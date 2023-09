L’incertitude persiste au moment du test de la fusée Ariane 6

Après de nombreux retards et contretemps techniques, la fusée Ariane 6 subit une série de tests qui pourraient finalement déterminer une période de lancement pour le lanceur lourd l’année prochaine.

L’Agence spatiale européenne (ESA) espère fixer une date de lancement pour la fusée Ariane 6, longtemps retardée, après avoir terminé une série de tests en octobre. Ariane 6 a effectué vendredi un essai au feu chaud au centre d’essais de l’agence aérospatiale allemande à Lampoldshausen, en Allemagne, selon l’ESA. annoncé le lundi. Pendant le test, les ingénieurs ont allumé le moteur de la fusée Vinci moteur de l’étage supérieuralimenté par un mélange cryogénique de liquide l’oxygène et l’hydrogène, pendant 11 minutes et a parcouru la séquence d’opérations qui se dérouleront lors de sa première mission. Le dernier d’une série de tests devrait avoir lieu le 3 octobre, après quoi l’ESA espère pouvoir annoncer une date de lancement d’Ariane 6 qui aura probablement lieu en 2024.

« Les tests semblent vraiment bons », a déclaré le directeur général de l’ESA, Josef Aschbacher, lors d’une conférence de presse. conférence de presse le lundi. « Je pense qu’il y a de bonnes chances, si tout se passe parfaitement, qu’il ne soit pas trop tard l’année prochaine, mais il y a encore beaucoup d’inconnues devant nous. » Mais les choses ne se sont pas toujours parfaitement déroulées pour Ariane 6.

Le vol inaugural d’Ariane 6 est en préparation depuis longtemps. La fusée lourde devait initialement être lancée en 2020 et plus tard en 2022, mais son les débuts ont été repoussés à fin 2023 en raison de défis techniques et encore jusqu’en 2024.

Le prochain test en octobre a déjà été retardé à deux reprises. Le 18 juillet, Ariane 6 était en cours de test de compte à rebours lorsque les ingénieurs n’ont pas réussi à effectuer un court tir à chaud du moteur Vulcain 2.1 « en raison de certaines mesures dépassant les limites prédéfinies », a écrit l’ESA dans un communiqué. rapport. Le test a été reporté au 29 août, puis à nouveau reporté en raison de problèmes techniques.

La société française Arianespace développe la fusée pour le compte de l’ESA, Ariane 6 étant le successeur d’Ariane 5, aujourd’hui à la retraite. a effectué son dernier vol en juilletmettant fin à une course de 27 ans.

Depuis le retrait d’Ariane 5, l’industrie spatiale européenne a cruellement besoin d’un lanceur lui permettant d’accéder à l’orbite terrestre. Après couper les liens avec la Russie Suite à l’invasion de l’Ukraine, l’Europe a été contrainte de cesser de compter sur les fusées Soyouz pour accéder à l’espace. Hormis Ariane 6, La fusée Vega-C d’Arianespace subit un dysfonctionnement en décembre 2022, ce qui a entraîné sa destruction et la suspension de ses lancements.

L’ESA a donc bien besoin de sa fusée Ariane 6 pour voler. La fusée de 197 pieds de haut (60 mètres) est capable de soulever 10 tonnes métriques vers une orbite terrestre basse, 4,5 tonnes métriques vers des altitudes orbitales synchrones au soleil (SSO) atteignant 500 miles (800 kilomètres) et plus de 10,5 tonnes métriques vers une orbite terrestre basse. orbites de transfert géostationnaire (GEO).

Avant même de quitter la rampe de lancement, la fusée a déjà un calendrier de lancement chargé qui s’étend jusqu’en 2029. Plus tôt cette année, Amazon réservé la fusée Ariane 6 pour 18 lancements pour transporter les satellites du projet Kuiper de la société en orbite terrestre basse. Ariane 6 devrait également permettre à l’ESA de Galilée système mondial de navigation par satellite (lancements multiples de 2023 à 2025), le Météosat satellites météorologiques (2024), le Orbiteur de retour de la Terre pour le Mission de retour d’échantillons sur Mars (2026), et le prochain PLATON télescope spatial (2026), entre autres.

