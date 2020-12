Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a soutenu la décision des associations de football d’examiner l’utilisation par Edinson Cavanis d’un terme espagnol pour les Noirs dans un message sur les réseaux sociaux, affirmant qu’il était important que les joueurs deviennent des joueurs de football anglais. sensibilisé à la discrimination.

Cavani s’est excusé pour le contenu d’un message qu’il a publié sur Instagram Stories après avoir marqué deux fois lors de la victoire 3-2 de United à Southampton dimanche, affirmant qu’il s’agissait d’une salutation affectueuse à un ami et ajouté admet qu’il était contre le racisme.

La FA a demandé à Cavani d’expliquer l’utilisation du terme qu’il a posté, et Solskjaer a déclaré que le club soutiendrait l’attaquant dans ce que le manager de United a décrit comme l’une de ces situations malheureuses.

Il vient d’entrer dans le pays et en Uruguay (le terme) est utilisé dans une affection différente de la nôtre, a déclaré Solskjaer mardi.

Nous le soutiendrons, mais nous soutenons la FA. Il est important que la FA lui ait demandé une explication et qu’elle soit visible de tous. Nous voulons lutter contre la discrimination contre tout le monde.

L’ancien défenseur de United Gary Neville, spécialiste de la télévision en Grande-Bretagne, s’est demandé pourquoi aucun système n’avait été mis en place pour éduquer les joueurs, en particulier les joueurs de différents pays, sur la diversité et l’inclusion.

On entend les mots éducation, on entend les mots entraînement, a déclaré Marcel, et pourtant le football est incapable de mettre en place un cursus obligatoire pour ses joueurs, ses membres et ses supporters.

Solskjaer était d’accord.

Peut-être que tous les joueurs de cultures différentes devraient être éduqués, a-t-il dit, et je suis sûr qu’Edinson a appris à la dure.

Le problème a placé un nuage sur Cavani avant le match de United contre le Paris Saint-Germain, le club français où il a passé sept ans et est le buteur record avec 200 en 301 matches de Ligue des champions mercredi.

Cavani peut penser qu’il a un point à prouver au PSG après avoir perdu sa place dans l’équipe la saison dernière après l’arrivée de Mauro Icardi, ce qui a conduit à son refus de prolonger son contrat expirant de quelques mois pour le faire entrer. pour être impliqué dans la finale de la Ligue des champions retardée par une pandémie la saison dernière. Le PSG a atteint la finale et a perdu contre le Bayern Munich.

Cela l’affectera mentalement et cela lui donnera l’énergie de le connaître, a déclaré Solskjaer. Il sera prêt. Il est tellement professionnel, expérimenté. Il travaillera sur sa façon de penser.

Il en va de même pour la FA. Il a appris une leçon que cela pourrait l’affecter, mais il devra la mettre de côté lorsque le jeu commencera. Les meilleurs joueurs peuvent mettre de côté leurs problèmes ou autres pensées pendant un certain temps et jouer quand ils le doivent.

Pour Solskjaer, Cavani a à peine fait un faux pas depuis son arrivée le dernier jour du mercato estival. Non seulement ses contributions sur le terrain, il a marqué trois buts lors de ses trois derniers matchs de championnat, tous hors du banc, mais aussi à l’entraînement, où Solskjaer dit que l’attaquant de 33 ans est si professionnel et méticuleux.

Cavani fait peut-être un peu trop de mal pour se rapprocher de ses nouveaux coéquipiers.

Je suis impressionné par son souci du détail avec tout sauf sa place de parking, a déclaré Solskjaer avec un sourire.

Il se gare parfois trop près de certains joueurs et de certains entraîneurs.

United mène le PSG et Leipzig de trois points après quatre tours dans le groupe H et se qualifiera pour les huitièmes de finale en évitant une défaite à Old Trafford mercredi.

