter vos invites à la main, ainsi que de réutiliser les données pour une formation supplémentaire de son IA générative, voir ma discussion sur les intrusions dans la vie privée concernant l’utilisation de l’IA générative sur le lien ici.

Je parierais que l’IA générative a exploité des conversations antérieures avec les utilisateurs concernés et a simplement agi comme si la conversation était toujours en cours.

Pourquoi n’avons-nous pas déjà une IA qui fait d’abord parler ?

En fait, nous l’avons.

Il existe des applications d’IA génératives conçues pour prendre la parole en premier. L’une des utilisations les plus populaires de la parole en premier concerne les chatbots qui fournissent des conseils en matière de santé mentale, voir mon article sur le lien ici.

Vous pouvez choisir d’installer une application d’IA sur votre smartphone, destinée à vous conseiller sur votre santé mentale. Étant donné que vous pourriez être occupé à certains moments et ne pas utiliser activement l’application, elle est configurée pour vous envoyer automatiquement et périodiquement des messages sur votre état de santé. Cela peut se produire une fois par jour ou à une autre fréquence.

L’idée est que l’IA entame une conversation avec vous. La première question la plus simple serait « Comment allez-vous ? » tandis qu’une phrase plus adaptée pourrait être « Vous avez ressenti une certaine anxiété récemment et il serait peut-être utile de discuter de la façon dont vous allez. »

Conclusion

N’hésitez pas à poser vos fourches si les nouvelles concernant l’IA générative qui parle vous ont mis en colère.

Les fabricants d’IA ont fait preuve de prudence en autorisant ou en concevant leur IA générative à être trop amicale ou à sembler agressive. Ils sont conscients que les utilisateurs pourraient réagir négativement et abandonner l’utilisation de cette IA. Ce serait un coup dur pour une entreprise d’IA, et il est peu probable qu’ils prennent une décision aussi téméraire qui finirait par leur tirer une balle dans le pied.

Voici une autre variante. Avec autant d’applications d’IA génératives parmi lesquelles choisir de nos jours, peut-être que les créateurs d’IA qui mettent en place une mise en œuvre de la parole en premier se démarqueraient. Soyez attentifs, cela pourrait devenir une tendance.

Si cela se produit, je voterai pour que cela commence pour Halloween. Quelle belle occasion de présenter l’approche « choquante » au grand public. Mais tout le monde ne sera pas forcément d’accord. Il vaut mieux se préparer à une réaction de panique de la part de certains qui penseraient que leur IA est devenue étrangement possédée.

Eh bien, c’est peut-être vrai.