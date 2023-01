L’incertitude sur les marchés est stressante, mais ces mouvements peuvent vous préparer

Hillary Kladke | moment | Getty Images

Avant d’envisager 2023, nous devrions faire une pause pour réfléchir à 2022. La citation suivante de Jason Zweig du Wall Street Journal résume cette année très difficile pour les investisseurs : « Investir n’est pas un test de QI ; c’est un test de caractère. En effet, l’investisseur qui réussit le mieux n’est pas nécessairement la personne la plus intelligente dans la pièce, mais celle qui a le plus de patience et d’autodiscipline. Notre caractère d’investisseur a certainement été mis à l’épreuve tout au long de 2022. Ce fut une année lamentable pour investir, avec des actions et des obligations en baisse de 19 % et 13 %, respectivement. Le résultat a été l’une des pires années de l’histoire pour le portefeuille équilibré traditionnel composé de 60 % d’actions et de 40 % d’obligations, qui a perdu près de 17 % sur l’année. Dans l’attente de 2023, l’équipe de Francis Financial a examiné plusieurs perspectives de grandes entreprises de Wall Street, notamment JPMorgan, Goldman Sachs, Barclays et d’autres, pour aider à répondre à la question de savoir à quoi s’attendre l’année prochaine. En savoir plus sur les finances personnelles :

2022 a été la pire année de tous les temps pour les obligations américaines Comme vous vous en doutez, il existe un large éventail d’estimations de ce à quoi les marchés pourraient ressembler en 2023, mais il semble y avoir consensus sur quelques éléments clés : Avec la Réserve fédérale américaine augmentant ses taux aussi agressivement qu’elle l’a fait, la plupart s’attendent à une récession mineure pour l’économie du pays.

Les résultats des bénéfices des entreprises devraient baisser davantage que les analystes ne l’estiment actuellement.

L’inflation continuera de baisser, permettant à la Fed de ralentir et finalement d’arrêter de nouvelles hausses de taux autour du niveau de 5 %. L’incertitude économique actuelle entraîne une variabilité substantielle des prévisions du marché, les entreprises estimant que les rendements des actions seront stables et augmenteront de 10 % d’ici la fin de l’année. Le seul accord est qu’y arriver sera un parcours cahoteux, avec de nombreux hauts et des bas. Cependant, il y a plus d’optimisme avec les marchés obligataires, avec des rendements obligataires à moyen terme maintenant supérieurs à 5 %, ce qui laisse espérer que nous verrons une année 2023 beaucoup plus forte du côté obligataire. Soyez assuré que ces perspectives sont à peu près aussi solides que votre salade Jell-O des Fêtes. Les prévisions de marché sont un exercice intéressant pour en savoir plus sur les résultats futurs potentiels. Comme Yogi Berra l’a dit un jour, “Il est difficile de faire des prédictions, surtout sur l’avenir.”

Indépendamment de la certitude des pronostiqueurs ou de la logique qu’ils citent pour étayer leurs prédictions, ils se tromperont. Jusqu’à ce que nous construisions la DeLorean à partir de “Retour vers le futur”, personne ne sait ce qui se passera avec les marchés en 2023. Cette incertitude peut sembler incontrôlable, mais il y a des choses que vous pouvez contrôler et des mesures que vous pouvez prendre pour vous assurer que vous êtes prêt pour tout ce que 2023 peut apporter.

1. Évaluez où en est votre portefeuille

Un check-in annuel avec votre conseiller financier au sujet de votre portefeuille est une bonne pratique, principalement parce que nos vies changent. À mesure que nous vieillissons ou que les circonstances de la vie évoluent, nous devons réévaluer notre tolérance au risque. Il est essentiel de faire le point sur les événements de l’année précédente. Par exemple, un nouvel enfant, un nouvel emploi ou un changement de plan de retraite peut nécessiter une modification de votre stratégie de placement. Il est également essentiel d’analyser le portefeuille du point de vue de l’efficacité fiscale. Au cours des prochains mois, on rappellera aux investisseurs l’importance d’une stratégie de placement fiscalement avantageuse pour leur portefeuille. Les investisseurs commenceront à recevoir des formulaires 1099 comptabilisant les impôts dus à l’IRS pour les revenus de placement et les gains en capital en 2022. Détenir vos investissements dans le type de compte le plus approprié sur le plan fiscal peut améliorer vos plans d’épargne en aidant à réduire, voire à éliminer les impôts. Les comptes imposables, tels que les comptes de courtage, sont les meilleurs pour les investissements qui produisent moins de gains ou de revenus imposables. Les candidats comprennent les fonds communs de placement à gestion fiscale ou indiciels et les fonds négociés en bourse. Les comptes de courtage sont également une bonne maison pour les obligations municipales. Les comptes fiscalement avantageux, tels que les comptes de retraite individuels et les plans 401 (k), sont les meilleurs pour les investissements qui produisent des rendements imposables importants. Les candidats comprennent des fonds communs de placement et des FNB gérés activement. Les comptes de retraite sont également un bon foyer pour les obligations imposables et les fiducies de placement immobilier.

2. Procéder à un examen des flux de trésorerie

Thianchai Sitthikongsak | moment | Getty Images

Le suivi de vos dépenses et de vos économies est l’une des étapes les plus importantes pour établir un plan financier solide. Assurez-vous de revoir vos objectifs d’épargne et de dépenses projetés pour 2023. Un excellent point de départ consiste à revoir où votre argent est allé en 2022. La plupart des cartes de crédit vous enverront un rapport de dépenses de carte de crédit de fin d’année avec vos dépenses totales pour cette dernière année soigneusement classées pour vous. Ces rapports arrivent généralement à la mi-janvier, mais vous pouvez souvent vous connecter à votre compte en ligne pour obtenir votre rapport plus tôt. Recherchez dans votre résumé des dépenses de carte de crédit pour des opportunités d’économies. Êtes-vous facturé pour des abonnements mensuels que vous n’utilisez plus ? Pouvez-vous découvrir d’autres fuites d’argent potentielles, telles que des frais excessifs de restauration ou de plats à emporter, des frais de taxi ou de covoiturage, et des achats impulsifs et imprévus ? Parfois, nous dépensons sans réfléchir et, avec le temps, cela peut faire une grosse brèche dans nos portefeuilles. Une fois que vous avez colmaté les trous de votre budget, tournez-vous vers votre fonds d’urgence. Construire votre fonds d’urgence est l’investissement le plus important pour maintenir votre budget sur la bonne voie. Le conseil général est d’avoir suffisamment d’économies dans ce fonds pour pouvoir payer toutes les dépenses pendant trois à six mois. Un fonds d’urgence bien amorti est la meilleure défense contre les coûts imprévus qui peuvent vous rendre financièrement vulnérable. Dans mon cabinet, on recommande de cumuler six mois de dépenses, surtout si vous avez une seule source de revenus, des revenus fluctuants ou une sécurité d’emploi inférieure à l’idéal. Si vos dépenses ont augmenté cette année, parce que vous avez contracté une hypothèque plus importante ou pour une autre raison, réévaluez pour déterminer si vous disposez toujours d’un fonds d’urgence approprié. La meilleure façon de procéder à cette évaluation consiste à établir un budget et à surveiller soigneusement les dépenses. Si vous avez du mal à constituer ce fonds d’urgence, vous devrez peut-être examiner attentivement certaines de vos autres dépenses discrétionnaires et envisager de les éliminer jusqu’à ce que vous atteigniez le solde du fonds cible.

3. Assurez-vous d’économiser suffisamment pour atteindre vos objectifs

Morse Images | Vision numérique | Getty Images

Savoir si vous cotisez suffisamment aux comptes de retraite est crucial. Une règle empirique pour un point de départ est la règle de retrait de 4 %. Cette formule stipule qu’à la retraite, vous pouvez retirer durablement jusqu’à 4 % du solde final de votre compte. S’en tenir à ce taux de retrait vous donne une forte probabilité de ne pas survivre à votre argent pendant une retraite de 30 ans. Par exemple, si vous accumulez 1 million de dollars, vous pouvez retirer environ 40 000 $ pour votre première année de retraite. Si le solde est de 975 000 $ la deuxième année, vous ne pouvez retirer en toute sécurité que 39 000 $. Les conseillers financiers recommandent d’avoir des liquidités supplémentaires à puiser dans les moments où votre portefeuille de placements ne se développe pas suffisamment grâce aux gains en capital, aux dividendes et aux revenus d’intérêts pour compenser la distribution de l’année précédente, réduisant ainsi le montant que vous pouvez retirer l’année suivante. . Une fois vos objectifs financiers identifiés, utilisez tous les comptes fiscalement avantageux qui s’offrent à vous. Les régimes de retraite, les régimes d’épargne-études 529 et les comptes d’épargne-santé peuvent vous aider à réduire vos impôts et à épargner efficacement pour l’avenir. Les plafonds de cotisation ont également augmenté pour ces trois véhicules d’épargne cette année. Pour 401(k), 403(b), la plupart des 457 régimes et le Thrift Savings Plan du gouvernement fédéral, le plafond de cotisation pour 2023 passera à 22 500 $, contre 20 500 $ pour 2022. Le plafond de cotisation de rattrapage pour les employés âgés de 50 ans et plus a augmenté à 7 500 $, contre 6 500 $ auparavant. Parfois, les entreprises modifient ou ajoutent à leurs options de placement dans le cadre de leur régime de retraite, alors examinez-les pour vous assurer que vous investissez dans les choix de placement les plus solides disponibles. Bien que l’IRS ne prélève pas de limites de cotisation fédérales sur 529 plans, la plupart des parents ne cotisent que jusqu’à l’exclusion annuelle de l’impôt sur les donations afin de ne pas encourir d’impôts sur les donations. L’exonération annuelle de l’impôt sur les donations pour 2023 est passée à 17 000 $, contre 16 000 $ en 2022. Sachez que les amis et les membres de la famille peuvent également participer à l’action en contribuant aux plans 529 de vos enfants. Mieux encore, ces contributions n’affectent pas votre exclusion annuelle de l’impôt sur les donations ni votre capacité à financer le plan éducatif 529.

Les épargnants universitaires avertis ont également la possibilité de superfinancer un plan 529. Le super financement vous permet d’investir un apport forfaitaire égal à cinq fois l’exclusion annuelle de droits de donation. Cette contribution est traitée comme si elle se produisait sur une période de cinq ans aux fins de l’impôt sur les donations. Si les parents sont à court d’argent en 2023 et veulent faire des économies importantes pour l’université, chaque parent peut contribuer 85 000 $ (5 x 17 000 $) par enfant. Si les deux parents utilisent leur option de superfinancement, ils peuvent doubler la contribution à 170 000 $ par enfant en 2023. Si vous avez un régime d’assurance à franchise élevée, les HSA vous permettent d’économiser de l’argent avant impôts pour les soins médicaux maintenant et à la retraite. Les plafonds de cotisation au HSA pour 2023 sont passés à 3 850 $ pour un individu et à 7 750 $ pour une famille, en hausse par rapport aux plafonds de 2022 de 3 650 $ et 7 300 $, respectivement. Les personnes de 55 ans et plus peuvent également contribuer 1 000 $ supplémentaires à titre de contribution de rattrapage. L’un des moyens les plus simples d’augmenter vos cotisations à la retraite, à l’éducation ou au HSA consiste à recevoir une augmentation. Plutôt que de vous adapter à dépenser le revenu supplémentaire, augmentez vos cotisations pour augmenter votre épargne sans douleur. Selon Willis Towers Watson, l’augmentation moyenne des salaires aux États-Unis devrait atteindre 4,6 % en 2023. Les employeurs paient davantage en raison de la forte inflation et des marchés du travail tendus, ce qui vous donne une opportunité sans effort d’augmenter vos économies.

4. Envisagez de faire des dons de bienfaisance

Une fois que vous aurez atteint vos objectifs d’épargne, vous voudrez peut-être donner à des organismes de bienfaisance. Les dons aux organismes de bienfaisance doivent également faire l’objet d’une attention particulière pour vous assurer d’avoir un plan réfléchi sur comment, quand et quoi donner. Après tout, tout le monde y gagne si vous pouvez maximiser ces dons simplement en étant fiscalement avantageux. Au lieu d’écrire un chèque à un organisme de bienfaisance, envisagez de faire don d’actions très appréciées directement à l’organisme de bienfaisance. Alternativement, vous pouvez créer un fonds orienté par le donateur, qui vous permettra de faire don d’actions, d’obligations et d’argent sur un compte qui peut être investi et croître avec le temps. Un avantage supplémentaire est que vous recevrez une déduction fiscale immédiate pour tout argent ajouté au compte sans la pression de donner immédiatement tout l’argent. Vous pouvez recommander des subventions du DAF au fil du temps, et faire un don est extrêmement facile.

5. Partagez d’autres préoccupations avec un conseiller

Sdi Productions | E+ | Getty Images